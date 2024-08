O fluxo semanal de ETFs $ETH fica positivo pela primeira vez

Por Que Confiar em Tech Report O Tech Report é um dos sites de análise de hardware, notícias e tecnologia mais antigos da Internet. Escrevemos guias de tecnologia úteis, fazemos análises imparciais de produtos e trazemos até si as últimas notícias sobre tecnologia e criptografia. Mantemos a independência editorial e não abdicamos da qualidade do conteúdo e da precisão factual.

Os fundos negociados em corretora (ETFs) de Ethereum ($ETH) tiveram entradas líquidas positivas de US$ 104,8 milhões na última semana.

O iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) da BlackRock está liderando o grupo com aproximadamente US$ 188,3 milhões em entradas. No entanto, grandes saídas do Grayscale Ethereum Trust (ETHE) compensaram as entradas semanais totais.

O analista de ETF Eric Balchunas enfatizou que a liquidez profunda durante a recente crise do mercado beneficiará os ETFs no longo prazo.

Os nove ETFs spot $ETH recém-lançados nos EUA finalmente tiveram sua primeira semana de entradas líquidas positivas desde 23 de julho, atingindo $104M. Diante disso, o volume total de negociação para esses ETFs atingiu $1,9B, elevando o total de ativos líquidos para US$7,3B em 9 de agosto.

ETFs de $ETH testemunham entradas escassas

Saídas líquidas de ETFs de $ETH atingiram US$405M até 9 de agosto. Assim, os ETFs de $ETH tiveram três dias consecutivos de saídas, enquanto ETFs de $BTC tiveram dois dias consecutivos de entradas. Isso mostra que o sentimento do investidor mudou de ETFs de $ETH para ETFs de $BTC.

Os fluxos de entrada de $BTC ocorreram em meio à queda de 23% no preço do $ETH desde o início de agosto.

No entanto, nem todos os ETFs $ETH tiveram o mesmo desempenho. Isso porque seis dos nove fundos registraram fluxos líquidos semanais positivos, com o ETF da BlackRock (ETHA) liderando o grupo com aproximadamente $188,3 milhões em entradas líquidas.

Ademais, de acordo com os dados da Farside Investors UK para 8 de agosto, o ETHA da Blackrock viu os maiores influxos de US$ 19,6 milhões, seguido pelo FETH da Fidelity com US$ 3,8 milhões. Enquanto isso, o Grayscale Ethereum Mini Trust (ETH) registrou o menor influxo, de US$ 2,4 milhões.

Em 9 de agosto, porém, US$41,7 milhões de saídas do ETHE da Grayscale compensaram as entradas. Outros ETFs não tiveram atividade naquele dia.

As saídas cumulativas do ETHE da Grayscale estão se aproximando de US$ 2,3 bilhões, o que influencia fortemente as saídas cumulativas coletivas dos ETFs spot de $ETH, atingindo US$ 406,4 milhões em 30 de julho.

Tendências do ETF BTC à vista

Os 12 ETFs spot de $BTC, por sua vez, registraram saídas líquidas de US$ 89,7 milhões em 9 de agosto, isso após dois dias de entradas.

O $BTC ETF (GBTC) da Grayscale e o Bitcoin Fund (FBTC) da Fidelity tiveram as maiores saídas, de US$77M e US$19,8M, respectivamente. Enquanto isso, o Bitwise Bitcoin ETF (BITB) teve a terceira maior saída líquida de US$18,1M.

ETFs de criptomoedas caem devido a temores de recessão?

O alto volume de negociação em ETFs spot $BTC em meio a quedas de mercado pode indicar medo do mercado. Eric Balchunas, analista de ETF da Bloomberg, destacou que liquidez profunda em meio a sentimentos de baixa é valiosa tanto para traders quanto para instituições e beneficiará ETFs no longo prazo.

Bitcoin ETFs have traded about $2.5b so far, a lot for 10:45am, but not too crazy (full history below). If you bitcoin bull you actually DONT want to see crazy volume today as ETF volume on bad days is a pretty reliable measure of fear. On flip, deep liquidity on bad days is part… pic.twitter.com/TOQRjyriqp — Eric Balchunas (@EricBalchunas) August 5, 2024

Conclusão

A recente liquidação do mercado de ações global e as incertezas geopolíticas alimentaram o ceticismo em relação aos produtos de investimento em ativos digitais. Será que as saídas significativas de ETFs $ETH se tornarão um ponto de virada para ETFs de criptomoedas? Teremos que esperar para ver.

Aviso Legal: As opiniões expressas neste artigo não constituem aconselhamento financeiro. Incentivamos os leitores a conduzirem suas próprias pesquisas e determinarem sua própria tolerância a riscos antes de tomar qualquer decisão financeira. Lembre-se que criptomoedas compõem uma classe de ativos altamente volátil e de alto risco.