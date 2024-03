Perdeu o boom inicial do PEPE? Compre esses tokens para maximizar os lucros

Parece que o mercado cripto atingirá níveis sem precedentes em 2024. Com uma recuperação forte dos reveses de 2023, os investidores estão entusiasmados com a expectativa do próximo grande boom com novos tokens.

Portanto, se você está em busca do próximo sucesso no investimento em criptomoedas, não procure mais. Neste artigo temos projetos promissores com potencial de disparar e multiplicar seu capital, oferecendo a oportunidade de retornos significativos tanto no curto quanto no longo prazo.

Do Green Bitcoin ao Dogecoin 20, e do Smog ao Scotty AI, esses ativos estão chamando a atenção de investidores experientes que perderam a mania inicial das moedas Pepe, Sponge, entre outras.

Com recursos inovadores e projeções de crescimento robustas, esses projetos estão preparados para liderar a revolução cripto de 2024 e além. Portanto, explore essas oportunidades para se juntar à onda do mercado de criptoativos e colher os frutos do investimento inteligente.

🚀 Buscando a próxima cripto 100x?

Veja as nossas sugestões de investimento em pré-vendas

Espera-se que criptoativos recém-lançados disparem à medida que o frenesi das Memecoins continua

Green Bitcoin (GBTC) – Oferece recompensas baseadas em previsões precisas de preços do Bitcoin. Ao participar da pré-venda e colocar em staking tokens $GBTC, os investidores podem ganhar recompensas proporcionais à duração de seu staking e à precisão de suas previsões.

Com a sua abordagem única para incentivar o envolvimento, o Green Bitcoin apresenta uma oportunidade promissora para retornos potenciais.

Dogecoin 20 (DOGE20) – Nova memecoin de cachorro com potencial real graças à mania das memecoins. O Dogecoin20 oferece staking em cadeia, incorporando o espírito da memecoin com o espírito ‘Faça apenas o bem todos os dias’. Seu potencial de retorno anual de 187% e sucesso na pré-venda o tornam uma opção de investimento atraente.

Smog (SMOG) – Airdrop flamejante na rede Solana e Staking com APY incrível, por isso, o Smog atraiu atenção com seu notável aumento de valor desde seu início. Ademais, ao oferecer um APY substancial de 42% para staking e recompensar o envolvimento da comunidade com um airdrop generoso, o Smog visa promover uma comunidade forte e inclusiva.

Com seu lançamento igualitário e sem pré-venda, o Smog oferece oportunidades iguais para todos os participantes, enfatizando a importância da construção da comunidade e da expansão entre blockchains.

Scotty the AI (SCOTTY) – Líder da adoção generalizada de segurança de IA, o Scotty the AI integra inteligência artificial e tecnologia blockchain para aprimorar as medidas de segurança e combater fraudes na criptosfera.

Através da pré-venda de tokens $SCOTTY, a plataforma apresenta um ecossistema voltado para a comunidade, equipado com IA avançada para detecção de ameaças e um chatbot fácil de usar para suporte.

Ao priorizar a transparência e o envolvimento da comunidade, Scotty the AI ​​oferece aos investidores o potencial de capitalizar a crescente demanda por soluções de segurança robustas no mercado de criptoativos.

Por que comprar essas criptos?

Green Bitcoin, Dogecoin 20, Smog e Scotty the AI são novas moedas em pré-venda com desempenhos significativos até agora. Esses ativos oferecem soluções inovadoras para questões do mundo real, apoiadas por uma tendência de alta do mercado.

A sua diversidade atende a diversas estratégias de investimento, apoiadas por comunidades ativas e equipes de desenvolvimento dedicadas, tornando-as excelentes candidatas a um elevado ROI. Vamos explorá-los para aprender mais!

Dogecoin 20 (DOGE20) – Nova memecoin de cachorro com potencial real

Dogecoin 20 (DOGE20), o token que alimenta o ecossistema Dogecoin20, é uma nova versão das memecoins, inspirando-se no icônico universo de memes com o cão Shiba Inu.

O que diferencia este projeto é a integração de staking on-chain, juntamente com um compromisso com empreendimentos de caridade encapsulados na filosofia ‘Faça apenas o bem todos os dias’ herdada de sua linhagem Doge.

