Novo órgão de vigilância antilavagem de dinheiro da União Europeia terá foco em cripto

A União Europeia (UE) está estabelecendo uma nova Autoridade Anti-Lavagem de Dinheiro (AMLA). O órgão de supervisão terá sede em Frankfurt, na Alemanha, e deverá iniciar as operações em meados de 2025.

Em suma, a nova autoridade fica responsável por supervisionar empresas de cripto e outras entidades financeiras de alto risco que operam além das fronteiras.

Mandato e Estrutura da AMLA

A AMLA coordenará as atividades de combate à lavagem de capital com unidades de informação financeira e reguladores em toda a UE. Ela terá o poder de supervisionar qualquer entidade econômica, incluindo empresas cripto que se envolvam em atividades transfronteiriças, ou seja, consideradas de alto risco.

Isso pode incluir a supervisão de exchanges de criptomoedas, protocolos financeiros descentralizados, mercados NFTs e outros setores de criptomoedas.

Sobre a estrutura, a agência será governada por dois conselhos, são eles:

Um conselho geral composto por representantes de todos os 27 estados-membros da União Europeia; e

Um conselho executivo, o qual será liderado por um presidente e mais cinco membros independentes, isso em tempo integral.

A localização da sede, em Frankfurt, é estratégica. Afinal, isso permite uma coordenação bem próxima com o Banco Central Europeu, que também é sediado na cidade.

Em suma, a criação da AMLA faz parte de esforços mais amplos da UE para regular tecnologias emergentes, como criptomoedas e inteligência artificial (IA).

Outros esforços regulatórios da União Europeia em todos os setores

Além das regulamentações para orientar as práticas relacionadas a cripto que ultrapassam fronteiras, a União Europeia tem sido pioneira em regulamentações focadas especificamente na inteligência artificial (IA).

Em 13 de fevereiro de 2023, os legisladores do Parlamento Europeu endossaram um acordo preliminar sobre a nova Lei de IA da UE. Primeiramente, esta legislação inovadora estabelecerá o primeiro quadro abrangente do mundo para regular os sistemas de IA.

Em suma, o objetivo é definir diretrizes para o desenvolvimento ético e seguro da IA ​​em todos os setores, incluindo bancos, transportes, saúde e aplicação da lei.

Espera-se uma votação parlamentar total em abril de 2024 para finalizar o texto antes que se torne lei nos 27 estados-membros da UE. A Lei de IA supervisionará modelos básicos de aprendizado de máquina e chatbots generativos semelhantes a IA, construídos usando grandes conjuntos de dados.

Ademais, para proteger os cidadãos, ela proíbe aplicações de alto risco que envolvam perfis biométricos ou pontuação social que possam violar direitos. Além disso, a lei também consagra salvaguardas que exigem transparência e supervisão humana nos sistemas de IA.

A estrutura de Mercados de Criptoativos (MiCA) do sindicato entrou em vigor em meados de 2023, com regras sobre stablecoins e requisitos para exchanges de criptomoedas sendo implementadas gradualmente ao longo dos próximos dois anos.

Equipe ainda vai ser formada pela Uniao Europeia

Com a previsão de início de operações da AMLA em meados de 2025, a União Europeia enfrenta agora as tarefas de recrutamento de pessoal, estabelecimento de procedimentos e preparação da organização para cumprir o seu ambicioso mandato.

O órgão de supervisão coordenará estreitamente com os reguladores financeiros nacionais dos 27 estados-membros do bloco.

Para desenvolver regulamentações apropriadas, a equipe da AMLA precisará de experiência em vários tipos de criptoativos, tecnologia blockchain, privacidade de dados e crimes financeiros.

O seu sucesso dependerá também da instituição de controles internos robustos e de sistemas de conformidade para manter padrões elevados e, dessa maneira, evitar problemas como violações de dados ou conflitos de interesses.

Serão necessários protocolos de segurança rígidos, dadas as informações confidenciais que a agência da União Europeia irá tratar.

Banco Central é o responsável pela supervisão no Brasil

Em julho de 2023 entrou em vigor o decreto de lei n.º 11.563. Ele determina que o Banco Central passa a regulamentar, autorizar e supervisionar o mercado das criptomoedas no Brasil. Esse é considerado um grande marco no mundo das criptomoedas no país, visto que as autoridades acreditam que o mercado será conhecido pela sua transparência, segurança e inovação.

Por ser algo novo ainda, é necessário esperar para acompanhar as alterações e melhorias. O que se sabe é que todo prestador de serviço relacionado ao mundo das criptomoedas precisará atuar em conformidade com as diretrizes do Bacen. Dessa maneira, os problemas com golpes, lavagem de dinheiro, por exemplo, devem reduzir.