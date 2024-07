Pepe segue tendência de alta enquanto Pepe Unchained ultrapassa barreira de US$ 4M

Por Que Confiar em Tech Report O Tech Report é um dos sites de análise de hardware, notícias e tecnologia mais antigos da Internet. Escrevemos guias de tecnologia úteis, fazemos análises imparciais de produtos e trazemos até si as últimas notícias sobre tecnologia e criptografia. Mantemos a independência editorial e não abdicamos da qualidade do conteúdo e da precisão factual.

As moedas Pepe tiveram ganhos significativos semanais, com Pepe Coin aumentando 30,14% e Pepe 28,36%.

Pepe Unchained ($PEPU) é a primeira moeda Pepe com sua própria blockchain (Layer-2), adicionando utilidade significativa ao ecossistema Pepe e provavelmente superando a Pepe original.

$PEPU recentemente ultrapassou US$ 4M durante a pré-venda, com um preço de token de US$ 0.0084937 e um APY de staking de 460%.

Moedas temáticas de Pepe explodiram na última semana, com Pepe aumentando 28,36% e Pepe Coin 30,14%. PepePAD também subiu 28,89%, mostrando um bom potencial de alta.

Uma pré-venda de meme temática de Pepe se destaca neste mercado em expansão – Pepe Unchained ($PEPU). É a primeira moeda Pepe com sua própria blockchain Layer-2 (L2), oferecendo utilidade sólida e APY de staking de 460%.

$PEPU é 100x mais rápido que Ethereum, com um explorador de blocos dedicado e as taxas de transação mais baixas.

Em menos de um mês, a pré-venda acabou de passar o marco de US$ 4M, mostrando um interesse significativo dos investidores e potencial de alta quando for lançado.

Através de sua utilidade, Pepe Unchained pode se tornar uma das melhores pré-vendas de cripto deste ano, fazendo com que Pepe Coin e Pepe pareçam leves em comparação.

A seguir, vamos ver porque $PEPU tem bom potencial e como você pode participar da pré-venda.

Meme coins Pepe em ascensão – O PepeFest começa

Pepe recentemente ultrapassou a barreira de US$ 5B de capitalização de mercado, atingindo US$ 1B em volume de negociação em 24 horas. PEPE ($TRUMP) também subiu 37,23% no último dia.

Parece que tudo que envolve Pepe está no centro das atenções, e os fãs organizaram o PepeFest para reunir todos os ‘Peptopians’ e celebrar a moeda juntos.

O hype levou ao surgimento de novas moedas Pepe como PeiPei, que aumentou 274,22% no último mês.

No entanto, a maioria das meme coins Pepe carece de utilidade real e depende de FOMO e hype para ganhar popularidade e aumentar de valor. Isso as torna investimentos voláteis.

Pepe Unchained quebra o molde ao oferecer a primeira cadeia L2 Pepe e inovar o mercado Pepe através de utilidade real.

Pepe Unchained arrecada US$ 4M em menos de um mês

Blockchains de Layer-1 como Ethereum podem sofrer com congestionamento, o que leva a taxas mais altas e velocidades de transação mais lentas.

A cadeia L2 de $PEPU oferece aos detentores de tokens vários benefícios:

Ponte instantânea entre Ethereum e a cadeia Pepe

Menores taxas de transação

Maior capacidade de volume – 100x mais rápido que $ETH

Explorador de blocos dedicado

Recompensas de staking significativamente mais altas

Redução de custos operacionais

O projeto também foi auditado por Coinsult e SolidProof, construindo confiança e cimentando seu lugar na comunidade Pepe.

A pré-venda de $PEPU arrecadou mais de US$ 4M em menos de um mês, com um preço de token atual de US$ 0,0084937. Além disso, investidores iniciais podem fazer staking de seus tokens com um APY de 460%, o que mais que quadruplica seus ganhos de tokens em um ano.

Portanto, se você comprar 91.251 $PEPU (US$ 775) no preço atual, terá 511.005 $PEPU (US$ 4.339) em um ano.

No entanto, estimamos um preço de $PEPU de US$ 0.5572 até o final de 2024, representando um ganho de 5.644% para investidores iniciais. O staking aumentaria ainda mais seus ganhos.

Contudo, o preço irá aumentar em um dia, então quanto mais cedo você participar, maior será o seu potencial de ganhos. Mantenha-se atualizado com os últimos desenvolvimentos nos canais do projeto no X e Telegram.

Para comprar Pepe Unchained, visite o site oficial da pré-venda, conecte sua carteira ao widget, selecione um método de compra ($ETH, $USDT, $BNB ou cartão), especifique quanto $PEPU você deseja comprar e confirme a transação.

Veredito – Pepe Unchained liderando a corrida de meme Pepe?

Em resumo, $PEPU é atualmente uma das novas criptomoedas mais promissoras no ecossistema Pepe. Ou seja, sua cadeia L2 combina utilidade com apelo meme, construindo uma comunidade próspera.

Com o Bitcoin subindo para US$ 65K após a tentativa de assassinato fracassada de Donald Trump, o mercado de cripto parece otimista, e moedas meme em pré-venda como Pepe Unchained devem se beneficiar significativamente.