P2E Catizen destaca o TON do Telegram e visa 100 mini-jogos até o final do ano

O ecossistema de jogos Play-to-Earn (P2E) Catizen pretende fazer a ponte entre os jogos Web2 e Web3 e integrar 100 mini-jogos ao ecossistema The Open Network (TON) do Telegram.

O objetivo é alcançar isso aproveitando os 950 milhões de usuários do Telegram e 12,3 milhões de carteiras cripto ativas.

A meta do Catizen é se tornar uma plataforma de mini-jogos e expandir sua comunidade de usuários, que será beneficiada com uma ampla gama de incentivos.

A empresa de jogos P2E Catizen escolheu a plataforma de blockchain TON para fazer essa transição entre os jogos Web2 e Web3. Embora o TON tenha muitos benefícios, Tim Wong, presidente da Catizen Foundation, afirmou que a escolha se resumiu a um fator: a enorme base de usuários do Telegram.

O objetivo final do Catizen é trazer 100 mini-jogos para seu ecossistema Swipe-to-Earn até o final deste ano. A seguir, vamos explorar as metas do Catizen e o papel do TON em impulsionar a empresa de P2E a alcançar novos patamares.

O poder do Telegram e sua integração com TON

O TON é uma rede blockchain de camada 1 alimentada pelo $TON, a moeda nativa do Telegram. O aplicativo de mensagens é extremamente popular, com uma base de usuários se aproximando de 1 bilhão. No entanto, não é apenas o crescimento da base de usuários do Telegram que atraiu o Catizen para a rede.

TON blockchain tem muitos benefícios. Eu poderia falar o dia todo sobre o esquema de incentivos para usuários e desenvolvedores, facilidade de acesso a mini-aplicativos no Telegram, experiência do usuário, o elemento de interação social embutido no Telegram combinado com o TON, a infraestrutura, etc.

– Tim Wong

A rede blockchain, que facilita dApps (como os mini-jogos do Telegram), e transações rápidas e escaláveis por meio de sharding, também possui mais de 12,3 milhões de carteiras ativas (um aumento de 1.400% em relação ao ano passado).

A estratégia do Catizen para fazer a ponte entre Web2 e Web3

O Catizen pretende fazer a ponte entre os jogos Web2 e Web3 combinando jogos hiper-casuais com os elementos sociais do Telegram, sua popularidade entre os usuários e a baixa barreira de entrada. Wong e sua equipe estão de olho na base de usuários do Telegram desde 2022, reconhecendo seu potencial à medida que continua crescendo. O aumento das bases de usuários é um grande desafio para os desenvolvedores de Web3.

Acreditamos que a adoção em massa só pode ocorrer quando a base de usuários em potencial é grande o suficiente. Este sempre foi um gargalo difícil de superar para a Web3

– Tim Wong

Agora, o Catizen pretende se tornar um dos principais ecossistemas de mini-jogos baseados em Web3 ao:

Inicialmente, trazer 18 mini-jogos para o ecossistema Catizen para formar uma ‘matriz de mini-jogos’.

Abrir seu mecanismo de jogo e SDK para que mini-jogos possam se integrar ao ecossistema TON.

Incentivar os detentores de seu token nativo, $CATI, com recompensas de tarefas abertas, incluindo tokens e stablecoins de outros projetos.

Alocar uma parte da receita para recompras de tokens, a fim de manter o valor do $CATI.

Abrir oportunidades de staking para os detentores de $CATI, permitindo que ganhem tokens de outros jogos populares.

Doar 1% dos lucros para o bem-estar dos gatos, ajudando gatos de rua em todo o mundo.

No entanto, o objetivo final é integrar mais de 100 mini-jogos até o final deste ano.

Nosso veredito – TON como catalisador da Web3

Trazer jogos para a arena Web3 tem inúmeras vantagens, como gerar renda passiva por meio de recompensas em tokens e airdrops.

O TON do Telegram é uma opção atraente. Ele integra perfeitamente mini-jogos ao ecossistema blockchain e aumenta o engajamento dos usuários dentro da ampla comunidade do Telegram.

Outro exemplo que destaca o peso do TON para a integração com a Web3 são os jogos HamsterKombat, Notcoin e PixelTap. O HamsterKombat, por exemplo, atraiu mais de 100 milhões de usuários em menos de dois meses e 300 milhões dois meses após o lançamento através dos mini-jogos do Telegram.

Outro mini-app do Telegram que vale a pena mencionar é o X10. A plataforma de gerenciamento cripto visa impulsionar 1 bilhão de usuários mainstream para a Web3.

À medida que o Catizen capitaliza a infraestrutura amigável ao usuário do TON e sua crescente popularidade, poderá trazer mais jogadores para o mundo dos jogos baseados em blockchain.

Se alcançar sua meta ambiciosa, mas viável, de lançar 100 mini-jogos em 2024, o Catizen poderá ditar o ritmo e o sucesso do setor de jogos Web3.