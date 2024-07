One Trading se torna a primeira bolsa de instrumentos derivados cripto regulada da UE

A Autoridade dos Mercados Financeiros (AFM) na Holanda aprovou a licença da One Trading para listar e negociar futuros e derivativos cripto. Com essa medida, a One Trading se tornou a primeira bolsa na Europa e no Reino Unido a se envolver em negociação de futuros perpétuos liquidados em dinheiro.

O fundador e CEO da One Trading, Joshua Barraclough, disse:

Esse marco permite que a bolsa de criptomoedas europeia introduza produtos financeiros inovadores em toda a Europa.

Em sua declaração, o Sr. Barraclough reiterou seu compromisso com uma bolsa que respeite os mais altos padrões regulatórios enquanto está na vanguarda do mercado. Em um movimento que parece querer agradar ambos os tipos de clientes, investidores de varejo e institucionais, a abordagem cash-first da One Trading pode lhe dar uma vantagem única:

We are delighted to announce @OneTradingEU has been granted an Organised Trading Facility (OTF) License by the Dutch financial regulator bringing crypto futures onshore in the EU.

With this new licence, One Trading becomes the only perpetual futures trading venue in the EU. pic.twitter.com/hzkAVwmlce

— One Trading (@OneTradingEU) July 29, 2024