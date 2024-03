Novo token Doge arrecadou quase US$ 300 mil em menos de 24 horas durante sua pré-venda

Estamos vivendo uma era de ouro para as meme coins, já que os investidores parecem não se cansar do setor no momento. Há tanto dinheiro entrando agora que isso levou a um certo excesso de saturação. Os investidores precisam prestar muita atenção em quais projetos são legítimos e quais são apenas tentativas de obter dinheiro.

Uma tática interessante que alguns projetos, tanto dentro quanto fora do setor de meme coins, estão empregando ultimamente é modelar uma moeda com base em um projeto bem-sucedido, mas melhorando suas fraquezas. A mais recente moeda a experimentar essa fórmula é a Dogecoin20 (DOGE20). Todos nós conhecemos as falhas da Dogecoin original, então isso poderia se revelar uma boa jogada por parte do projeto.

Vamos conhecer algumas das características que ela oferece.

Dogecoin20 – Uma versão melhorada do DOGE?

Mencionamos acima como a Dogecoin20 (DOGE20) está seguindo um caminho que não diríamos ser totalmente testado, mas certamente tem proporcionado sucesso para alguns projetos. O Green Bitcoin (GBTC) é um dos commodities mais quentes do mercado atualmente, justamente por melhorar a principal fraqueza do Bitcoin. A Dogecoin20 espera fazer o mesmo pela Dogecoin.

Contudo, o que chama imediatamente a atenção no whitepaper é que a Dogecoin20 está mirando em mais de uma área da Dogecoin para melhorar. Isso não é uma surpresa, pois a principal meme coin tem muitos críticos e até seu recente bom desempenho, muitos pensavam que ela estava indo para zero.

Na verdade, de acordo com as pesquisas por palavras-chave do Google Analytics sobre ‘A Dogecoin está morta?’ e ‘A Dogecoin está indo para zero?’, atingiram o pico de todos os tempos.

Muitos comentaristas do setor acreditam que a obsessão da Dogecoin em se tornar um método de pagamento legítimo a levou a ignorar o crescimento em todos os outros aspectos do projeto. Ou seja, enquanto outros evoluíram com o tempo, a Dogecoin permaneceu parada.

A princípio, olhando para a Dogecoin20, podemos ver que eles identificaram duas fraquezas em particular que desejam melhorar em seu projeto. A primeira é o staking. Isso não é uma surpresa, dado o quanto o staking se tornou um componente crucial de quase todos os novos tokens. Portanto, é especialmente valioso se um token vai ter uma pré-venda primeiro, como a Dogecoin20 está atualmente.

O reinado da Dogecoin no topo do mercado de meme coins tem muito mais a ver com o fato de ter chegado primeiro do que qualquer outra coisa. Tanto ela quanto a Shiba Inu (SHIB) têm essa vantagem distintiva sobre os novos tokens. No entanto, também há desvantagens associadas a chegar muito cedo e uma delas é que as tendências do mercado de criptomoedas mudam muito rápido.

No final do ano passado, o staking se tornou quase fundamental para o sucesso de qualquer meme coin. A Dogecoin não tem isso, mas a Dogecoin20 tem. O sistema de staking é configurado de maneira “quem chegar primeiro, melhor”, o que significa que quanto mais cedo e mais tempo os investidores fizerem staking de seus DOGE20, maiores serão as recompensas que terão no futuro.

O modelo de proof-of-stake da Dogecoin20 também a torna uma opção mais verde

Além de tudo, há também um impacto ainda maior que o sistema de staking da Dogecoin20 tem. Ou seja, é mais ecológico do que o modelo de proof-of-work da Dogecoin original. Já vimos com o Bitcoin que a nova entrada do mercado de criptomoedas na mainstream significa que ele enfrentará muitos problemas sobre suas práticas ambientais.

Como a principal moeda do mercado, o Bitcoin tem sido o mais criticado por isso desde que seus ETFs foram aprovados. Sobretudo, já começou uma batalha sobre se o governo pode investigar legalmente quanto de energia o processo de mineração de BTC consome. Porém, a Dogecoin também consome uma enorme quantidade de energia.

De fato, de acordo com a Digiconomist, uma única transação de Dogecoin consome o equivalente ao consumo de energia de uma residência média nos EUA por mais de 0,13 dias. Ao longo de um ano, a rede Dogecoin consome uma quantidade comparável de eletricidade a toda Gabão no mesmo período de tempo. Portanto, isso é claramente um problema e provavelmente voltará para assombrar a Dogecoin mais tarde.

Por padrão, a Dogecoin20 é um token muito mais ecológico, pois funciona na rede Ethereum. Em 2022, o Ethereum mudou para o modelo de proof-of-stake e reduziu seu consumo de energia em quase 99%. Dado o movimento da indústria em direção à regulamentação ambiental, é quase certo que haverá regulamentação ambiental futura. A Dogecoin20 está configurada para estar de acordo com qualquer uma dessas restrições futuras.

A Dogecoin20 espera aumentar sua viralidade por meio da filantropia

A viralidade é crucial para o sucesso de qualquer meme coin, isso é conhecimento comum. Diferentes projetos tentam meios diferentes de se tornarem virais. Alguns confiam no próprio meme, outros dedicam muita alocação de tokens ao marketing. A Dogecoin20 optou pela interessante rota da filantropia para espalhar a palavra sobre DOGE20.

25% do total da alocação de DOGE20 será usada para causas beneficentes e a comunidade poderá ter uma participação nisso. Não temos certeza de como isso vai se sair, mas é pelo menos um sopro de ar fresco e estamos confiantes de que os investidores comprarão essa ideia.

A Dogecoin20 acabou de iniciar sua jornada, mas já parece uma das pré-vendas mais emocionantes de 2024. O projeto arrecadou mais de US$ 280 mil em questão de horas e esse valor está aumentando rapidamente. Dadas as dificuldades recentes da Dogecoin, a Dogecoin20 poderia se tornar uma alternativa para os investidores de meme coins.

