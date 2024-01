Novo relatório da Coinext destaca principais tendências do mercado de criptomoedas em 2024

A Coinext divulgou seu mais novo relatório, destacando em primeiro plano uma retrospectiva cripto de 2023 e as principais perspectivas para 2024. Sobretudo, o relatório serve ainda como uma porta de entrada para o entendimento aprofundado de como a tecnologia blockchain e os criptoativos estão moldando o presente e o futuro financeiro.

A princípio, a empresa afirma que o cenário macroeconômico global desempenha um papel central na definição das tendências de mercado, incluindo o desempenho dos criptoativos. Ou seja, uma vez que macro economistas e agentes do mercado financeiro estão focados nas taxas de juros, que são indicadores-chave da política monetária.

Além disso, uma análise inicial se concentra na expectativa de cortes nas taxas de juros nos EUA. As projeções indicam um início entre junho e setembro. No entanto, 86,2% do mercado espera cortes já em março, sugerindo uma postura mais flexível do Federal Reserve.

Dessa forma, os ativos de risco irão se beneficiar, incluindo os criptoativos, à medida que os investidores procuram alternativas em uma economia estimulada. Em síntese, a previsão de até quatro cortes de juros ao longo do ano indica um ambiente favorável para investimentos em criptomoedas.

O relatório aposta no “Verão Cripto” em 2024

Além de tratar sobre o cenário macroeconômico global, o relatório da Coinext aborda também o halving e destaca que o evento induz escassez. Ou seja, exigindo maior eficiência dos mineradores e podendo excluir do mercado os menos eficientes.

Em seguida, através de gráficos históricos, o relatório apresenta padrões semelhantes nos ciclos de preço do Bitcoin em bear markets. Afinal, a análise das condições macroeconômicas, como a taxa de juros, oferece um contexto mais amplo. Atualmente, a taxa de juros está alta, mas as expectativas de cortes favorecem investimentos em ativos de risco como o Bitcoin.

O relatório observa as métricas on-chain e destaca a queda nas reservas de Bitcoin nas exchanges desde março de 2020. Isso indica uma possível consolidação ou preparação para um movimento ascendente, apesar da queda nas reservas spot de BTC em exchanges entre outubro de 2021 e outubro de 2023.

Observando ciclos passados, a guinada do preço do Bitcoin ocorreu com uma taxa média de juros americano em 3.6%. Apesar da taxa atual em 5,25%, a tendência é de baixa, semelhante ao ciclo de 2017. O Bitcoin, criado como alternativa ao sistema financeiro tradicional, pode se beneficiar em tempos de incerteza econômica e cortes nas taxas de juros.

– Aponta o relatório da Coinext

Tendências e oportunidades em 2024

A Coinext ressalta que os protocolos descentralizados prometem revolucionar o ano, abrangendo áreas como DeFi, DeSci, DePIN, SoFi, RWA (Real World Assets), layer 1, GambleFi e ecossistema Bitcoin.

Por fim, compartilham uma lista de moedas e plataformas que se destacam em diversas categorias. De acordo com o relatório, tais projetos são reconhecidos por sua inovação, solidez técnica e potencial de crescimento dentro do ecossistema cripto. Confira:

No setor de DeFi, o relatório destaca 5 tokens:

Solana (SOL): Blockchain de alto desempenho para dApps e DeFi, consenso híbrido Proof-of-History (PoH) e Proof-of-Stake (PoS).

Cardano (ADA): Plataforma blockchain de terceira geração, algoritmo de consenso Proof-of-Stake chamado Ouroboros.

Avalanche (AVAX): Plataforma de contratos inteligentes de camada um, combina três blockchains individuais para operação otimizada.

Arbitrum (ARB): Plataforma de escalonamento de camada dois para Ethereum, utiliza optimistic rollups para aumentar velocidade e eficiência.

ThorChain (RUNE): Rede descentralizada de liquidez para troca segura de ativos entre blockchains. protocolo inovador permite swaps de criptomoedas cross-chain.

Entre as cripromoedas de layer 1 o relatório destaca 3 criptoativos:

Internet Computer (ICP): projeto inovador reimaginando a internet como um blockchain global, permite a criação de serviços tokenizados e plataformas descentralizadas.

