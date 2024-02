O crescente frenesi do ERC-404 elevou as taxas de gás do Ethereum ao máximo em oito meses

As taxas de gás na rede Ethereum aumentaram significativamente, atingindo o maior nível em oito meses. Essa tendência surgiu em meio ao aumento da demanda por um padrão de token experimental marcado como ERC-404.

Embora vários fatores devam ter contribuído para esse aumento, a causa mais proeminente foi o entusiasmo em torno dos tokens ERC-404, Pandora e DeFrogs.

As taxas de gás do Ethereum atingiram novo nível máximo em meses

Em 9 de fevereiro, as taxas de gás da rede Ethereum atingiram um pico médio de 70 gwei, de acordo com dados do Etherscan. Isso equivale a US$ 60 para uma transação padrão.

Os custos do gás atingiram um máximo de 377 gwei, marcando um novo pico desde 12 de maio de 2023. Vários fatores podem ser atribuídos à causa do aumento das taxas do gás.

No entanto, esse crescimento ocorreu em meio à crescente demanda pelo padrão de token ERC-404 em todo o setor cripto. O entusiasmo e a popularidade do padrão de token ERC-404 cresceram após o lançamento do projeto Pandora em 5 de fevereiro.

Notavelmente, o Pandora registou um aumento significativo de preços de mais de 6.100%, com o seu volume de negócios ultrapassando os 474 milhões de dólares.

Neste contexto, o ERC-404 foi desenvolvido para permitir a propriedade fracionada de NFTs, vinculando tokens não fungíveis (NFTs) ERC-721 ao ERC-20. Por meio dessas funcionalidades, permitem a propriedade de parte de um único NFT por múltiplas carteiras.

Além disso, as carteiras poderiam usar suas porções para negociar ou apostar em empréstimos. No entanto, o token ainda não é oficial, apesar do prefixo ‘ERC’ nos novos tokens.

Ademais, os desenvolvedores do Pandora continuam trabalhando ativamente para aprimorar o projeto. Eles pretendem otimizar os custos do gás relacionados com as transações ERC-404, reduzindo as taxas entre 300% e 400%.

A equipe observou que a otimização do preço do gás é essencial para uma aceitação e adoção mais ampla do token.

Necessidade crescente de otimização dos custos do gás

Muitos membros da comunidade cripto reagiram ao aumento escandaloso nas taxas de gás. Um usuário do X com pseudônimo, Pop Punk, e cofundador da empresa de auditoria de gás Gaslite, reagiu ao alto uso de gás de um ER-404.

De acordo com Pop Punk, o token consome mais de três vezes a quantidade equivalente de gás que uma transação NFT média precisa. O usuário afirmou:

“Uma transferência média do ERC404 é de 125.000 unidades de gás. Mais de 3x o gás de uma transferência ERC721A média. Este é o combustível do pesadelo.”

An average ERC404 transfer is 125,000 gas units. More than 3x the gas of an average ERC721A transfer. This is nightmare fuel. Gaslite could either:

1) build a more optimized (and more compliant version of this standard)

2) ignore it and let it fade into the ether — Pop Punk (@PopPunkOnChain) February 6, 2024

Notavelmente, os enormes volumes de negociação de projetos como DeFrogs e Pandora alimentaram o aumento no uso de gás. Dados da Birdeye mostram que seu volume coletivo totalizou mais de US$ 600 milhões na semana passada.

A tendência geral ressalta a crescente demanda por padrões de tokens inovadores. Também enfatiza a necessidade de escalabilidade e otimização de taxas de gás na rede Ethereum. A tendência revela a necessidade dos desenvolvedores explorarem soluções duradouras que irão melhorar a adoção de aplicações DeFi.

O foco continua sendo a promoção da experiência do usuário por meio da otimização do preço do gás.