Novo token Pepe Unchained levanta US$ 1,9M em meio mês - Ganhos de 10x em staking.

Várias meme coins obtiveram ganhos de 2x ou 3x nos últimos sete dias, com o mercado cripto se recuperando após a queda da semana passada.

Moedas temáticas de sapo têm ganhado popularidade recentemente, com grandes ganhadores semanais como $FROG (+88%) e $PEIPEI (+158%).

Pepe Unchained é uma moeda Pepe mais barata, rápida e baseada em utilidade, que levantou mais de US$ 1,9M em menos de um mês. Ela oferece um APY de staking de 1.017% e está perto do próximo aumento de preço.

O mercado cripto está recuperando terreno, com o valor de mercado global aumentando 2,66% na última semana. O volume de 24 horas das meme coins também subiu 5,86%, atingindo US$ 3,475B.

Moedas como $HOPPY e $PEIPEI aumentaram 11% nas últimas 24 horas, enquanto $ROXY aumentou 93,6% na última semana. Nesse mercado positivo, uma moeda de sapo levantou mais de US$ 67K em poucos dias, chegando a US$ 1,9M.

Pepe Unchained ($PEPU) é uma das pré-vendas de criptomoedas mais promissoras de 2024. É uma versão mais barata, rápida e avançada do Pepe (a moeda que subiu 20.032% em mais de um ano).

Ela oferece um APY de staking de 1.017%, maximizando as recompensas a longo prazo.

$PEPU é a primeira meme coin de sapo com sua própria blockchain, oferecendo aos detentores de tokens vários benefícios (como taxas de transação mais baixas).

A seguir, discutimos por que Pepe Unchained pode ser um investimento promissor no mercado de meme coins de hoje.

O Mercado de meme coins está se recuperando – Ganhos semanais de 272%

O mercado de meme coins estava todo vermelho após o recente cenário de baixa, com os EUA e a Alemanha vendendo parte de suas reservas de Bitcoin, o que gerou preocupações em todo o mercado.

No entanto, as meme coins estão de volta, com a última semana mostrando múltiplos ganhos de 2x–3x:

$GIGA (+272%)

$BILLY (+198%)

$PEIPEI (+158%)

$ZYN (+108%)

$HOPPY (+107%)

$RETARDIO (+100%)

Moedas temáticas de sapo como $FROG (+88% semanal) e $GAGA (+20% diário) também estão indo bem, mostrando um ressurgimento no ecossistema das moedas de sapo.

O Pepe original foi listado a US$ 0.0000000658 em abril de 2023 e subiu para US$ 0.00000378 em 5 de junho, um aumento de 5.644% em menos de dois meses.

Em comparação, Pepe Unchained promete um crescimento substancial porque, ao contrário das moedas mencionadas acima, $PEPU tem utilidade em sua blockchain proprietária.

Por que Pepe Unchained está preparado para o sucesso?

Em nossa previsão de preço do Pepe Unchained, estimamos que ele possa atingir US$ 0.5572 até o final de 2024, um aumento de 5.635% em relação ao preço de listagem de US$ 0.0097.

Ou seja, investir US$ 737 na listagem resultaria em US$ 42,266 em um ano se nossa previsão estiver correta.

Tal aumento significativo de preço não é inédito. $BONK aumentou 7.015% no ano passado, e $MOG aumentou 10.349% anualmente.

A utilidade mais valiosa do $PEPU é sua blockchain proprietária Ethereum L2, que poderia impulsionar seu preço para novos patamares, especialmente se construir um ecossistema dApp e trazer mais utilidade.

A blockchain L2 oferece aos detentores de tokens vários benefícios:

Recompensas de staking duplas (atualmente 1.017%).

Negociação e staking on-chain de velocidade relâmpago.

Taxas de gás mais baixas para lucros aumentados.

Ponte instantânea entre $ETH e a Pepe Chain.

Explorador de blocos dedicado para transparência.

Para comprar Pepe Unchained, conecte sua carteira ao widget de pré-venda, selecione um método de compra e especifique a quantidade de $PEPU que deseja comprar. Confirme a transação e você pode fazer staking de seus tokens imediatamente.

💰 Fazer staking de 106,431 $PEPU (US$ 871) resultaria em 1,188,834 $PEPU em um ano (US$ 9,729).

Dependendo do cronograma de vesting do projeto (ainda não anunciado), você pode reivindicar seus tokens em staking após a listagem.

Veredito – Pepe Unchained pode superar Pepe?

Em resumo, o Pepe original continua sendo a moeda de sapo mais lucrativa, com um valor de mercado de US$ 454M. Além disso, a segunda maior moeda de sapo (Brett) tem um valor de mercado de US$ 62M em comparação (86% menor).

Contudo, Pepe não tem utilidade ou mesmo funcionalidade de staking, mas ainda assim fez mais de 57x em menos de dois meses desde a listagem.

Por outro lado, Pepe Unchained oferece um APY de staking de 1.017% e é a primeira moeda de sapo com sua própria blockchain. Portanto, o projeto mostra muito potencial, com apenas 18 horas restantes antes do próximo aumento de preço.