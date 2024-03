Preço do Ethereum cai enquanto enquanto dilema da SEC se intensifica

O mercado de criptomoedas enfrenta um sentimento baixista após a queda do Bitcoin abaixo de US$ 70.000. O Ethereum ($ETH) e outras altcoins também foram afetados devido à alta pressão de venda no mercado.

Contudo, a queda do preço do ETH tem um motivo específico, que são as recentes alegações da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC).

Com base em fontes, a comissão afirmou que o ETH deve ser reconhecido como um “Security” (título). Somente na semana passada, o ETH perdeu mais de 5% de seu preço. Porém, olhando para um período mais longo (30 dias), o ETH exibe um sentimento de alta, com um aumento de 16%. Além disso, seu índice de medo e ganância sugere sentimento de alta, situando-se acima de 70.

Isso poderia implicar que há muita atividade de compra e confiança no mercado. Além de tudo, o apoio dos principais especialistas do setor também está fornecendo aos investidores a garantia de que a moeda provavelmente irá retomar o movimento de alta. No entanto, ninguém sabe dizer quando vai acontecer ou quais fatores poderiam ajudar a moeda a se recuperar. Continue lendo para conhecer algumas possibilidades.

O CEO da Ripple, Brad Garlinghouse, voltou a ser notícia ao falar contra a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC). Segundo Garlinghouse, a SEC está cometendo um erro ao tentar rotular o Ethereum (ETH) como um “security”, assim como fizeram com o token XRP da Ripple.

The SEC picked fights with the industry and is losing badly in the Courts. They’re now fighting fellow regulators like the CFTC, and falling behind international counterparts. At what point will the SEC realize they will lose the war against ETH just as they lost against XRP? https://t.co/rG66npldf4

Os comentários de Garlinghouse surgem após uma polêmica provocada pelo Diretor Jurídico Chefe da Coinbase, Paul Grewal, que criticou a possível mudança de status do Ethereum pela SEC.

Na discussão nas redes sociais, Grewal argumentou contra as dúvidas da SEC sobre o status do Ethereum, apontando as mensagens contraditórias da SEC e o reconhecimento do Ethereum como uma commodity.

A princípio, ele criticou a tentativa da SEC de bloquear as solicitações de ETF do Ethereum, afirmando que os investidores dos EUA precisam de regras claras. Em seguida, Garlinghouse se juntou à conversa, dizendo que a SEC está apenas arrumando brigas e ainda está perdendo nos tribunais. Em conclusão, ele alertou a SEC de que eles perderão contra o Ethereum também, assim como perderam contra o XRP.

Portanto, esses debates podem afetar o preço do Ethereum e como os investidores se sentem. Se a SEC recuar, isso pode eliminar a incerteza, tornando os investidores mais propensos a comprar Ethereum. Além disso, considerando a popularidade e natureza do ETH, mesmo que a SEC se recuse a recuar de suas alegações, o preço pode não despencar.

Isso ocorre porque, recentemente, os desenvolvedores do Ethereum lançaram uma campanha chamada “Pump the Gas” (Abasteça o Gas). O objetivo é tornar as transações do Ethereum mais rápidas e baratas aumentando o limite de gas.

Há alguns dias, os principais desenvolvedores do Ethereum deram início à campanha “pump the gas” para aumentar o limite de gas da blockchain de 30 milhões para 40 milhões. Esse limite de gas está definido em 30 milhões desde agosto de 2021.

Segundo os desenvolvedores, esse movimento visa reduzir as taxas de transação na camada principal do Ethereum em 15% a 33%. Isso tornará as transações mais baratas e rápidas. Essa ideia veio de um grande desenvolvedor do Ethereum, Eric Connor, e de Mariano Conti, que costumava liderar contratos inteligentes na MakerDAO.

Today, @nanexcool and I are launching an effort to help raise the Ethereum gas limit from 30mn to 40mn

This can result in a 15-33% reduction in L1 tx fees

We are calling on solo stakers, client teams, pools and community members to help#pumpthegas https://t.co/TYoyI35cle

— eric.eth (@econoar) March 19, 2024