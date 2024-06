O IBIT da BlackRock supera o GBTC da Grayscale para se tornar o maior fundo Bitcoin

O IBIT, ETF de Bitcoin à vista da BlackRock, ascendeu ao topo como o fundo de Bitcoin mais significativo, ultrapassando o GBTC da Grayscale, o qual dominava o mercado há muito tempo.

Aliás, o IBIT atingiu este nível significativo na terça-feira, 28 de maio, depois de registrar mais de US$ 100 milhões em entradas. Enquanto isso, o Bitcoin caiu da faixa de US$ 70.000 e parece preso na região de US$ 68.000, com um declínio de 3% nos últimos sete dias.

Rápido crescimento do IBIT da BlackRock

Desde o seu lançamento, há apenas quatro meses, o ETF BTC à vista da BlackRock, sob o símbolo $IBIT, alcançou um crescimento notável. O ETF acumulou quase US$ 19,79 bilhões em custódia de ativos, demonstrando interesse e confiança substanciais dos investidores.

Por outro lado, o Bitcoin Trust (GBTC) da Grayscale, um pioneiro no espaço de ETFs de Bitcoin, registrou um declínio igualmente notável. Durante o mesmo período de quatro meses, o valor dos ativos gerenciados pelo GBTC encolheu aproximadamente US$ 18 bilhões, reduzindo seu total para US$ 19,75 bilhões.

Em 28 de maio, o mercado de ETF Bitcoin testemunhou uma atividade significativa com entradas líquidas totais de 632 BTC, equivalentes a US$ 43,3 milhões. Isto marcou o décimo primeiro dia consecutivo de entradas líquidas positivas para ETFs de Bitcoin, refletindo o interesse sustentado nestes produtos financeiros.

E a BlackRock liderou essas entradas adicionando 1.505 Bitcoin (no valor de US$ 102 milhões) às suas participações, ultrapassando a Grayscale. A Fidelity também registrou entradas notáveis, adicionando 505 BTC (no valor de US$ 34 milhões), enquanto a Grayscale enfrentou saídas líquidas de 1.550 BTC (no valor de US$ 105 milhões).

Além disso, para fortalecer as suas ofertas de investimento, a BlackRock também integrou quase US$ 4,1 milhões de dólares em ações do IBIT em dois outros fundos.

De acordo com um documento recente da SEC, a BlackRock adicionou US$ 3,56 milhões em ações do IBIT ao seu portfólio de oportunidades de renda estratégica da BlackRock (BSIIX).

Além disso, durante o mesmo período, transferiu US$ 486.000 em ações do IBIT para seu BlackRock Strategic Global Bond Fund (MAWIX).

Implicações de mercado e domínio dos ETFs Bitcoin

A ascensão do IBIT da BlackRock como o fundo Bitcoin mais significativo denota uma mudança fundamental no setor mais amplo de investimento em criptomoedas. Assim, destaca a crescente aceitação institucional do Bitcoin e a preferência crescente por produtos de investimento regulamentados.

O sucesso da BlackRock reflete a natureza competitiva do mercado. Assim, escancara como a inovação e a confiança dos investidores são cruciais para determinar a liderança do mercado.

Enquanto isso, os investidores institucionais fortaleceram significativamente os ETFs BTC, que agora controlam cerca de 5% da oferta total de Bitcoin.

A plataforma de análise Blockchain Dune relata que os ETFs BTC à vista dos EUA detêm coletivamente cerca de 842.000 BTC, avaliados em aproximadamente US$ 57,4 bilhões. Isso representa 4,27% da oferta atual de Bitcoin em circulação.

Em escala global, os emissores de ETF BTC possuem cerca de 1.002.343 BTC. Michael Saylor, cofundador e ex-CEO da MicroStrategy, destacou esse número em uma captura de tela compartilhada no X (antigo Twitter).

Enquanto isso, o BTC é negociado entre US$ 67.000 e US$ 70.000, mantendo-se principalmente abaixo do nível de resistência crítico de US$ 70.000.

Michael van de Poppe diz que esse intervalo é significativo para prever o comportamento do preço do Bitcoin no curto prazo. Ele enfatiza a importância do nível de suporte de US$ 67.000 e alerta que se o Bitcoin cair abaixo desse limite, poderá cair ainda mais, para valores entre US$ 60.000 e US$ 62.000.

No entanto, salientou também que tal declínio poderá criar oportunidades de compra atrativas para investidores que pretendam entrar no mercado ou aumentar as suas participações.