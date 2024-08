O “cheque cripto” de Donald Trump para a dívida nacional dos EUA pode não funcionar

Como controlar a dívida nacional crescente dos EUA? Comprar Bitcoin ($BTC).

Essa é a ideia mais recente de Donald Trump para sua planejada reserva estratégica de Bitcoin. Ao acumular $BTC (com o governo dos EUA como o HODLer definitivo?), Trump insinuou que os EUA poderiam “escrever um pequeno cheque cripto” para pagar a dívida nacional.

Tanto a reserva estratégica de Bitcoin quanto as sugestões de usar $BTC para a dívida nacional dos EUA surgem enquanto Trump enfrenta uma arrecadação de fundos inferior à de seu oponente em julho.

A matemática por trás da ideia de pagamento da dívida de Trump ignora o óbvio. A dívida nacional atual dos EUA é de US$ 35 trilhões, enquanto o valor total de mercado das criptomoedas (de todas as moedas) é inferior a US$ 2 trilhões. Isso representa uma diferença de 17,5 vezes.

A participação de mercado do $BTC é de US$ 1 trilhão, então, mesmo que o governo detivesse um milhão de $BTC (o número mencionado como alvo para a reserva estratégica), isso mal faria diferença na dívida como está atualmente.

Contudo, embora a matemática não seja favorável, Trump tem outras razões para sugerir essa iniciativa.

Desde a conferência do $BTC em Nashville, no final de julho, Trump tem trabalhado incansavelmente para consolidar sua marca como o ‘Presidente Cripto.’

Pagar a dívida nacional usando Bitcoin coincide com sua narrativa e ajuda a apagar qualquer memória dos comentários anteriores de Trump sobre cripto como “não sendo dinheiro” (2019) e como algo que “parece uma fraude” (2021).

I am not a fan of Bitcoin and other Cryptocurrencies, which are not money, and whose value is highly volatile and based on thin air. Unregulated Crypto Assets can facilitate unlawful behavior, including drug trade and other illegal activity….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 12, 2019