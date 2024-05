Para fundador da Cardano, Administração Biden faz esforço para “matar as criptomoedas”

É fato que o conflito entre a administração Biden e a indústria das criptomoedas aumentou dramaticamente nos últimos meses. As acusações afirmam que o presidente Biden procura ativamente minar o espaço cripto em expansão.

Charles Hoskinson, o fundador da Cardano, emergiu como uma voz de crítica, afirmando que as ações do governo ameaçam significativamente a inovação no setor cripto.

O fundador da Cardano afirma que a administração atual ameaça a existência das criptomoedas

No centro da disputa está uma resolução não vinculativa aprovada pela Câmara dos EUA, que gerou uma acalorada disputa entre os defensores cripto e o lado de Biden.

Esta resolução, denominada HJ ​​Res. 109, exigiu que a Securities and Exchange Commission (SEC) retirasse um boletim da equipe sobre contabilidade de custódia de ativos digitais.

🚀 Buscando a próxima cripto 100x?

Veja as nossas sugestões de investimento em pré-vendas

Apesar de obter apoio bipartidário, a Casa Branca indicou a sua intenção de vetar a resolução, citando preocupações sobre a proteção dos investidores e a estabilidade dos mercados financeiros.

Enquanto isso, Hoskinson não hesitou em expressar suas preocupações, caracterizando a posição do governo como nada menos que um ataque à indústria de criptomoedas americana.

Em uma série de tweets e transmissões ao vivo inflamados, ele instou os detentores de criptomoedas a verem o apoio a Biden nas próximas eleições como uma ameaça direta à sobrevivência da indústria.

Chegou mesmo ao ponto de rotular as ações da administração como “Operação Chokepoint 2.0”, evocando memórias de uma repressão anterior aos serviços financeiros.

Outras figuras da comunidade cripto, além de Hoskinson, expressaram suas apreensões sobre a agenda regulatória do governo Biden. Só para ilustrar, Ryan Selkis, fundador da Messari, expressou temor de que um segundo mandato de Biden possa provocar uma onda de medidas restritivas.

Ele afirmou que essas medidas poderiam atingir vários aspectos do ecossistema cripto, incluindo mineração de Bitcoin, finanças descentralizadas (DeFi), títulos não registrados e stablecoins.

Preocupações crescentes na administração Biden

Várias figuras importantes da comunidade das criptomoedas também expressaram decepção e preocupação diante da posição da administração Biden em relação à regulamentação das criptomoedas.

Rahul Sood, CEO da Irreverent Labs, e Amir Haleem, fundador da Helium, por exemplo, recorreram ao X para expressar suas frustrações. Eles afirmaram que votar em Biden se tornou ainda mais desafiador para aqueles que priorizam os interesses da indústria de cripto.

Os seus sentimentos foram alimentados por uma recente disputa sobre um Staff Accounting Bulletin (SAB) emitido pela SEC, que o seu presidente Gary Gensler defendeu como incontroverso.

No entanto, os críticos, incluindo o republicano Patrick McHenry, acusaram Gensler de tentar sufocar a indústria cripto, com alguns até rotulando as decisões da SEC como “arbitrárias e caprichosas”.

Enquanto isso, a crescente importância dos detentores de criptomoedas como eleitorado não passou despercebida. Notavelmente, um estudo da Blockchain Association revelou que 90% daqueles que possuem ativos digitais desejam se envolver nas próximas eleições.

Muitos expressam preocupações de que o excesso de regulamentação possa sufocar a inovação. Cerca de 45% dos entrevistados se identificam como democratas, 11% disseram que são independentes e 43% se identificam como republicanos.

O ex-presidente Donald Trump aproveitou a oportunidade para atrair os detentores de criptomoedas, posicionando-se como mais favorável a elas do que a administração Biden.

i asked donald trump how he’s going to keep crypto businesses in america. sounds bullish 🇺🇸 pic.twitter.com/rvuztPmQ8P — Malcolm (33.3%) (@macdegods) May 9, 2024

Apesar de seu ceticismo anterior em relação às criptomoedas durante sua presidência, Trump agora enfatiza seu apoio à indústria cripto. Durante um evento especial realizado em sua propriedade na Flórida, ele criticou Gensler e o Partido Democrata por sua hostilidade em relação ao mundo cripto.