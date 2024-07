O retorno das meme coins de sapo? Cripto chinesa $PEIPEI sobe 82%, Pepe Unchained ultrapassa US$ 3M em pré-venda

PeiPei, uma meme coin de sapo inspirada na cultura chinesa, subiu 82% na última semana , tornando-se a terceira moeda em tendência no CoinMarketCap.

, tornando-se a terceira moeda em tendência no CoinMarketCap. Pepe Unchained ($PEPU) arrecadou mais de US$ 3M em menos de um mês e oferece um APY de 594% para lucros significativos a longo prazo.

para lucros significativos a longo prazo. As meme coins de sapo têm ganhado popularidade recentemente, e Pepe Unchained pode ser a primeira a implementar uma blockchain proprietária Layer-2.

As meme coins de sapo estão retomando o destaque, com seu valor de mercado aumentando 1,1% nos últimos dias, atingindo US$ 5,7B. Seu volume de 24 horas também está se aproximando de US$ 1B.

Além disso, uma moeda de sapo em tendência é a PeiPei ($PEI). Ela aumentou 82,37% na última semana e ocupa a 3ª posição nas moedas em tendência do CoinMarketCap.

A meme coin é um Pepe inspirado na cultura chinesa no Ethereum, sem taxas de compra e venda. Seu mascote cativante e a cultura chinesa levaram muitos investidores a correrem para comprar uma fatia de $PEIPEI.

Outra popular meme coin de sapo é Pepe Unchained ($PEPU), ainda em pré-venda, com mais de US$ 3M arrecadados e um APY de 594% em staking para ganhos significativos.

Pepe Unchained é uma meme coin baseada em utilidade com sua própria blockchain, planejando revolucionar o espaço das meme coins de sapo.

A seguir, vamos discutir PeiPei e Pepe Unchained e ver o que as torna brilhantes.

PeiPei – A meme coin mais lucrativa dos últimos 7 dias?

O CoinMarketCap mostra PeiPei como a meme coin mais lucrativa da última semana, com um valor de mercado de US$ 127M (+2,45% diário) e um volume de 24 horas de US$ 199M.

O token PEIPEI combina o amado meme Pepe com os encantos da cultura PEPE, resultando em uma síntese refrescante e cativante que homenageia a tradição enquanto abraça o futuro.

– PeiPei

A moeda de sapo adiciona um toque fresco ao apelo viral de Pepe com a cultura pop asiática e benefícios atraentes (como zero taxas na compra e venda da moeda).

Embora não haja staking planejado, PeiPei visa a ponte multi-chain na fase 3, o que pode amplificar ainda mais seu alcance e aumentar seu preço.

Veja como está o roadmap:

Fase 1: Lançamento, listagens no CoinGecko/CoinMarketCap, 690+ holders, construir o exército $PEIPEI

Lançamento, listagens no CoinGecko/CoinMarketCap, 690+ holders, construir o exército $PEIPEI Fase 2: Parcerias, marketing de guerrilha, encontros exclusivos para holders, 2.500+ holders, listagens em CEX

Parcerias, marketing de guerrilha, encontros exclusivos para holders, 2.500+ holders, listagens em CEX Fase 3: Parcerias de utilidade, ponte multichain, Tesla personalizada do Elon, listagens em exchanges T1, flip USD, 10.000+ holders

Embora o site oficial admita que PeiPei é uma moeda sem valor intrínseco, isso não está impedindo os investidores. Será que o hype será suficiente para sustentar a tendência de alta do $PEIPEI? Isso ainda não está claro.

No entanto, sabemos que uma certa moeda de sapo em pré-venda tem mais utilidade do que PeiPei e promete oportunidades significativas de renda passiva.

Pepe Unchained ultrapassa US$ 3M em pré-venda em menos de um mês

Pepe Unchained ($PEPU) é uma nova meme coin de sapo que arrecadou em média US$ 1M por semana em pré-venda e atualmente custa US$ 0.0083591.

É também a primeira meme coin de sapo com sua própria blockchain Layer-2 (L2).

A blockchain L2 $PEPU é construída sobre o Ethereum, o que traz vários benefícios, como maior escalabilidade e eficiência.

Outros benefícios do L2 incluem:

Pontes instantâneas e de baixa taxa entre $ETH e $PEPU

Transações instantâneas

Maior capacidade de volume (100x mais rápido que $ETH)

Explorador de blocos dedicado

Taxas de gás mais baixas para maiores lucros

Maior velocidade de negociação e staking

Embora o projeto aproveite a marca Pepe, ele vai mais além e traz utilidade real para o espaço das meme coins de sapo. Ou seja, esta é a maior razão para nossa previsão de crescimento de 5.644% até o final de 2024.

Por fim, $PEPU também oferece staking recompensador (APY de 593%) para os holders de tokens, com os investidores já tendo staked mais de 269M tokens.

Staking de 88,168 $PEPU (US$ 737) por um ano resultará em 611,004 $PEPU (US$ 5,107).

Para comprar Pepe Unchained, visite o site oficial da pré-venda, selecione um método de compra ($ETH, $USDT, $BNB ou fiat), insira a quantidade de $PEPU que deseja comprar, conecte sua carteira e confirme a transação.

O que vem a seguir para Pepe Unchained?

Em resumo, $PEPU é uma das meme coins mais promissoras de 2024, principalmente porque melhora o antigo Pepe com utilidade prática (blockchain L2) e staking lucrativo (APY de 593%).

Portanto, quando a pré-venda terminar, podemos ver uma tendência de alta que levará a um aumento multifacetado no preço de Pepe Unchained. Resta saber se o projeto receberá apoio suficiente da comunidade.