O analista Willy Woo rotula o Bitcoin como o melhor investimento de longo prazo

Segundo o analista de criptomoedas Willy Woo, os jovens não podem perder a oportunidade de investir em Bitcoin. Além disso, Woo observou que muitos apoiadores do ouro estão minimizando o potencial do Bitcoin no momento.

Since there's a lot of gold bugs shitting on BTC right now, I've put up this chart of long term returns vs gold and stocks. If you're young, you can't afford not to be invested in #Bitcoin. Real inflation is 10-15% via Shadow Stats. Live Chart: https://t.co/fBs9bGWs4g pic.twitter.com/nltu2djIRE — Willy Woo (@woonomic) April 25, 2024

Ele fundamentou suas afirmações com um gráfico mostrando os retornos de longo prazo do Bitcoin em comparação com ouro e ações.

Analista de Bitcoin prevê ganhos potenciais de longo prazo para detentores de BTC, apesar das críticas

Woo acredita que o Bitcoin apresenta retornos de longo prazo melhores do que ouro e ações. Ele também mencionou que o BTC supera ações e ouro em termos de ROI em um período de investimento de quatro anos.

De acordo com o gráfico de Woo, a taxa de inflação do mercado do Bitcoin está entre 10% e 15%, o que o torna um investimento valioso.

No entanto, o crítico do Bitcoin, Peter Schiff, tem uma opinião diferente. Schiff criticou o desempenho pós-halving do Bitcoin, observando que as perspectivas são baixistas para os detentores de longo prazo. Ele acredita que o BTC pode ter dificuldades para se manter em US$ 60.000, e qualquer queda abaixo desse nível levará a uma grande queda.

O crítico diz que os apoiadores hardcore do Bitcoin estão acostumados com grandes quedas de preço. No entanto, os novos investidores dos ETFs de BTC estão prestes a ter uma grande surpresa.

Willy Woo prevê novo aumento no preço do BTC apesar de retrocesso

O Bitcoin está sendo negociado a US$ 63.900, com uma queda de 3,7% nos últimos dias. No entanto, mantém-se acima dos US$ 60.000. Apesar de várias opiniões pessimistas sobre a trajetória do Bitcoin pós-halving, vários analistas estão otimistas em relação ao ativo. O experiente analista de mercado Willy Woo acredita que o Bitcoin poderia atingir US$ 91.000 no fundo de um mercado baixista.

Ele prevê que o BTC possa chegar a US$ 650.000 no pico de um ciclo de alta, mas apenas se os Exchange Traded Funds (ETFs) forem amplamente adotados.

The new #Bitcoin ETFs brings price targets of $91k at the bear market bottom and $650k at the bull market top once ETF investors have fully deployed according to asset manager recommendations***. These are very conservative numbers. #Bitcoin will beat gold cap when ETFs have… — Willy Woo (@woonomic) April 15, 2024

Em um recente post no X, Woo afirmou que os novos ETFs poderiam alterar os alvos de preço, estabelecendo US$ 91.000 como o fundo do mercado de baixa. Ele também acredita que o Bitcoin irá superar a capitalização de mercado do ouro quando o rali dos ETFs estiver em pleno efeito.

No entanto, Woo esclareceu que suas previsões não são para este ciclo específico. Em vez disso, são metas de longo prazo, pois as alocações de capital levam tempo para serem concluídas.

Ele observou que gestores de ativos como a Fidelity têm como objetivo uma modesta alocação de 2% das carteiras para o Bitcoin. A Fidelity espera alocar cerca de US$ 2 trilhões para o Bitcoin. Essas empresas gerenciam aproximadamente US$ 100 trilhões em ativos.

Atualmente, os investimentos em Bitcoin totalizam mais de US$ 561 bilhões. Portanto, adicionar US$ 2 trilhões expandirá seu valor para cerca de US$ 2,56 trilhões. Segundo Woo, as entradas de auto-custódia são muito maiores agora, e o valor de US$ 2,56 trilhões é uma estimativa conservadora. Esse número provavelmente aumentará com o tempo para o Bitcoin, à medida que mais investidores aderirem.

Woo espera que o Bitcoin suba até cinco vezes em um mercado de alta, caso os gestores de ativos implementem suas alocações propostas. Isso resultará em uma capitalização de mercado de US$ 12,8 trilhões em um mercado de alta para o BTC.

Além disso, Woo está confiante de que o Bitcoin irá superar a capitalização de mercado do ouro assim que os gestores de ativos adicionarem os investimentos extras. Segundo Woo, o ouro passou por um ciclo de alta de 12 anos quando seu ETF foi aprovado, e agora é a vez do Bitcoin.