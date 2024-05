O que está impulsionando a alta do Chainlink (LINK)?

Chainlink (LINK) chegou ao topo dos ganhadores hoje após atingir um pico mensal de US$18,82. Impressionantemente, Chainlink mantém seu status como uma das quinze principais criptomoedas listadas no CoinMarketCap.

LINK está sendo negociado a US$18,64, com um aumento de 2,8% nas últimas 24 horas. LINK teve uma alta de US$21,75 seguindo o sentimento otimista em março. No entanto, seu preço caiu para US$13 após a calmaria no frenesi do mercado.

Seu desempenho nas últimas 24 horas contrasta diretamente com o mercado mais amplo, onde, segundo notícias de criptomoedas, moedas como Bitcoin e Ethereum estão no vermelho.

Parceria Chainlink e outros fatores apoiam a alta contínua

Dois principais fatores estão impulsionando a alta do Chainlink. Um deles é a parceria com a plataforma de pagamento internacional Swift Payments e o segundo é o burburinho em torno dos ETFs de Ethereum à vista recentemente aprovados.

🚀 Buscando a próxima cripto 100x?

Veja as nossas sugestões de investimento em pré-vendas

A parceria do Chainlink com a Swift Payments é um indicativo de crescimento de seu ecossistema. Um anúncio em 27 de maio mostra que Chainlink e Swift co-apresentarão a próxima conferência da Consensys, que atrairá mais de 15.000 pessoas de mais de 100 países diferentes.

Sergey Nazarov, co-fundador do Chainlink, fará um discurso principal e um bate-papo informal com a Swift. O evento começará hoje, 28 de maio, e terminará em 31 de maio, e promete entregar conteúdo enriquecedor para os participantes.

O foco principal será a tokenização, a parceria Chainlink/Swift e questões vitais enfrentadas pelos desenvolvedores Web3. Este evento ocorrerá em Austin, Texas, Estados Unidos, e será frequentado por investidores e entusiastas de cripto.

Além disso, a rede Chainlink completou doze atualizações para os seis serviços Chainlink oferecidos em nove blockchains, incluindo Ethereum, Arbitrium, Base, Optimism e Polygon. Essas atualizações impulsionarão as interações entre blockchains e provavelmente atrairão mais investidores, aumentando o preço do blockchain.

Ademais, a alta de aprovação do ETF de Ethereum impulsionou a demanda por altcoins afiliadas ao Ethereum, como Chainlink.

De acordo com Nazarov, co-fundador do Chainlink, a aprovação do ETF de ETH instilou esperança de que as altcoins também possam criar produtos de ETF. Nazarov diz que é o começo de mais vitórias para as altcoins em toda a indústria cripto.

Analista prevê possível movimento de preço do Chainlink

Embora o Chainlink mostre ganhos leves hoje, ainda está longe de seu recorde histórico de US$52,70, que alcançou em 2021. Apesar de registrar muitos períodos de baixa, LINK demonstrou resiliência desde seu lançamento em 2017, refletindo seu potencial otimista.

O analista popular Michael Van de Poppe acredita que LINK está preparado para uma alta de 150%-300% nos próximos meses. Baseado na análise de Poppe, LINK ultrapassou um nível de suporte vital e está preparado para uma corrida otimista. Portanto, ele acredita que o preço atual é o ciclo baixo e vai subir ainda mais.

No entanto, prever um aumento drástico de preço para o LINK é bastante desafiador. No entanto, note que Chainlink obteve apenas 179% no período do ano até a data.

A parceria empolgante e os desenvolvimentos no ecossistema podem desencadear uma alta mais profunda para o LINK. Além disso, as condições atuais do mercado são bastante favoráveis para uma alta das altcoins. Assim, LINK parece pronto para altas prolongadas nos próximos meses.