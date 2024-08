O futuro das finanças com a união de TradFi e DeFi – O que os investidores devem saber

Por Que Confiar em Tech Report O Tech Report é um dos sites de análise de hardware, notícias e tecnologia mais antigos da Internet. Escrevemos guias de tecnologia úteis, fazemos análises imparciais de produtos e trazemos até si as últimas notícias sobre tecnologia e criptografia. Mantemos a independência editorial e não abdicamos da qualidade do conteúdo e da precisão factual.

Parcerias entre instituições financeiras tradicionais (TradFi) e plataformas de finanças descentralizadas (DeFi), produtos de investimento em criptomoedas e a tokenização de ativos do mundo real estão impulsionando a adoção da blockchain entre investidores institucionais.

entre investidores institucionais. Órgãos reguladores em todo o mundo estão ativamente desenvolvendo estruturas regulatórias para tornar os pagamentos em criptomoedas mais seguros e acelerar sua integração aos sistemas TradFi.

e acelerar sua integração aos sistemas TradFi. Os produtos e serviços financeiros mais bem-sucedidos provavelmente combinarão os melhores aspectos de TradFi e DeFi.

As linhas entre finanças tradicionais e descentralizadas estão se tornando cada vez mais tênues. Desde ETFs de criptomoedas até a parceria da MetaMask com a Mastercard, estamos vendo cada vez mais exemplos de modelos híbridos e instituições financeiras tradicionais experimentando a blockchain.

A seguir, vamos analisar o que isso significa para os investidores em criptomoedas.

Cripto vai para o mainstream

Na semana passada, a Mastercard fez uma parceria com a MetaMask para lançar um cartão de débito baseado em blockchain, simplificando os pagamentos em criptomoedas no mundo real.

Embora seja a primeira vez que a Mastercard colabora com uma plataforma DeFi dessa escala, a empresa já havia feito parcerias com empresas menores de blockchain, como a Paxos. A Mastercard também lançou vários serviços para simplificar o processamento de pagamentos em criptomoedas, como Ekata e RiskRecon.

No início deste ano, a SEC aprovou vários novos produtos de investimento em criptomoedas, incluindo ETFs de $BTC e $ETH.

Casos como esses impulsionam a adoção de criptomoedas ao tornar os pagamentos e investimentos mais acessíveis, transparentes e regulamentados.

O futuro dos pagamentos: Uma abordagem híbrida

Embora o $BTC tenha falhado como meio de troca universal devido à crescente demanda. Processadores de pagamento em todo o mundo estão desenvolvendo soluções para compras com criptomoedas. A tendência é particularmente proeminente em países com hiperinflação, como a Venezuela.

Curiosamente, gigantes TradFi como Mastercard, Visa, PayPal e o mercado de ações são as mesmas instituições que o Web3 originalmente pretendia disruptar.

Enquanto os usuários desejam uma economia justa e descentralizada, eles também buscam a familiaridade dos pagamentos baseados em fiat.

Portanto, para que as criptomoedas ganhem adoção em massa, elas precisam ser tão fáceis de usar e confiáveis quanto o sistema financeiro tradicional.

A colaboração entre MetaMask e Mastercard, ETFs de criptomoedas e a tokenização de ativos do mundo real permitem que os investidores desfrutem do melhor dos dois mundos. A segurança e conveniência das finanças tradicionais com a inovação e descentralização do Web3.

Considerações finais

Em resumo, o futuro das finanças está em encontrar um equilíbrio entre a estabilidade e segurança do TradFi e a inovação e transparência do DeFi.

Os investidores em criptomoedas devem permanecer atentos e adaptáveis para aproveitar os benefícios dessa convergência. Enquanto isso, os formuladores de políticas devem desenvolver estruturas regulatórias claras para fomentar a confiança e a segurança na blockchain entre os consumidores tradicionais.