No coração do $DOGE20 está um mecanismo de staking inovador que oferece um retorno anual impressionante de 187%. Esta característica não só incentiva a participação ativa da comunidade, mas também proporciona recompensas passivas substanciais, tornando-a uma opção de investimento atrativa.

Alimentado pelos contratos inteligentes da rede Ethereum, o DOGE20 transcende suas origens de memecoin para emergir como um ativo dinâmico com potencial de ganho passivo significativo. Com 15% dos tokens alocados para staking, os detentores são incentivados a contribuir para a estabilidade e o crescimento da rede enquanto ganham recompensas.

Atualmente em fase de pré-venda, o DOGE20 já angariou mais de US$ 5,96 milhões em vendas em um curto período. Os investidores interessados ​​em adquirir tokens DOGE20 podem fazê-lo através do site do projeto, onde cada token custa US$ 0,00022.

No entanto, este preço deverá aumentar em menos de três dias, sublinhando a importância de agir rapidamente para aproveitar esta oportunidade de investimento.

Para aqueles que perderam o boom do PEPE, o DOGE20 apresenta uma via de investimento promissora com características únicas e potencial para retornos significativos.

Green Bitcoin (GBTC) – Substituto ecologicamente consciente do Bitcoin com staking gamificado

Green Bitcoin é um dos novos projetos de criptoativos interessantes onde você pode ganhar recompensas por adivinhar o preço do Bitcoin corretamente. Veja como funciona:

Primeiro, você compra alguns tokens de $GBTC quando eles estão à venda, antes do jogo começar. Então, você “coloca em staking” esses tokens, o que significa que você os bloqueia por um tempo. Toda semana você tem a chance de adivinhar o preço do Bitcoin. Quanto melhores forem seus palpites e quanto mais tempo você fazer staking em seus tokens, mais recompensas você receberá.

No momento, os tokens $GBTC estão à venda durante o que é chamado de “pré-venda”. É como uma venda especial antecipada, onde você pode comprar tokens a preços possivelmente mais baixos.

Aliás, agora é um ótimo momento para entrar antes do jogo começar. A pré-venda é dividida em diferentes fases, cada uma com preços de tokens ligeiramente mais elevados.

Para aderir, você precisa de ETH, USDT ou cartão de crédito, bem como de uma carteira cripto para se conectar ao site. Durante a pré-venda, seus tokens ficam bloqueados, mas você ainda pode colocá-los em staking.

E aqui está a parte legal: você pode ganhar uma alta taxa percentual anual (APR) de 700% fazendo staking. No entanto, à medida que mais pessoas começam a fazer staking, a taxa pode diminuir.

As pessoas estão realmente entusiasmadas com o Green Bitcoin. A equipe arrecadou mais de US$ 300.000 no primeiro dia de pré-venda e mais de US$ 1 milhão em poucas semanas. Assim que a pré-venda terminar, o $GBTC estará disponível em diferentes corretoras. Então, começará o jogo onde você prevê o preço do Bitcoin, adicionando ainda mais diversão ao projeto.

Para ficar por dentro de todas as novidades, você pode acompanhar o Green Bitcoin nas redes sociais e entrar no canal Telegram. Se quiser se aprofundar, você pode ler o whitepaper para entender mais sobre como o projeto funciona.

Smog (SMOG) – Memecoin baseada em Solana com airdrop flamejante e staking

Smog Token é agora uma sensação viral no espaço de criptoativos e uma moeda que rendeu um alto retorno para os primeiros investidores. Notavelmente, o token utilitário do SMOG subiu quase 1000% desde 8 de fevereiro, o que representa uma taxa de lucro enorme.

O Smog é conhecido como um ecossistema de recompensas, hospedando um dos maiores eventos de airdrop no ecossistema Solana. Notavelmente, o Smog Token é agora um ativo de cadeia cruzada e opera na blockchain Ethereum, permitindo-lhe alcançar mais participantes.

Smog Token prepara rodada de airdrop da 1ª temporada com sucesso

De acordo com um anúncio dos desenvolvedores do Smog Token, a 1ª temporada do Airdrop terminará em 3 de abril. Além disso, a 2ª temporada começará imediatamente após o término da primeira, e haverá mais recompensas para as pessoas que comprarem e mantiverem $SMOG.

