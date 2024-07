Novo token meme Play-to-Earn inspirado no Shiba Inu deve superar $SHIB até o final de 2024

O novo jogo P2E Shiba Eternity é a mais recente tentativa de reviver o ecossistema Shiba Inu e o preço de $SHIB.

A pré-venda do Shiba Shootout ($SHIBASHOOT) está próxima do marco de US$ 500 mil, e o preço do token está prestes a aumentar.

$SHIBASHOOT tem o potencial de superar $SHIB devido à sua utilidade sólida e incentivos comunitários.

Lançado em 2020, Shiba Inu ($SHIB) logo se tornou a segunda maior meme coin com uma capitalização de mercado de quase US$ 10 bilhões, superada apenas pelo Dogecoin ($DOGE).

Depois de atingir seu pico de US$ 0.000079 em 2021, $SHIB sofreu uma correção severa e ainda não se recuperou, embora o mercado de baixa mais amplo tenha passado.

Inicialmente, o ecossistema Shiba Inu dependia apenas de hype e especulação. No entanto, posteriormente, introduziu uma exchange descentralizada, ShibaSwap, uma revista cripto ‘The Shib Daily’, uma coleção de NFTs, Shiboshis, e um metaverso.

Um jogo Play-to-Earn (P2E), Shiba Eternity, é a última tentativa do projeto de reviver o interesse da comunidade.

Enquanto $SHIB luta para recuperar sua antiga glória, novos projetos temáticos do Doge ganham tração significativa. O novo token GameFi Shiba Shootout ($SHIBASHOOT) arrecadou quase US$ 500 mil na pré-venda e busca roubar a coroa de $SHIB.

A história turbulenta de $SHIB

Como muitas meme coins, $SHIB começou sem utilidade. Sua rivalidade aberta com $DOGE, os endossos de Elon Musk e o apoio de Vitalik Buterin fizeram com que disparasse mais de 30.000% em quatro meses após o lançamento.

No entanto, $SHIB atingiu seu pico apenas em outubro de 2021, gerando mais de 884.000% de retorno para seus primeiros apoiadores.

Então, o mercado de baixa atingiu, e $SHIB perdeu mais de 90% de seu valor. Toda a indústria cripto também sofreu:

$BTC caiu de US$ 64 mil para menos de US$ 20 mil

$ETH de US$ 4.7 mil para pouco mais de US$ 1 mil

$SOL de US$ 250 para menos de US$ 20

2024 reacendeu o otimismo na comunidade cripto, marcando o início de um novo ciclo de alta. Mas enquanto $SHIB cresceu 119% no acumulado do ano, ainda está longe de suas antigas alturas.

O lançamento do Shiba Metaverse em abril e do The Shib Daily em novembro de 2023 não tiveram impacto substancial no preço de $SHIB.

Agora, Shiba Inu coloca suas esperanças no setor de jogos Web3, lançando a versão beta do jogo de cartas colecionáveis Shiba Eternity. Contudo, será que isso ajudará $SHIB a se recuperar? Só o tempo dirá.

Unindo o apelo do meme Shiba Inu com utilidade real

Enquanto isso, $SHIBASHOOT busca capturar os corações dos fãs de $SHIB e dos investidores degen.

Recentemente lançado em pré-venda, $SHIBASHOOT arrecadou quase US$ 500 mil e agora está sendo vendido por US$ 0.0194 por token.

Vimos muitos projetos inspirados no Doge explodindo este ano: $WIF, $BONK, $DOG, $BABYDOGE, para citar alguns. A capitalização de mercado das meme coins de cachorro excede US$ 35 bilhões, e $SHIBASHOOT aproveita estrategicamente a tendência atual.

Mas além de seu apelo de meme, $SHIBASHOOT oferece uma utilidade sólida:

Recompensas de Posse : Usuários podem ganhar recompensas em tokens por indicar amigos.

: Usuários podem ganhar recompensas em tokens por indicar amigos. Histórias na Fogueira: Membros da comunidade podem compartilhar suas experiências cripto em um formato casual para ter a chance de ganhar tokens $SHIBASHOOT.

Loterias Lucky Lasso : Detentores de $SHIBASHOOT podem comprar bilhetes de loteria para ter a chance de ganhar prêmios cripto e apoiar causas beneficentes.

: Detentores de $SHIBASHOOT podem comprar bilhetes de loteria para ter a chance de ganhar prêmios cripto e apoiar causas beneficentes. Staking Cactus: Investidores iniciais podem bloquear seus tokens $SHIBASHOOT para gerar retornos passivos.

Além disso, os detentores de $SHIBASHOOT podem votar em decisões importantes do projeto para garantir que seu desenvolvimento esteja alinhado com suas percepções.

Por fim, Shiba Shootout leva a segurança tão a sério quanto os incentivos comunitários. O token passou por uma auditoria independente pela SolidProof, que não encontrou vulnerabilidades em seu código.

De acordo com o whitepaper de $SHIBASHOOT, veremos uma versão beta do Mini Jogo Shiba Shootout após o término da pré-venda.

O jogo já foi aprovado na Google Play e na App Store, adicionando credibilidade ao projeto.

Isso deve criar uma base sólida para as próximas listagens em CEX, potencialmente ajudando $SHIBASHOOT a gerar retornos de 100x para os investidores que o compraram durante a pré-venda.

O preço de $SHIBASHOOT está prestes a aumentar, então os entusiastas de meme coins têm a última chance de adquiri-lo a US$ 0.0194. Um desconto antecipado apresenta o potencial de maiores retornos enquanto minimiza o risco.

Para comprar $SHIBASHOOT, visite o site oficial da pré-venda, conecte sua carteira cripto, insira o número de tokens que deseja comprar e confirme a transação.

Considerações finais

Apesar dos últimos desenvolvimentos de $SHIB, seu futuro permanece incerto, pois a competição de novos projetos como $SHIBASHOOT está esquentando.

O forte apelo de meme, utilidade e inúmeros incentivos comunitários fazem de $SHIBASHOOT uma das melhores pré-vendas de cripto em 2024.