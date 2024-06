O dilema da moeda digital – As CBDCs irão revolucionar as finanças?

Desde que a primeira CBDC de varejo, o Sand Dollar, foi lançada nas Bahamas em 2019, governos em todo o mundo têm explorado ativamente o caminho da digitalização.

No mês passado, o presidente do Bundesbank, Joachim Nagel, instou os bancos centrais a adotarem moedas digitais o mais rápido possível no BIS Innovation Summit. Uma pesquisa do BIS revelou que 90% dos bancos estão considerando moedas digitais de bancos centrais (CBDCs) e mais de 50% estão trabalhando em um piloto.

As CBDCs são um salto para um futuro mais brilhante ou instrumentos de controle? E quão perto estamos da transição completa? A seguir, vamos discutir a agenda atual.

CBDCs – Amigo ou inimigo?

O FMI afirma que as CBDCs podem melhorar a eficiência dos pagamentos transfronteiriços, o que é a principal razão para sua adoção entre países exportadores de petróleo como Kuwait, Omã, Qatar e Emirados Árabes Unidos.

Além disso, as CBDCs promovem a inclusão financeira em economias em desenvolvimento, servindo como um ponto de entrada para o sistema financeiro mais amplo.

O WEF destaca que as CBDCs ajudam a combater atividades criminosas como lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, graças à sua rastreabilidade.

A conveniência e acessibilidade das CBDCs são indiscutivelmente atraentes, mas alguns argumentam que aumentariam ainda mais a vigilância governamental, o que já é uma preocupação persistente entre o público em geral.

No entanto, os governos consideram essas suspeitas infundadas. Por exemplo, o presidente do FED, Powell, disse que os EUA estão longe de perseguir uma CBDC e não têm intenção de espionar os cidadãos.

Além disso, moedas digitais poderiam limitar a capacidade dos bancos de implementar políticas monetárias.

Como qualquer experimento, essa nova abordagem poderia ter consequências imprevistas para o sistema financeiro global, como o aumento da inflação.

Um representante da Mastercard observa que implementar CBDCs é extremamente difícil. Os consumidores estão muito confortáveis com dinheiro e cartões, então não há justificativa suficiente para a mudança.

As CBDCs vão pegar? Primeiros tropeços lançam dúvidas, mas a inovação continua

Até o momento, apenas Bahamas, Jamaica e Nigéria lançaram CBDCs. No entanto, todos os três enfrentam problemas de adoção. Dados do FMI mostram que mais de 98% das carteiras digitais nigerianas estão em desuso.

O governo jamaicano tentou impulsionar a adoção introduzindo um bônus de JMD$2,500 para os primeiros 100 mil cidadãos a usarem o Jam-Dex. Contudo, após um aumento inicial, a circulação da CBDC estagnou devido à aceitação limitada.

De forma semelhante, apesar de inúmeras campanhas educacionais e promoções, o Sand Dollar representa apenas 0,19% do dinheiro em circulação total nas Bahamas em 2023.

Esses exemplos de obstáculos iniciais não impediram outros governos de tentar implementar CBDCs.

Em 18 de junho, o Banco Central do Irã anunciou o lançamento de um esquema piloto de rial digital. A partir de 21 de junho, o piloto será lançado na ilha de Kish, um popular destino turístico operando como zona de livre comércio.

A Índia lidera a corrida com o desenvolvimento da rupia digital, realizando pilotos de varejo e atacado para emitir uma CBDC em grande escala ainda em 2024.

De acordo com um relatório da PwC, Ucrânia, Tailândia, Japão, Suécia, República da Coreia e Austrália também investiram significativamente em pesquisas e programas pilotos de CBDCs.

A UE seguiu o exemplo, estabelecendo um plano de €1,2B para o desenvolvimento do euro digital. Segundo relatórios, esse plano deve reduzir a dependência da zona do euro de sistemas de pagamento americanos como Visa e Mastercard.

Stablecoins – Salvadoras ou falsas promessas?

Defensores das criptomoedas ressaltam que as CBDCs são ‘muito perigosas‘ devido à sua natureza centralizada.

Governos poderiam interromper os gastos dos cidadãos com um simples toque de botão, seja para controlar a volatilidade econômica ou punir opositores políticos.

CBDCs não são a versão governamental do Bitcoin.

Assim como as CBDCs, as criptomoedas facilitam transações transfronteiriças eficientes e promovem a inclusão da população sem banco. Ao contrário das CBDCs, as criptomoedas não dão ao governo controle total sobre as carteiras das pessoas.

As stablecoins são frequentemente retratadas como uma alternativa descentralizada às CBDCs devido à sua volatilidade relativamente baixa. No entanto, de acordo com o BIS, stablecoins raramente são usadas para transações fora do ecossistema cripto.

Poucos países têm regulamentações claras sobre stablecoins, mas mesmo aqueles que têm não se apressam em adotar amplamente. Na verdade, a legislação MiCA da UE estabelece que o Banco Central Europeu pode proibir a emissão de stablecoins se for considerado necessário, por exemplo, devido à interferência na política monetária.

O Deutsche Bank argumenta que stablecoins carecem de transparência, credibilidade e respaldo de reservas, como evidenciado pelo colapso do $USTC e $LUNA em 2023.

Legisladores dos EUA também apertaram o controle sobre as stablecoins com a proposta de emenda ao Projeto de Defesa. Analistas acreditam que o projeto inclui medidas KYC e AML que os emissores de stablecoins não poderiam implementar.

Presumivelmente, os governos estão hesitantes em promover a adoção generalizada de stablecoins devido à falta de rastreabilidade e estabilidade questionável. Embora ainda não haja solução para o primeiro, o maior emissor de stablecoins do mundo, Tether, propôs uma cripto lastreada em ouro para minimizar o risco de desvalorização.

Os emissores de stablecoins podem ter que encontrar um terreno comum com os legisladores se quiserem que os ativos descentralizados coexistam com as CBDCs.

Considerações finais

Embora haja um aumento na exploração das CBDCs, sua adoção permanece irregular. Equilibrar privacidade com controle e manter a estabilidade econômica enquanto se introduzem novos instrumentos financeiros não é algo que os bancos centrais possam alcançar da noite para o dia.

Infelizmente para os adeptos das criptomoedas, as stablecoins também não são a solução milagrosa. O sistema financeiro global se encontra em uma encruzilhada, e a corrida pela dominância da moeda digital está longe de terminar. O primeiro país a estabelecer uma CBDC amplamente adotada poderia definir um padrão para todo o sistema e até ganhar influência política.