Assim, os participantes serão recompensados ​​com base nos pontos de XP obtidos nas missões concluídas. Além disso, o Smog Token realiza eventos de distribuição semanais para recompensar os seguidores leais que participam ativamente.

O SMOG tem mais de 107.000 detentores e atingiu um valor de mercado de US$ 161,39 milhões em menos de dois meses após seu lançamento. Ademais, mais de 2,7 milhões de missões foram concluídas por caçadores de airdrops na esperança de receber sua parte nos tokens.

Por fim, a 2ª temporada de airdrops do Smog Token se concentrará na promoção de compra, manutenção e troca para preservar o valor de longo prazo do SMOG.

Com um limite de fornecimento de 1,4 bilhão de tokens, o valor do SMOG provavelmente aumentará à medida que mais compradores adquirirem os tokens e a demanda aumentar seu preço.

Scotty AI (SCOTTY) – Líder na adoção generalizada de segurança de IA

Scotty the AI, é um produto de uma iniciativa chamada Guardian of the Crypto Universe. Ele aproveita o poder da inteligência artificial para atingir seus objetivos.

Esses objetivos incluem estabelecer o Scotty the AI como uma figura confiável na comunidade cripto e fornecer soluções baseadas em IA para detecção de fraudes e controle de risco no ecossistema de criptoativos.

Além disso, os desenvolvedores esperam promover o envolvimento da comunidade, a colaboração de entusiastas dos criptoativos e o compartilhamento de conhecimento. Como não poderia ser diferente, a adoção generalizada de $SCOTTY, o token nativo da plataforma, é um objetivo importante do projeto.

A reivindicação de Scotty the AI está ativa

A pré-venda do $SCOTTY foi concluída recentemente com mais de US$ 10,7 milhões arrecadados. Notavelmente, o SCOTTY foi listado na corretora descentralizada Uniswap em 21 de março, levando a um aumento no seu valor.

O preço do $SCOTTY no mercado às 8h58 EST é de $ 0,01419, com um aumento de 27,1% nas últimas 24 horas. Isso confirma que há uma entrada de liquidez de investidores para o token, levando a um aumento no seu valor.

Além disso, a reivindicação de SCOTTY agora está disponível no site oficial, e os investidores que compraram os tokens durante as rodadas de pré-venda podem reivindicar seus tokens. Ademais, a liquidez do SCOTTY foi bloqueada, o que é vital para a negociação no mercado de criptoativos.

Portanto, o SCOTTY provavelmente registrará um sucesso significativo com base em seu desempenho inicial no mercado de cripto.

Por que Scotty the AI é uma joia em potencial dentre os criptoativos?

Existem vários recursos que diferenciam o Scotty the AI e o preparam para o sucesso no mercado de cripto. Um deles é a capacidade de IA. Esses algoritmos avançados ajudam os usuários a analisar dados de blockchain e identificar rapidamente ameaças potenciais.

Além disso, é rápido e pode detectar fraudes rapidamente, neutralizando transações suspeitas, riscos de segurança e anormalidades.

Ademais, o Scotty the AI administra um projeto transparente focado no envolvimento da comunidade como prioridade máxima. Por fim, $SCOTTY é uma aplicação ERC-20, e o staking é uma grande parte do seu ecossistema como meio de rendimento passivo para recompensas adicionais.

De acordo com o roteiro, outros recursos serão eventualmente incluídos, como a ferramenta Scotty Swap para trocas sem esforço e o Chat with Scotty para envolvimento da comunidade.

Portanto, o Scotty the AI provavelmente renderá recompensas aos investidores nas próximas semanas e ainda é bastante acessível ao preço atual.

Conclusão

O mercado de criptomoedas está se recuperando novamente e os investidores estão enchendo suas sacolas com tokens que acreditam que renderão recompensas.

Embora projetos de grande capitalização como Bitcoin e Ethereum possam estar fora do alcance da maioria dos investidores, novos projetos como $SCOTTY, GBTC, DOGE20 e SMOG oferecem aos investidores uma rota alternativa para ganhar recompensas emocionantes.

No entanto, a negociação de criptoativos não tem garantias, pelo que os investidores devem gerir adequadamente a exposição ao risco e realizar pesquisas adequadas.