OKX Wallet utiliza links amigáveis ​​para colocar criptos e NFTs no mainstream

A OKX Wallet se tornou a primeira de seu tipo a usar Blinks em todas as cadeias compatíveis com EVM (não apenas na Solana).

A seguir, vamos explorar como os Blinks simplificam as transações baseadas em blockchain e seu potencial impacto na adoção mainstream de criptomoedas e NFTs.

Os Blinks permitem que os usuários da OKX Wallet interajam facilmente com dApps e realizem transações on-chain através de plataformas populares.

Isso é possível compartilhando URLs da OKX Wallet (Blinks) em plataformas de mídia social populares como X e Discord.

Imagine encontrar uma meme coin no X e negociá-la diretamente através da sua conta de mídia social simplesmente clicando nela – a mais recente integração da OKX Wallet torna isso possível.

Os usuários podem trocar, fazer staking e negociar criptomoedas (incluindo meme coins) e NFTs de forma fluida através de um portal com um simples clique.

Blinks were initially created on @Solana, enabling users to tweet URLs of DEX token pairs, NFTs, DeFi products, and more for direct trading on X.

Now, you can do the same on Ethereum and its Layer 2s!

Note: Blinks are currently available only on desktop.

