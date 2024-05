O preço do PEPE recua enquanto a equipe de desenvolvedores liquida 22 bilhões de tokens: o rali acabou?

Uma onda de baixa atingiu a comunidade Pepe Coin depois que a equipe de desenvolvedores vendeu quase 22 bilhões de tokens PEPE. Após esta liquidação, o Pepe perdeu alguns dos ganhos da semana passada, caindo de US$ 0,000017 para negociar em torno de US$ 0,000014.

De acordo com dados do Spot On Chain, a equipe de desenvolvimento do Pepe liquidou 21,49 bilhões de tokens no valor de US$ 355.000, as vendas se deram tanto Binance, quanto em Exchanges Descentralizadas.

Esta venda seguiu-se ao impressionante aumento de preços de 130% do PEPE em 30 dias, aumentando as preocupações dos investidores sobre uma ação de pump and dump.

Grande venda de tokens provavelmente está influenciando o preço do token hoje

O último despejo de tokens não é algo isolado. Isso porque o Spot On Chain observou um padrão de vendas semelhante antes. De acordo com o relatório, a equipe de desenvolvimento vendeu frequentemente o PEPE desde que ele começou a se recuperar no final de fevereiro.

A equipe vendeu um total de 282,8 bilhões de PEPE no valor de US$ 2,28 milhões antes da queda do preço. Isto implica que as ações dos promotores contribuem para a volatilidade dos preços da memecoin.

No entanto, apesar das vendas, a equipe de desenvolvedores ainda detém uma quantidade considerável de tokens da memecoin Pepe. De acordo com dados da rede, a equipe ainda detém 2,522 trilhões de tokens, atualmente avaliados em US$ 41,229 milhões.

Estas vendas suscitam preocupações entre os investidores sobre se haverá despejos futuros e uma queda maior para o PEPE. No entanto, poderá ser uma queda temporária para consolidação antes que a recuperação continue.

Durante a escrita deste artigo o Pepe é negociado a US$ 0,00001481. Uma análise mais detalhada do gráfico de preços forneceria mais informações sobre o próximo movimento de preços do PEPE.

PEPE se aproximando do nível de resistência de US$ 0,00001716, o rali acabou?

O PEPE formou um castiçal Doji no gráfico diário, enquanto os vendedores forçam uma rejeição no nível de preço de US$ 0,00001716. A recuperação do token começou em 20 de maio, formando uma grande vela verde no gráfico diário, que persistiu até 21 de maio.

Embora os vendedores tenham tentado forçar uma tendência de baixa em 22 de maio, a recuperação continuou enquanto os compradores mantinham o controle. O PEPE subiu acima do nível de resistência de US$ 0,00001716, transformando-o em um forte nível de suporte em 27 de maio.

No entanto, os vendedores entraram novamente no mercado no nível de preço de US$ 0,00001716 e estão tentando interromper a alta. No entanto, o sentimento geral para o PEPE ainda é de alta com base nos indicadores anexados ao gráfico.

O RSI em 77,32 sugere uma condição de sobrecompra, mas continua a subir apesar da ligeira queda e poderá atingir 80 em breve. O indicador MACD reflete esse sentimento de alta com um forte sinal de compra hoje.

O MACD está acima de sua linha de sinal com barras de histograma de alta, sugerindo que os compradores ainda estão ativos e determinados a superar a resistência de US$ 0,0001716.

Dada a dinâmica de alta em curso, o PEPE provavelmente se recuperará da retração atual e subirá acima de US$ 0,00001716 nos próximos dias. No entanto, os traders devem estar atentos, pois uma condição de mercado sobrecomprado muitas vezes sinaliza uma retração.