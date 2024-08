Pegada ambiental cripto – defensor do Bitcoin desafia FMI

Por Que Confiar em Tech Report O Tech Report é um dos sites de análise de hardware, notícias e tecnologia mais antigos da Internet. Escrevemos guias de tecnologia úteis, fazemos análises imparciais de produtos e trazemos até si as últimas notícias sobre tecnologia e criptografia. Mantemos a independência editorial e não abdicamos da qualidade do conteúdo e da precisão factual.

Um relatório recente e condenatório do Fundo Monetário Internacional (FMI) reacendeu o debate sobre a pegada ambiental das criptomoedas. Segundo o relatório, veremos um aumento substancial nas emissões de carbono devido ao aumento da mineração de Bitcoin e do uso de IA.

Para mitigar isso, o FMI propôs um imposto ‘cripto-carbono’ que poderia aumentar radicalmente os custos de eletricidade dos mineradores.

No entanto, a análise do FMI foi criticada, notavelmente pelo defensor do Bitcoin Daniel Batten. A seguir, vamos examinar os dois lados da moeda.

Cripto e centros de dados contribuirão com 3,5% do uso global de eletricidade

Primeiramente, o relatório do FMI afirma que a mineração de criptomoedas e os centros de dados representaram 2% do uso global de eletricidade em 2022.

Os pesquisadores do FMI Shafik Hebous e Nate Vernon-Lin preveem que essa cifra irá subir para cerca de 3,5% nos próximos três anos. Para colocar isso em perspectiva, isso equivale à demanda atual do Japão – o quinto maior consumidor de energia do mundo.

De acordo com o relatório, a mineração de criptomoedas poderia representar 0,8% do uso global de eletricidade e 0,7% das emissões de carbono até 2027.

Considerando os centros de dados, eles acreditam que as emissões de carbono poderiam atingir 450 milhões de toneladas até 2027, representando 1,2% do total mundial.

Imposto do FMI poderia aumentar custos de eletricidade dos mineradores em 85%

À luz da pesquisa, o FMI propôs aumentar o imposto sobre a eletricidade pago por mineradores de criptomoedas e centros de dados. De acordo com Hebous e Vernon, um imposto direto de US$ 0,047 por quilowatt-hora poderia incentivar a indústria de mineração de criptos a reduzir suas emissões e alinhar-se com as metas internacionais.

Considerando também os impactos da poluição do ar na saúde, essa taxa poderia subir para US$ 0,089, aumentando os custos de eletricidade dos mineradores em 85%.

Eles acreditam que o imposto poderia gerar US$ 5,2 bilhões em receita anual global e reduzir as emissões em 100 milhões de toneladas – o mesmo nível das emissões anuais da Bélgica.

FMI enfrenta reações de defensor do Bitcoin

Daniel Batten (um renomado defensor do Bitcoin) não concorda com as conclusões ou soluções apresentadas. Ele afirma que o relatório é mal pesquisado, utiliza dados desatualizados e faz comparações inadequadas.

Rebuttal of New IMF report on Bitcoin mining emissions IMF report says "Carbon Emissions from AI and Cryto are surging" then goes on to a detailed report on how regulators should impose "cryptocarbon" tax. Rebuttal: Firstly, Bitcion advocates everywhere should pause to… pic.twitter.com/GClHEi0FvR — Daniel Batten (@DSBatten) August 15, 2024

Por fim, para sustentar seu argumento, ele aponta para uma extensa coleção de artigos que relatam como a mineração de Bitcoin tem um impacto de descarbonização nas redes de energia.

Tais exemplos mostram que muitos mineradores utilizam fontes de energia renováveis ou energia excedente que, de outra forma, seria desperdiçada. Ele também afirma que a mineração de Bitcoin na verdade promove a inovação devido à constante necessidade de eletricidade mais barata.

Além disso, ele também aponta para um gráfico que mostra que as emissões da mineração de Bitcoin permaneceram quase as mesmas, apesar do aumento na intensidade de energia da mineração.

Veredito – Precisamos de mais pesquisa

De um lado, temos o relatório do FMI, que destaca um problema sério. Do outro, temos defensores do Bitcoin que afirmam que o relatório é fundamentalmente falho. Isso serve como mais um exemplo do conflito em torno do debate sobre o impacto ambiental das criptomoedas.

Embora o relatório do FMI apresente preocupações genuínas, parece necessário uma pesquisa mais aprofundada. Contudo, o debate é muito mais complexo, portanto, é preciso mais contexto para fornecer informações justas e certeiras para os formuladores de políticas.

Por fim, essa notícia mostra que as disputas em torno das criptomoedas e das preocupações ambientais estão longe de serem resolvidas.