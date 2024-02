O que vem a seguir na batalha legal entre a Ripple e a SEC?

A SEC obteve uma vitória recente contra a Ripple em sua disputa legal sobre o status do XRP como um valor mobiliário.

Isso porque a Ripple foi obrigada a fornecer seus documentos financeiros à SEC, marcando mais um ponto crucial na prolongada batalha judicial entre a empresa de pagamentos em criptomoedas e o órgão regulador de valores mobiliários.

Ripple deve submeter divulgações financeiras à SEC dos EUA

Segundo o advogado Jame Filan, o dia 20 de fevereiro de 2024 foi outra data crucial na batalha legal da Ripple contra a SEC.

Espera-se que a Ripple forneça seus registros de demonstrações financeiras e responda às perguntas da SEC. O documento que a Ripple deve fornecer ajudará a SEC a entender como a Ripple utiliza o XRP em sua empresa.

Especificamente, a SEC quer que a Ripple forneça seus registros financeiros oficiais para 2022 e 2023. Além disso, a SEC solicitou os contratos feitos após a reclamação sobre a venda de XRP para grandes organizações.

Além disso, eles também desejam saber o valor exato que a Ripple obteve com as vendas de XRP para esses compradores após a primeira reclamação.

Inicialmente, a Ripple se recusou a fornecer esses registros financeiros. No entanto, a Juíza Sarah Netburn concedeu o pedido da SEC para compelir a descoberta. Observa-se que a Juíza ordenou que a Ripple produzisse as informações até o final da descoberta de remédios em 12 de fevereiro.

Pouco depois, a Ripple solicitou uma prorrogação de uma semana até 20 de fevereiro, o que foi aceito pelo tribunal. Esses documentos podem ser úteis nas alegações da SEC contra a Ripple. No entanto, a Ripple pode alegar que os números mostram que o XRP funciona como dinheiro comum.

Caso Ripple vs. SEC pode ser encerrado este ano, exceto em caso de recursos

Além do prazo de descoberta em 20 de fevereiro, as próximas datas significativas no caso da Ripple, com base na programação da Juíza Torres, caem entre 13 de março e 29 de abril de 2024.

Durante esse período, tanto a Ripple quanto a SEC irão apresentar uma petição explicando a punição apropriada para a Ripple. Quando as manifestações de remédios terminarem, o Tribunal irá pronunciar as penalidades contra a Ripple por violações de valores mobiliários.

David Schwartz, CTO da Ripple, acredita que o Tribunal pode encerrar o caso ainda este ano. O executivo técnico acredita que isso pode acontecer após o Tribunal decidir sobre as punições.

Existe uma chance razoável de que a ação judicial seja resolvida em 2024, disse ele.

No entanto, se qualquer uma das partes decidir entrar com um recurso, o caso pode continuar até 2025 ou 2026. Portanto, se a SEC não aceitar as penalidades do Tribunal sobre a Ripple, ainda pode levar seus argumentos para o Tribunal de Apelações do Segundo Circuito.

Da mesma forma, a Ripple pode recorrer se as penalidades parecerem muito severas para eles.

É importante notar que John Deaton, advogado da Ripple, afirmou recentemente que a taxa de penalidade seria de cerca de US$ 10 milhões a US$ 100 milhões em uma transmissão no YouTube. Se for assim, o próximo rumo do caso será determinado pela reação da Ripple à penalidade.