TonCoin (TON): modelo de consenso proof-of-stake para transações rápidas e seguras, foco na comunidade e arquitetura adaptável para diversos serviços descentralizados.

Kaspa (KAS): coexistência e ordenação de blocos paralelos em uma estrutura de blockDAG, operações rápidas, altas taxas de bloco e tempos de confirmação reduzidos.

Já para os protocolos ligados a tokens RWA, o relatório aponta 6 criptoativos:

MakerDAO (MKR): Token de governança do protocolo MakerDAO, permite emissão e gestão da stablecoin DAI.

AAVE: Protocolo DeFi de liquidez aberta e não custodial, possibilita ganho de juros sobre depósitos e empréstimos de criptomoedas.

Centrifuge (CFG): protocolo descentralizado que une DeFi a ativos do mundo real (RWA), utiliza tokens para representar ativos reais como colateral em empréstimos.

Goldfinch (GFI): protocolo descentralizado de crédito que expande o acesso a empréstimos, permite empréstimos sem colateral cripto em mercados emergentes.

Maple (MPL): Mercado de crédito corporativo descentralizado, governado pelo token Maple (MPL) e oferece financiamento eficiente.

Brickken (BKN): plataforma de tokenização e gestão de ativos, facilita criação, venda e gerenciamento de ativos digitais tokenizados.

No caso dos tokens Depin, a Coinext destaca 5 ativos:

Theta Network (THETA): Rede blockchain para streaming de vídeo, foco em esports, música, TV e educação.

Render (RNDR): Rede de renderização de GPU baseada em blockchain Ethereum, conecta artistas e estúdios que necessitam de poder computacional de GPU.

Akash Network (AKT): Supercloud revolucionando a computação em nuvem com um mercado descentralizado, oferece recursos de nuvem com mais velocidade, eficiência e custos reduzidos.

Storj (STORJ): Plataforma de armazenamento em nuvem de código aberto, utiliza uma rede descentralizada para hospedar dados dos usuários.

The Graph (GRT): protocolo de indexação para consultas de dados em redes como Ethereum e IPFS, facilita o desenvolvimento de DApps, suportando Ethereum, IPFS e outras redes.

Em SociaFi a empresa destaca 2 projetos:

Friend Tech: Rede social descentralizada com chat privado e mecanismos de monetização, usuários compram e vendem “ações” em chats, criando um mercado dinâmico e conta com receita gerada por taxas de transação e recompensas cripto.

Gotas.social: Plataforma brasileira para criadores de conteúdo se conectarem interativamente com seus seguidores, introduz as “gotas” (NFTs) para interações diretas e benefícios dados pelos proprietários.

Em DeSci, a Coinext aponta 3 projetos:

VitaDAO (VITA): Permite que membros da comunidade votem em propostas de pesquisa para avançar a ciência da longevidade.

ResearchCoin (RSC): Usuários ganham RSC por contribuições como upload de literatura científica, revisões por pares, e outras tarefas científicas.

Rejuve.AI (RJV): token da plataforma Rejuve.AI, que utiliza inteligência artificial e dados agregados para melhorar a saúde e a longevidade humana.

Para o setor de GambleFi ele destaca 3 tokens:

Rollbit Coin (RLB): Atua como ingresso para loterias, proporcionando aos detentores a chance de ganhar parte dos lucros do cassino.

Myria (MYRIA) Construída para escalar NFTs e jogos blockchain.

WINR Protocol (WINR): Autônoma, projetada para jogos on-chain com necessidade de cofre de ativo contraparte.

Por último, a Coinext destaca o ecossistema Bitcoin e, nele 3 tokens:

ORDI (Ordinals): Permite inscrições em satoshis sem necessidade de tokens ou cadeias auxiliares.

RIF (Rootstock Infrastructure Framework): Fornece ferramentas e tecnologias descentralizadas na blockchain do Bitcoin para o desenvolvimento de produtos DeFi.

Stacks (STX): Blockchain de camada 1 que amplia o Bitcoin, permitindo smart contracts e DApps.

Acesse o relatório completo aqui.