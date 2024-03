Não é preciso ser nenhum especialista em economia ou finanças para saber que não é fácil transformar US$ 100 em US$ 1000. Porém, poucos sabem que é possível atingir um valor ainda maior em um mercado de criptomoedas em alta.

Em resumo, no mundo acelerado das criptomoedas não faltam oportunidades para obter ganhos significativos, e as pré-vendas de criptomoedas e memecoins são uma das vias mais lucrativas para os investidores.

Ao entrar cedo em projetos promissores, você pode comprar tokens a preços com desconto antes que eles se tornem populares, preparando o terreno para grandes retornos após o lançamento do token.

Por exemplo, diante do atual mercado de alta, nunca houve um momento melhor para aproveitar essas oportunidades. Portanto, vamos explorar os 3 principais tokens que podem transformar US$ 100 em US$ 1000 em março. São eles Scotty the AI, Green Bitcoin e Smog. Descubra como elas podem ajudá-lo a alcançar seus objetivos financeiros.

🚀 Buscando a próxima cripto 100x?

Veja as nossas sugestões de investimento em pré-vendas

Scotty the AI ($SCOTTY)

A pré-venda do Scotty the AI agora chama a atenção ao levantar US$ 3 milhões em sua oferta inicial de moedas (ICO) em apenas uma semana! Scotty the AI é uma memecoin que tem como mascote o Scotty, um terrier escocês com inteligência artificial. Segundo sua história, ele é o sábio “guardião do blockchain”.

Recentemente, o site Techopedia divulgou uma estimativa de que até o fim deste ano, o Scotty the AI pode chegar a valer US$ 0,01 e, até o fim do próximo ano, pode chegar a valer US$ 0,015. No momento, a criptomoeda está à venda por US$ 0,0073.

É possível adquirir $SCOTTY com cartão, Ether ou USD Tether. Mesmo durante a pré-venda em andamento, é possível colocar tokens do Scotty the AI em staking e gerar renda passiva dessa maneira. Durante a redação deste artigo, o site do projeto estimava em 68% (em tokens) o rendimento anual do staking.

O suprimento total de Scotty the AI é de 1.734.567.890 tokens, metade dos quais têm destinações como a venda pública em progresso no site do projeto. A outra metade do suprimento será repartida entre remuneração do staking, despesas de desenvolvimento e de marketing ou disponibilização do ativo em exchanges.

Green Bitcoin (GBTC)

Construído na infraestrutura do Ethereum usando o padrão de token ERC-20, o Green Bitcoin apresenta uma redução maciça nas emissões de carbono, utilizando a rede de proof-of-stake de alta velocidade e baixa energia do Ethereum 2.0.

No entanto, a mudança fundamental de paradigma entregue por este eco-crypto inovador repousa no lançamento de um modelo envolvente de staking gamificado que não apenas gera renda passiva para os detentores, mas também impulsiona um ecossistema de alta octanagem.

A ideia aqui se baseia em mercados de previsão do Bitcoin, que envolvem os jogadores com desafios preditivos diários visando testar a habilidade e a perspicácia de negociação.

Para vencer, os jogadores devem apostar seu $GBTC para prever com sucesso os movimentos diários de preço do Bitcoin, com chamadas corretas recebendo substanciais recompensas em $GBTC – incluindo bônus de tokens de até 100%!

À medida que o Green Bitcoin avança para a próxima fase de pré-venda. O roadmap do projeto promete uma série de desenvolvimentos emocionantes projetados para aprimorar o envolvimento e promover a sustentabilidade.

Smog ($SMOG)

A memecoin Smog é um lançamento recente e vem atraindo atenção. Ela opera na rede Solana, de cujos baixo custo e agilidade consegue tirar proveito. Ademais, ela tem a vantagem de ser multirrede. Isso se deve à sua compatibilidade com a rede Ethereum, para o que conta com o portal Bridge, que permite a movimentação de criptoativos entre redes diferentes.

Além disso, a temática de fantasia do Smog e seu mascote, que é um dragão, podem ser atraentes para parte do público. Afinal, obras de fantasia vêm despertando interesse e deixando sua marca.

É possível comprar a criptomoeda na versão em português de seu site oficial. Os meios de pagamento aceitos para esse fim são: cartão, Ether e USD Tether. Outra possibilidade para a aquisição do ativo é fazê-lo através da exchange Jupiter. Foi nela, aliás, que o ativo foi lançado recentemente. Pouco depois desse lançamento, o Smog chegou a acumular valorização de quase 900%.

Um dos principais destaques do Smog é a intenção declarada de sua equipe de realizar o maior airdrop da história. Em https://zealy.io/cw/smogtokenairdrop/questboard, os interessados podem obter informações sobre como juntar pontos para esse airdrop. O suprimento total de Smog é de 1,4 bilhões de tokens, os quais serão usados para criar liquidez em exchanges, realizar ações de marketing e executar o airdrop.

Aliás, uma das maneiras de conseguir pontos para o airdrop do Smog é realizar staking com tokens da criptomoeda. Durante a redação deste artigo, o rendimento anual do staking de Smog era de 42% (em tokens da memecoin). No entanto, é preciso estar ciente de que só é possível fazer a retirada dos tokens em staking 90 dias após o último depósito deles.

