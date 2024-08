Os ETFs de $ETH e os contratos inteligentes podem superar a Lightning Network de $BTC?

O $ETH há muito tempo desempenha um papel secundário em relação ao $BTC, mas isso pode mudar com o lançamento dos ETFs de $ETH em 23 de julho.

Comparado ao apelo de reserva de valor do $BTC como o ouro digital definitivo, o $ETH traz utilidade real por meio de contratos inteligentes que alimentam as finanças descentralizadas (DeFi).

A seguir, vamos analisar se os ETFs de $ETH podem superar as conquistas da Lightning Network do $BTC e o que isso significa para a indústria cripto.

Após um lançamento entusiástico em 23 de julho, os ETFs de Ethereum alcançaram um volume de negociação de US$ 1 bilhão um dia depois, atingindo um pico de US$ 2,6 bilhões desde o lançamento.

Os ETFs de $ETH oferecem aos investidores um potencial imenso, à medida que as instituições financeiras lentamente começam a aceitar as criptomoedas. Katalin Tischauser, do Sygnum Bank, espera que os ETFs de Ethereum possam acumular US$ 10 bilhões em ativos sob gestão (AUM) no primeiro ano.

📷 Sygnum Bank's Head of Research, Katalin Tischhauser, discusses the future of Ethereum spot ETFs in an interview with The Block.

"Ethereum’s lesser name recognition is likely to mean slower adoption, and with its market capitalisation a third of Bitcoin’s, we expect the…

— Sygnum Bank (@sygnumofficial) July 31, 2024