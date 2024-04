O preço do Ripple ($XRP) está estável em torno de US$ 0,62, apesar da recente pressão de venda de baleias

A semana passada não foi boa para o preço do Ripple (XRP), que caiu de US$ 0,63 para um mínimo de US$ 0,57 em 03 de abril. Essa tendência negativa ocorreu quando o BTC caiu ligeiramente, afetando o movimento mais amplo do mercado.

Felizmente, o sentimento do mercado mudou para alta e o preço do XRP reverteu deste nível de US$ 0,57 para US$ 0,62 no momento da escrita deste artigo.

Mesmo quando uma empresa de rastreamento de cripto revelou que 24,8 milhões de tokens XRP foram transferidos para uma exchange em 7 de abril de 2024, esse movimento não influenciou o preço do XRP.

Ademais, o XRP aumentou quase 1% nas últimas 24 horas e 2,37% nos últimos sete dias. De acordo com a CoinMarketCap, o volume diário aumentou 47,7%, para mais de US$ 2 bilhões.

Isto mostra que a taxa à qual os investidores negociam a moeda aumentou nas últimas 24 horas. A questão agora é: qual é o próximo preço-alvo do XRP?

O XRP mantém uma linha de tendência de alta que segurou o preço quando os ursos tentaram puxá-lo para menos de US$ 0,57. Portanto, se os touros conseguirem sustentar esta linha de tendência ascendente, isso manterá intacta a dinâmica geral de alta.

O preço do ripple está atualmente oscilando em torno do SMA de 50 dias (linha amarela). Uma quebra acima desta média de curto prazo poderia alimentar uma continuação de alta adicional.

Além disso, o XRP ainda está sendo negociado acima de sua média móvel simples de 200 dias (a linha verde), mostrando que os touros ainda estão no controle durante o período mais longo.

Ademais, as barras vermelhas desbotadas no histograma MACD do XRP indicam que o impulso de venda de baixa está caindo. Isto sugere que mais compradores estão gradualmente entrando no mercado.

Esses fatores técnicos apontam para que o XRP defenda bem sua tendência de alta durante esta última retração. Com base nesta análise, os investidores que aguardam um ponto de entrada adequado poderão em breve considerar a abertura de algumas posições longas no XRP.

É claro que nenhuma negociação deve ser feita com base apenas nesta análise técnica, assim sendo, considere outros fatores que também podem afetar os preços.

Em uma postagem de 04 de abril via X (antigo Twitter), um conhecido analista, o BarriC, disse que o preço do ripple pode chegar a US$ 1.000 nos próximos cinco a dez anos.

Mesmo que isso seja inacreditável, BarriC explicou por que ele acha que o XRP pode atingir esse nível. Ele disse que o XRP aumentará porque muita “riqueza pessoal”, cerca de US$ 400 trilhões, poderá ser investida em cripto.

I’ve put a lot of thought into $XRP going to $1,000

This isn’t an arbitrary number I’ve pulled out of my ass for the fun of it

I look at where the #Crypto market was when I first got into it in 2016$BTC @ $330$LTC @ $3

Then comes 2017$ETH @ $10$XRP @ 0.008

At the time…

— BarriC (@B_arri_C) April 4, 2024