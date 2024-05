PlayDoge arrecada US$ 270 mil na pré-venda, será que a nova meme coin Play-to-Earn é a próxima Floki Inu?

PlayDoge ($PLAY) é uma nova meme coin Play-to-Earn (P2E) que arrecadou mais de US$ 270 mil em menos de 24 horas. Além disso, oferece um jogo móvel com gráficos estilo Tamagotchi em 8 bits e segue os passos do Floki Inu.

Antes de mais nada, o sentimento da comunidade em torno das meme coins Doge e dos projetos P2E está em alta, com o CoinMarketCap mostrando uma capitalização de mercado de US$ 13,9 bilhões para tokens P2E.

PlayDoge oferece mini-jogos móveis de alto risco onde você ganha tokens $PLAY cuidando do seu pet Doge. Considerando sua tokenomia focada em staking e recompensas de leaderboard, o projeto mostra potencial para um crescimento de 100x após o lançamento.

💰 Os investidores podem fazer staking de $PLAY para um APY de 2.102%. Ou seja, US$ 1.237 poderiam se transformar em US$ 27.238 em um ano.

🚀 Buscando a próxima cripto 100x?

Veja as nossas sugestões de investimento em pré-vendas

Vale ressaltar que, a pré-venda acabou de começar, e o próximo aumento de preço (US$ 0,00501) será em menos de três dias. A seguir, vamos discutir a utilidade do PlayDoge, sua semelhança com Floki Inu, e os fatores macroeconômicos que podem influenciar seu sucesso.

Fundindo a linhagem Doge e a tokenomia de Game-Fi P2E

A princípio, o núcleo do PlayDoge é a convergência das moedas Doge e das recompensas P2E. Além disso, o Dogecoin aumentou 124,33% no acumulado do ano desde 1º de janeiro, com um aumento de 15,81% apenas no último mês.

Outros tokens de cripto baseados no Doge que tiveram sucesso são Shiba Inu (+16,8% no último mês) e Floki Inu (+73,81% no último mês). Portanto, a ‘Dogeconomy’ está prosperando, com mais projetos (como Dogeverse) superando o mercado.

A economia P2E é o segundo maior fator que contribui para os fortes fundamentos do PlayDoge.

O desempenho extraordinário recente do Floki Inu é amplamente atribuído ao lançamento do jogo metaverso NFT P2E Valhalla.

Valhalla Open World Live Gameplay! 🔴 #Valhalla is #Floki‘s P2E NFT metaverse game, currently on the testnet. Watch how you can explore the world of #Valhalla, and ask any questions about our flagship product, slated for mainnet launch in 2024.

Join at: https://t.co/kxhbIQHZGP pic.twitter.com/s1MRQWK0fY — FLOKI (@RealFlokiInu) March 8, 2024

Lançado em 8 de março, o jogo P2E trouxe um aumento no interesse dos investidores no Floki Inu, crescendo 73% em um mês.

O token Doge atingiu uma capitalização de mercado de US$ 2,7 bilhões e um volume de negociação de 24 horas superior a US$ 1 bilhão, tornando-o a sexta meme coin mais popular no CoinMarketCap.

Além disso, o mercado global de vídeo games deve atingir US$ 665 bilhões até 2033, o que pode destacar projetos GameFi como o PlayDoge.

PlayDoge desperta uma experiência nostálgica de P2E em pixels

O ecossistema P2E do $PLAY traz de volta as aventuras 2D no estilo Tamagotchi dos anos 1990 que conhecemos e amamos – em pixels 8-bit.

A nostalgia certamente irá atrair entusiastas de jogos, especialmente quando combinada com um APY atraente de 2.102%.

PlayDoge também opera na BNB Smart Chain (BSC), o que a torna compatível com todos os dApps e projetos da BSC. Isso também aumenta suas chances de ser listado na Binance após a pré-venda.

Aqui estão os principais recursos do projeto:

Integração icônica do Doge em um jogo móvel

Integração com blockchain para ganhar tokens $PLAY

Leaderboard e recompensas para bônus de tokens $PLAY

Apelo global de mercado em uma indústria altamente popular

Diversos mini-jogos estilo Tamagotchi no aplicativo

Acessibilidade móvel nas lojas Google e Apple

A smart chain do projeto também possui uma auditoria SolidProof, o que aumenta significativamente a confiança da comunidade e promove um sentimento de legitimidade.

Por fim, os fatores macroeconômicos mostram um cenário otimista para as criptomoedas. Tanto o mercado spot global quanto o volume de 24 horas estão se aproximando de seus máximos históricos (ATHs).

Este pode ser um bom momento para fazer sua própria pesquisa (DYOR) e encontrar projetos promissores com um bom retorno sobre o investimento (ROI). Graças à sua utilidade P2E e ao potencial de listagem na Binance, PlayDoge pode ser um projeto a se observar.

Para comprar $PLAY, vá para o site da pré-venda, conecte sua carteira ao widget, especifique quantos tokens deseja comprar e confirme a transação.

Você pode fazer staking de seus tokens $PLAY e ganhar um APY dinâmico de 2.102%. O staking dos tokens irá bloqueá-los temporariamente, e eles serão gradualmente desbloqueados (vested) ao longo de três anos após a listagem.

Visite o site oficial da pré-venda para saber mais sobre o PlayDoge.

Para concluir

PlayDoge é um token P2E promissor que oferece uma extensa experiência GameFi para os detentores de tokens.

Seguindo os passos do Floki Inu, o projeto deve atrair uma atenção significativa dos investidores nos próximos meses. Em três dias, $PLAY irá avançar para a segunda etapa da pré-venda, quando o preço aumentará para US$ 0,00501.

Faça sua própria pesquisa (DYOR) extensivamente antes de investir em criptomoedas e tenha certeza de não cair no FOMO, pois a indústria é volátil e incerta.