O modelo Stock-to-Flow do PlanB para o Bitcoin está errando cada vez mais

O modelo Stock-to-Flow (S2F) do PlanB está se mostrando amplamente impreciso, com uma diferença de US$ 125 mil entre o valor de mercado real do Bitcoin e o preço previsto de US$ 180 mil.

entre o valor de mercado real do Bitcoin e o preço previsto de US$ 180 mil. Isso tem gerado preocupação entre investidores sobre a confiabilidade do modelo , que agora estão recorrendo a outros modelos, como o Rainbow Price Chart e o Power Law Model, para previsões mais confiáveis.

, que agora estão recorrendo a outros modelos, como o Rainbow Price Chart e o Power Law Model, para previsões mais confiáveis. O Bitcoin parece estar se recuperando, com um aumento de 3,81% nas últimas 24 horas.

O modelo S2F do PlanB, que usa a escassez do Bitcoin (BTC) para prever seu preço, tem estado fora da realidade nos últimos anos. O S2F prevê um preço de US$ 180 mil para o BTC, enquanto o ativo atualmente vale US$ 55 mil, resultando em uma diferença de US$ 125 mil entre o valor de mercado real e a previsão.

Os investidores estão questionando a precisão e a confiabilidade do modelo, especialmente durante quedas de mercado e condições imprevisíveis.

Vamos ver por que o modelo equivocadamente considera todos como milionários de Bitcoin, quando o ativo recentemente caiu abaixo de US$ 50 mil.

Como o modelo S2F prevê o preço do Bitcoin?

O modelo S2F prevê que o preço do BTC aumentará à medida que os mineradores introduzem novos Bitcoins no mercado em um ritmo mais lento, diminuindo o fluxo e aumentando o preço. O modelo foi bastante preciso até 2021, prevendo movimentos de preço de forma confiável. No entanto, 2021 foi um ponto de inflexão, e o modelo começou a divergir do valor real do Bitcoin.

Embora o modelo S2F tenha sido uma das ferramentas de previsão de BTC mais populares, ele está se tornando desatualizado e sendo substituído por outras ferramentas.

A diferença de US$ 125 mil entre o preço do Bitcoin e o valor previsto mostra a fraqueza do modelo e a necessidade do mercado por análises mais aprofundadas.

Rainbow Price Chart & Power Law Model para substituir o S2F

O Rainbow Price Chart e o Power Law Model são duas ferramentas preditivas que poderiam substituir o S2F de forma mais confiável:

Rainbow Price Chart: Classifica os níveis de preço pelo sentimento do mercado, de ‘baixo’ a ‘alto’. Power Law Model: Usa a relação entre preço e tempo para projetar o preço de longo prazo do BTC, utilizando níveis de resistência e suporte.

O Rainbow Price Chart mostra o Bitcoin se dirigindo para a parte inferior do gráfico, significando uma regressão temporária. O preço está US$ 220 mil abaixo do limite superior previsto pelo gráfico.

Recentemente, os padrões de preço do Bitcoin têm se conformado ao Power Law Model. O ativo está dentro dos limites normais (US$ 40 mil abaixo do preço esperado).

As diferenças entre os dois modelos mostram como a previsão de preço do Bitcoin é complicada. É por isso que analistas técnicos utilizam várias ferramentas de previsão para obter um resultado mais preciso.

O Bitcoin está subindo ou caindo?

Em resumo, a capitalização de mercado do Bitcoin aumentou 3,89% no dia de ontem, alcançando US$ 1,089 trilhões.

Com base no Rainbow Price Chart e no Power Law Model, o Bitcoin atualmente está em uma tendência de alta que começou em 2022. Por fim, é improvável que o BTC sofra uma queda permanente.

Resta ver como o BTC vai se comportar nas próximas semanas.