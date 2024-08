O Dogefather está de volta – Elon Musk faz Dogecoin disparar

Por Que Confiar em Tech Report O Tech Report é um dos sites de análise de hardware, notícias e tecnologia mais antigos da Internet. Escrevemos guias de tecnologia úteis, fazemos análises imparciais de produtos e trazemos até si as últimas notícias sobre tecnologia e criptografia. Mantemos a independência editorial e não abdicamos da qualidade do conteúdo e da precisão factual.

A postagem de Elon Musk no X, mostrando-o como chefe do Departamento de Eficiência Governamental (sigla: D.O.G.E.) , entusiasmou os entusiastas de criptomoedas.

, entusiasmou os entusiastas de criptomoedas. O Dogecoin subiu 3,24% em menos de um dia após a postagem de Musk.

em menos de um dia após a postagem de Musk. A sugestão de Trump de que ele poderia nomear Musk para seu gabinete, caso vença as eleições, pode impulsionar ainda mais o crescimento do Dogecoin.

O Dogefather está de volta, e Elon Musk fez o Dogecoin disparar em 20 de agosto. Ele postou uma imagem de si mesmo como chefe do Departamento de Eficiência Governamental, cujo acrônimo é D.O.G.E.

O $DOGE aumentou 3,24% em menos de um dia, passando de US$ 0,1016 para o valor atual de US$ 0,1049.

Tudo começou com o anúncio de Trump de que nomearia Elon Musk para o seu gabinete ou como conselheiro se vencesse as eleições.

No entanto, o retorno do Dogefather é um bom sinal para o Dogecoin?

A seguir, vamos analisar as notícias e ver como a postagem de Elon Musk sobre o D.O.G.E. causou essa onda otimista no mercado de criptomoedas e o que isso pode significar.

Musk se declara D.O.G.E. e faz o Dogecoin subir

Na famosa postagem no X em 20 de agosto, Elon Musk declarou: “Estou disposto a servir“, ao lado de uma imagem dele como chefe do Departamento de Eficiência Governamental.

I am willing to serve pic.twitter.com/BJhGbcA2e0 — Elon Musk (@elonmusk) August 20, 2024

Seu título coincidentemente (ou não) é abreviado como D.O.G.E., algo que os entusiastas de criptomoedas rapidamente notaram. Os apoiadores do Dogecoin ficaram especialmente animados em ver o apoio renovado do Dogefather.

Suas recentes interações com Donald Trump não são segredo, e o ex-presidente insinuou que poderia nomear Musk para seu gabinete, caso vencesse as eleições. Parece que Musk está dizendo que está pronto e disposto a assumir a tarefa.

Nas últimas 24 horas, o Dogecoin subiu para US$ 0,1049. Isso representa um aumento de 3,24%, à medida que os investidores demonstram interesse renovado na moeda.

O Dogecoin continuará subindo, e será que ele irá disparar se Musk acabar sendo um dos assistentes de Trump? Para muitos fãs do Dogecoin, essa não é uma expectativa fora de questão.

Um bom sinal para investidores de memes

Em resumo, com o retorno do Dogefather e Elon Musk fazendo o Dogecoin subir, isso pode sinalizar tempos positivos pela frente. Além disso, o Dogecoin aumentou 65,29% neste ano, de US$ 0,06259 para US$ 0,1043.

Sua capitalização de mercado é a maior entre todas as meme coins, chegando a US$ 15 bilhões, e o volume de negociação em 24 horas mostra US$ 500 milhões. Ou seja, a moeda pode subir para US$ 0,17, e o apoio de Musk pode ser decisivo.

Por fim, após a recente estabilização, esse momento pode colocar o Dogecoin em destaque, impulsionando seu crescimento e atraindo mais investidores.