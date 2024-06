O primeiro ETP de $SOL na América do Norte está em desenvolvimento – Ótimas notícias para Solana

Com o lançamento dos ETFs Bitcoin ($BTC) e Ethereum ($ETH) este ano, a comunidade cripto estava ansiosa por um desenvolvimento semelhante a respeito do Solana ($SOL), e agora ele está aqui.

A gestora de ativos digitais 3iQ está desenvolvendo o primeiro ETP de SOL na América do Norte, o Fundo Solana $QSOL. A empresa enviou o prospecto preliminar a todas as autoridades reguladoras de segurança canadenses (exceto Quebec) e atualmente aguarda uma decisão.

O volume de negociação de 24 horas dos ativos Solana já subiu 20,43%, com várias moedas ganhando no último dia ($BOME +1,95%, $MPLX +6,07% e $CAW +15,17%).

O Canadá implementou ETFs $BTC e $ETH em 2021, três anos antes dos EUA, o que deixa os entusiastas do $SOL esperançosos sobre o futuro do $QSOL. Vamos examinar como o próximo ETP impactará o mercado dos tokens Solana e se os investidores podem lucrar com este desenvolvimento.

Mais de US$ 1 bilhão em ETP de $SOL em todo o mundo, com o Canadá sendo o próximo da fila

James Seyffart (analista de ETF) destacou que existem mais de US$ 1 bilhão em ETPs de $SOL em todo o mundo, sendo $QSOL o mais recente.

You guys would be stunned to realize we already have over $1 Billion in Solana ETPs elsewhere in the world!! pic.twitter.com/y3zSZrHJGo — James Seyffart (@JSeyff) June 20, 2024

A principal vantagem de possuir $QSOL é o APY de staking de 6–8%. Em outra postagem, Seyffart mencionou dois outros benefícios importantes:

Exposição à negociação de Solana para investidores não cripto, o que poderia aumentar o preço do $SOL Valorização do capital a longo prazo para investidores

Tetra Trust e Coinbase Custody serão os custodiantes, com este último oferecendo uma infraestrutura de staking exclusiva para o $SOL ETP.

Na verdade, um ETF de $SOL foi antecipado desde a aprovação do ETF $ETH, mas ninguém ainda havia se arriscado. Em janeiro de 2024, Franklin Templeton (uma empresa de gestão de ativos de um trilhão de dólares) elogiou a “menor assimetria informacional” da rede Solana e o aumento da atividade no quarto trimestre de 2023 (como DeFi, memecoins e NFTs).

O ETP de $SOL da 3iQ é, portanto, uma adição bem-vinda à história amigável do Canadá com criptomoedas (eles aprovaram os ETFs de $BTC e $ETH três anos antes dos EUA). Isso sugere que a aprovação do $QSOL é apenas uma questão de tempo, o que é um bom presságio para a indústria blockchain.

O volume de negociação de Solana aumenta e as memecoins saem da zona vermelha

Quando cobrimos os rumores do ETF Solana em maio, já tínhamos visto o início de um burburinho em torno das memecoins $SOL.

Guys. Read the tweet. People seem to be missing that this was filed for Canada — *NOT* the US. — James Seyffart (@JSeyff) June 20, 2024

Na última semana, o volume de negócios da rede Solana saltou para US$ 59 bilhões, mostrando um aumento de 20,43%. Isso também se traduz em ganhos diários para memecoins solana como $BIRDDOG, $GIGA ou $PTRUMP (+11,7%).

Assim, estes dodos indicam que poderemos ver uma continuação do aumento do interesse dos investidores em $SOL, como no mês passado. No entanto, se as autoridades reguladoras de segurança canadenses aprovarem os ETPs de $SOL, não será uma questão de “se”, mas de “quando” o ecossistema Solana irá bombar.

Os ETPs de $SOL podem fazer o Solana disparar?

Com base no que aconteceu com os blockchains Ethereum e Bitcoin após a aprovação de seus ETFs, podemos supor que certamente a rede Solana poderá ver um desenvolvimento semelhante com a aprovação de seus ETPs.

As memecoins, em particular, podem ter um aumento significativo no interesse dos investidores. À medida que o staking através de $QSOL se torna mais acessível para entusiastas não cripto.

Em suma, com muitas memecoins de $SOL oferecendo recompensas atraentes de staking, especialmente durante a pré-venda, o interesse crescente em torno dos ETPs pode levar a outro frenesi de memecoins.

Isenção de responsabilidade: as opiniões expressas neste artigo não constituem aconselhamento financeiro. Aliás, encorajamos os leitores a realizarem suas próprias pesquisas e determinarem sua própria tolerância ao risco antes de tomarem qualquer decisão financeira. A criptomoeda é uma classe de ativos altamente volátil e de alto risco.