Os 5 ETFs de $ETH aprovados irão reforçar a legitimidade no TradeFi?

Por Que Confiar em Tech Report O Tech Report é um dos sites de análise de hardware, notícias e tecnologia mais antigos da Internet. Escrevemos guias de tecnologia úteis, fazemos análises imparciais de produtos e trazemos até si as últimas notícias sobre tecnologia e criptografia. Mantemos a independência editorial e não abdicamos da qualidade do conteúdo e da precisão factual.

A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) aprovou cinco fundos negociados em bolsa (ETFs) de Ethereum ($ETH) spot .

. A aprovação regulatória irá minimizar a volatilidade e reduzirá barreiras de entrada, potencialmente estabilizando o mercado cripto.

A aceitação dos ETFs de $ETH pode aumentar a liquidez do mercado, atrair novos investidores e impulsionar o preço do Ethereum (entre outras criptomoedas).

Após muita antecipação, a SEC aprovou os ETFs de $ETH spot. Cinco ETFs de Ethereum se tornaram disponíveis para negociação quando a Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) abriu ontem (23/07).

Contudo, o que isso significa para a indústria cripto? A seguir, vamos discutir as possibilidades.

ETFs cripto constroem transparência e confiança

Primeiramente, desde a criação do Bitcoin ($BTC) em 2009, as criptomoedas passaram de uma tecnologia de nicho adotada por indivíduos tecnicamente capacitados para moedas virtuais usadas por instituições e reguladores internacionais.

Porém, incertezas regulatórias, escalabilidade limitada e vulnerabilidades de segurança inicialmente impediram a adoção generalizada das criptos.

No entanto, os ETFs spot atraem condições de mercado mais favoráveis. Ou seja, eles rastreiam os preços das criptos e expõem os investidores a várias commodities e valores mobiliários que geralmente são mais acessíveis do que ações.

🚀 Buscando a próxima cripto 100x?

Veja as nossas sugestões de investimento em pré-vendas

Os ETFs cripto permitem que os investidores incorporem facilmente ativos digitais (como $ETH ou $BTC) em seus planos financeiros. A simplificação da adoção de cripto provavelmente aumentará a demanda e o preço das criptomoedas aprovadas pela SEC.

Outras vantagens da aprovação dos ETFs de $ETH pela SEC incluem:

Aumento da supervisão: A avaliação da SEC protege contra fraudes potenciais, construindo a confiança da comunidade e a credibilidade do mercado.

A avaliação da SEC protege contra fraudes potenciais, construindo a confiança da comunidade e a credibilidade do mercado. Maior transparência: Os ETFs divulgam informações sobre as participações em cripto e os riscos potenciais, ajudando os investidores a tomar decisões mais sábias e aumentando a confiança dos investidores.

Os ETFs divulgam informações sobre as participações em cripto e os riscos potenciais, ajudando os investidores a tomar decisões mais sábias e aumentando a confiança dos investidores. Estabilidade do mercado: Regulamentos que impõem práticas de negociação mais rigorosas podem estabilizar o mercado cripto, reduzir a volatilidade do mercado e melhorar a previsibilidade dos investimentos.

Regulamentos que impõem práticas de negociação mais rigorosas podem estabilizar o mercado cripto, reduzir a volatilidade do mercado e melhorar a previsibilidade dos investimentos. Barreiras de entrada acessíveis: Os ETFs oferecem aos investidores acesso fácil ao mercado cripto, reduzindo as complexidades associadas às compras diretas de cripto.

Os ETFs oferecem aos investidores acesso fácil ao mercado cripto, reduzindo as complexidades associadas às compras diretas de cripto. Conformidade legal: Os ETFs cumprem a lei, proporcionando vias legais e proteção contra má conduta ou conflitos.

$BTC atingiu US$ 74K após aprovação do ETF da SEC

A aprovação de 11 ETFs spot de Bitcoin pela SEC em 10 de janeiro levou a movimentos significativos no mercado cripto, mostrando o peso do consentimento regulatório no mercado cripto.

Após a aprovação do ETF, o preço do Bitcoin subiu de US$ 46K para um ATH de US$ 74K em 13 de março, um aumento de 61%.

Durante a escrita deste artigo, o$BTC está US$ 66,3K – um aumento de 36,53% desde que os ETFs foram lançados.

Gigantes financeiros abraçam os ETFs de $ETH

A aprovação do ETF de $ETH provavelmente aumentará a liquidez do mercado e atrairá novos investidores, possivelmente impulsionando o valor do $BTC e $ETH, entre outras principais criptomoedas.

A Grayscale enviou US$ 1,01B de $ETH para o Coinbase Prime ontem, provavelmente para se preparar para a negociação do ETF de $ETH.

A Chicago Board Options Exchange (CBOE) anunciou a negociação de cinco ETFs, adicionando Fidelity Ethereum Fund, Invesco Galaxy Ethereum ETF, 21Shares Core Ethereum ETF, Franklin Ethereum ETF e VanEck Ethereum ETF.

No entanto, a lista de ETFs spot de $ETH da Blockworks mostra nove pendentes, incluindo iShares Ethereum Trust, Valkyrie Ethereum Strategy ETF, Grayscale Ethereum Trust e Ark 21Shares Ethereum ETF. O iShares da BlackRock já está sendo negociado no pré-mercado.

Bitwise prevê US$ 15B em entradas de ETFs de $ETH

A especulação sobre o sucesso das entradas de capital dos ETFs de $ETH varia. A Bitwise prevê US$ 15B em entradas de ETFs de $ETH até maio de 2025.

Enquanto isso, um YouTuber do 99Bitcoins acredita que o preço do $ETH vai disparar para US$ 7K 60 dias após a aprovação da SEC.

Resumo

A aprovação pela SEC de oito ETFs spot de Ethereum representa um marco na aceitação de cripto e na adoção institucional.

Além disso, os investidores terão acesso mais fácil ao mercado cripto e menos dúvidas regulatórias. O que pode potencialmente aumentar o valor do $ETH e a estabilidade do mercado.