NYSE American LLC propõe negociação de opções em ETFs de Ether

Nesta semana, a bolsa NYSE American LLC enviou à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) um pedido de alteração de regras. A proposta visa a possibilitar a listagem e a negociação de opções em ETFs de Ether geridos pelos fundos Grayscale e a Bitwise. São eles: o Grayscale Ethereum Trust (ETHE); o EthereumPoW (ETHW); e o Grayscale Ethereum Mini (ETH).

Opções de ETF NYSE e Nasdaq

De acordo com a NYSE American, a alteração na regra de negociação de opções de ETFs de Ether vai proporcionar aos investidores uma maneira mais eficiente e acessível de aumentar a exposição à criptomoeda.

Além disso, a mudança quer introduzir também nas negociações um mecanismo de hedge valioso. Ele poderá permitir aos investidores gerenciar suas posições em produtos relacionados ao Ether de forma mais eficaz.

A bolsa enfatizou que a negociação de opções proposta pode trazer benefícios significativos aos investidores ao oferecer também uma ferramenta econômica para o gerenciamento de riscos de investimento.

A proposta está agora aberta para comentários públicos, com um prazo de 21 dias para que as partes interessadas enviem seus feedbacks. No entanto, é importante destacar que esta solicitação se aplica exclusivamente aos fundos de Ether da Grayscale e Bitwise. Esses são os únicos fundos de Ether à vista atualmente listados na bolsa NYSE American.

Demanda crescente por Ether

Essa iniciativa reflete um aumento na integração dos investimentos em criptomoedas nos mercados financeiros tradicionais. O movimento segue uma solicitação semelhante feita pela Nasdaq em 6 de agosto, que também busca a aprovação da SEC para a negociação de opções no ETF ETHA.

Vale destacar que ambas as propostas dessas bolsas refletem uma crescente demanda por instrumentos financeiros baseados em Ether. No entanto, cada solicitação é específica para os fundos listados em suas respectivas plataformas.

Apesar do entusiasmo em torno dessas propostas, as bolsas podem enfrentar atrasos na obtenção da aprovação da SEC. Isso se deve ao fato de que a autorização para a negociação de opções em ETFs de Bitcoin à vista ainda está pendente, mesmo após esses ETFs acumularem cerca de US$ 50 bilhões em ativos desde seu lançamento em janeiro.

Além disso, em 25 de julho, a SEC informou a várias bolsas de opções que precisaria de mais tempo para concluir suas análises sobre as solicitações de listagem de opções em ETFs de Bitcoin à vista. A Nasdaq também foi uma das bolsas envolvidas nessa comunicação.

Opções para proteção de investimentos

Em relação à proteção de investimentos, as opções são uma ferramenta financeira amplamente utilizada por hedge funds e planejadores financeiros. Elas são usadas para se proteger contra mudanças abruptas nos preços de mercado.

Por exemplo, quando o preço do Ether caiu 28% em 5 de agosto, as opções poderiam ter mitigado significativamente o impacto dessa perda. Além da proteção, as opções permitem a implementação de estratégias mais avançadas, como o “strangle coberto”. A técnica tem o potencial de aumentar os lucros ou limitar riscos, segundo a 10x Research.

Dessa forma, vale destacar o papel crucial que consultores financeiros desempenham na gestão de investimentos no mercado de ETFs, avaliado em US$ 9 trilhões. Eles administram quase a metade de todo o capital investido nesse mercado.

De acordo com uma pesquisa do The Journal of Financial Planning, mais de 10% desses consultores utilizam opções para ajudar a gerenciar os investimentos de seus clientes. Isso significa que eles usam essas ferramentas para ajustar e proteger ou ampliar os recursos financeiros de seus clientes.