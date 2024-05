O fim se aproxima – SEC apresenta resposta final no caso da Ripple

A disputa legal entre a Ripple e a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) agora está na fase de espera pela decisão final do tribunal sobre o longo processo judicial em curso.

De acordo com a última atualização, a SEC apresentou sua resposta final para a fase de soluções. Após discutir as redações necessárias com o conselho da Ripple, o regulador enviou seus documentos.

SEC responde à oposição da Ripple ao seu briefing inicial

Após deliberações com o conselho da Ripple no dia anterior, a SEC apresentou sua resposta final no caso Ripple XRP. Em sua petição, a SEC contestou a oposição da Ripple ao seu briefing inicial sobre as soluções, argumentando que o tribunal deveria conceder seu pedido inicial de uma liminar.

Além disso, a SEC destacou a possibilidade de violação das leis pela Ripple por meio de suas vendas institucionais de XRP. Além disso, a SEC elaborou que as atividades comerciais da Ripple giram em torno das vendas de XRP para clientes institucionais, como clientes ODL.

A liminar serviria como um controle contra qualquer violação futura da lei pela empresa. Além disso, a SEC relatou que a Ripple não agiu de acordo com a ordem do tribunal em relação às suas vendas pós-queixa do ODL.

O regulador ressaltou que a empresa de blockchain deveria ter se concentrado mais em vendas programáticas de XRP não relacionadas a valores mobiliários. No entanto, a Ripple continuou vendendo XRP para clientes institucionais, o que o tribunal declarou ser uma forma de contrato de investimento.

A empresa de pagamentos blockchain se opôs à exigência do regulador de uma liminar e restituição, dizendo que são injustificadas. Além disso, a empresa solicitou que o tribunal reduzisse a penalidade civil para US$ 10 milhões, em vez dos US$ 876 milhões originais.

No entanto, a SEC rejeitou o pedido da Ripple para que o tribunal aprovasse apenas US$ 10 milhões como penalidade civil. O regulador argumentou que uma penalidade “negligenciável” como essa não é adequada para as violações da empresa.

Advogados pró-XRP reagem ao arquivamento da SEC

Após a resposta final da SEC no caso da Ripple, alguns advogados proeminentes reagiram na plataforma X. Em uma postagem recente, o Advogado Bill Morgan afirmou que a probabilidade de o tribunal conceder o pedido de liminar permanente da SEC é alta.

The SEC Reply is quite interesting and in some respects on the injunction issue compelling. 1. The issue of financial harm This issue is relevant to whether there should be any disgorgement. This requires that there be some financial harm to institutional buyers of XRP from… — bill morgan (@Belisarius2020) May 8, 2024

Segundo ele, tal ação impactaria negativamente as vendas de XRP através do ODL. No entanto, Morgan ainda acha errado o tribunal categorizar as vendas do ODL como contratos de investimento.

Ele também culpou a Ripple por não diferenciar entre vendas programáticas e institucionais durante a fase de julgamento sumário do caso.

O advogado acreditava que a empresa de blockchain poderia lidar com o assunto em uma apelação.

Além de Morgan, o advogado e defensor do XRP Jeremy Hogan reagiu ao arquivamento, observando que a resposta da SEC marcou o fim dos briefings. Segundo ele, o regulador não trouxe nada de novo para o debate.

Mantendo o desfecho em vista, Hogan afirmou: “Agora é só esperar pelo Juiz!”