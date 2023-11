O preço do Bitcoin atinge novos ATHs em alguns países como Argentina, Nigéria e outros

O preço do Bitcoin, que ainda está mais de 50% abaixo do seu máximo histórico de US$ 69.000 dólares em 2021, registrou um aumento notável em alguns países. O valor da moeda atingiu novos ATHs (all time highs, algo como maior preço de todos os tempos em português) em relação a algumas moedas fiduciárias globais com atributos inflacionários mais elevados.

O preço do Bitcoin dispara em alguns países

Dentro de 30 horas entre 23 e 24 de outubro, o preço de negociação do Bitcoin em moedas fiduciárias (fiats) de alguns países atingiu novos máximos. Estes incluem o peso argentino, a naira da Nigéria, a lira turca, a libra egípcia e o kip de Laos.

Um analista de criptomoedas, Mile Deutscher, utilizou a plataforma X para revelar a nova tendência no preço do Bitcoin em alguns países.

#Bitcoin just hit an all-time high in Argentina, Turkey and Nigeria. 🚀 pic.twitter.com/sKRNUaBMX8 — Miles Deutscher (@milesdeutscher) October 26, 2023

As alterações nos preços de negociação do BTC nos países se devem à atual desvalorização de suas moedas. Além disso, o recente aumento de 16% no preço do ativo intensificou o impacto nas fiats desses países.

A naira e a lira, por exemplo, registaram um declínio na sua equivalência ao dólar americano em 24 e 25 de outubro. No entanto, o peso caiu apenas 0,85% desde o seu ponto mais baixo face ao dólar americano.

Inflação intensa devasta muitos países, impulsionando a adoção de criptomoedas

O Fundo Monetário Internacional (FMI) relatou o impacto da inflação em alguns países. Dados do FMI revelaram que o bolívar venezuelano tem a maior taxa de inflação anual, de 360%. Enquanto isso, o dólar do Zimbábue aparece na segunda posição com 314%, enquanto o peso argentino ficou em terceiro com 122%.

Além disso, os dados destacaram que a lira turca e a naira nigeriana ocuparam a sexta e a décima quinta posições com taxas de inflação de 51% e 25%, respectivamente. Notavelmente, os ativos cripto mais proeminentes, como Bitcoin e stablecoins, servem como proteção contra a inflação intensa.

De acordo com um relatório da Chianlysis de 12 de setembro, Nigéria, Turquia e Argentina ocupam o segundo, décimo segundo e décimo quinto países com as maiores taxas de adoção cripto em todo o mundo.

Infelizmente, os governos destes países não dão o máximo apoio à indústria cripto. Por sua parte, a Nigéria fez recentemente um progresso impressionante na aceitação de criptomoedas, o que movimentou o preço do bitcoin no país.

Vale destacar que, em fevereiro de 2021, o banco central do país proibiu os bancos locais de fornecer serviços a empresas e corretoras de criptomoedas. A Nigéria começou a adotar uma postura positiva em relação às criptos em dezembro de 2022, ao declarar seu plano de aprovar um projeto de lei reconhecendo os ativos cripto como “capital para investimento”.

Além disso, o país destacou a necessidade de se manter atualizado com as mudanças e práticas globais, revertendo sua antiga postura cripto. Quanto à Turquia, o seu Banco Central proibiu o uso de cripto como método de pagamento de bens e serviços em abril de 2021.

No entanto, o país tem muitos entusiastas de criptomoedas que investem e negociam muito em criptoativos. Além disso, a Turquia iniciou planos para desenvolver uma moeda digital de banco central (CBDC), um meio de digitalizar a lira turca.

Eleições devem impactar ainda mais a adoção cripto na Argentina

Por outro lado, as próximas eleições presidenciais na Argentina poderão fazer parte dos fatores que influenciam a crise inflacionária do país.

Notavelmente, o candidato presidencial Javir Milei enfrenta o seu rival Sergio Massa na votação final em Novembro, e cada um tem uma visão diferente sobre o dólar no país.

Segundo o fundador e presidente da Microstrategy, Michael Saylor, a inflação na Argentina é de 99%. Portanto, seus cidadãos deveriam considerar a principal criptomoeda do mundo, independente do preço do Bitcoin.