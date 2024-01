O CEO da Ripple comenta sobre a possibilidade de aprovação de um ETF de XRP

Um ETF de XRP passou a ser alvo de especulações após a aprovação de ETFs à vista de Bitcoin. Inclusive, a aprovação da SEC levou o mercado de criptomoedas a um frenesi e criou possibilidades para outras aprovações de ETFs.

Como resultado, o CEO da Ripple, Brad Garlinghouse, comentou recentemente sobre a possível aprovação de um fundo negociado em corretora (ETF) à vista de XRP.

No entanto, o CEO não deu uma resposta específica em relação a uma aprovação de ETF XRP.

Garlinghouse compartilhou suas ideias quando questionado sobre a possibilidade de um ETF de XRP em entrevista à CNBC no Fórum Econômico Mundial.

O CEO acredita que é certo que o XRP terá um ETF em algum momento, mas não especificou um prazo para esta aprovação, apesar da linha direta de questionamento.

Em vez disso, Garlinghouse permaneceu evasivo em sua resposta. O Digital Asset Investor no X comparou a resposta de Brag Garlinghouse com a do CEO da BlackRock sobre o mesmo assunto.

O CEO da BlackRock, Larry Fink, não deu uma resposta específica sobre a possibilidade de um ETF spot XRP.

Mesmo assim, os comentários de Fink criaram um burburinho na comunidade de defensores do XRP, pois as pessoas anteciparam a possibilidade de um ETF spot XRP.

Como tal, o podcaster do Thinking Crypto, Tony Edwards, acredita que a reação neutra de Fink é intencional para evitar a volatilidade do mercado.

Isto ocorre porque uma resposta definitiva de uma figura influente poderia provavelmente desencadear o sentimento dos investidores numa direção positiva ou negativa.

No entanto, de acordo com Charles Gasparino, correspondente sênior da FOX, a resposta de Larry Fink se deveu ao seu conhecimento limitado sobre o XRP.

Something to keep in mind about my question to Larry Fink about starting an $XRP ETF and his non comital answer; Larry barely knows that $XRP exists as a crypto currency. He's just a little more fluent in $ETH 's status in the crypto ecosystem. That might soon change, but dont…

Gasparino afirma que Fink dificilmente reconhece que o XRP existe como criptomoeda e só sabe mais sobre o status do ETH no espaço cripto. Assim, Gasparino adverte que não se deve dar muita importância às observações de Fink.

Enquanto isso, o fundador da Black Swan Capitalist, Versan Aljarrah, afirmou que o XRP não foi projetado para ser ativo de um ETF. Ele argumentou que o token XRP foi criado para servir como moeda, alegando que a obsessão por um ETF cripto listado nos EUA é inútil.

Ripple's #XRP was meant to be a #currency, not an #ETF

The #BitcoinETF drama? Just another distraction from the deep shifts already embedded in our #financial system and an invitation for institutional corruption

Just look at #Vanguard's restrictions, already screwing investors pic.twitter.com/sKL0dlO3M8

— Black Swan Capitalist (@VersanAljarrah) January 11, 2024