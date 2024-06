PlayDoge introduz staking de ETH em sua pré-venda – 397% APY

A PlayDoge ($PLAY) introduziu o staking de Ethereum (ETH) em sua pré-venda, e o APY é quatro vezes maior que o do staking na Binance Chain (BNB) (93% vs 397%).

Isso introduz funcionalidades multichain e de bridge para o $PLAY e um contrato de staking diferente. Estimamos que essa mudança irá impactar o preço da PlayDoge, o sentimento da comunidade e a perspectiva futura após a listagem.

O número de tokens ETH é proporcional ao percentual vendido durante a pré-venda (4,7 bilhões de tokens).

A adição do staking de ETH renovou o interesse dos investidores em PlayDoge, com mais de US$ 3,6 milhões arrecadados e 1 token $PLAY valendo US$ 0,00506.

A seguir, vamos explorar como isso vai impactar o projeto daqui para frente.

Como o staking de ETH irá influenciar a pré-venda de PlayDoge?

Em 7 de junho, a PlayDoge anunciou no X que o projeto se tornaria multichain na Binance Chain e Ethereum.

A Bitcoin.com mencionou o projeto em uma matéria no X, destacando-o e atraindo mais investidores.

A Bitcoin.com mencionou o projeto em uma matéria no X, destacando-o e atraindo mais investidores.

Aqui está o motivo pelo qual isso é importante e por que nossa previsão de preço da PlayDoge pode melhorar:

Projeto multichain: Ao lançar na Ethereum, PlayDoge se torna um projeto multichain na BNB e ETH. Isso garante transações contínuas entre as duas blockchains, atraindo apoiadores multichain.

APY atraente: Comparado ao staking de BNB (93%), o staking de ETH é 4x maior (397%), então comprar 106.126 $PLAY por US$ 537 resultará em 527.448 $PLAY ou US$ 2.669 em um ano (ao preço atual de US$ 0,00506).

Confiança e sentimento da comunidade: O staking de ETH e o multichain trazem utilidade extra, o que se tornará uma marca de confiança na comunidade. Isso deve melhorar o sentimento da comunidade e a reputação do token, atrair novos investidores e contribuir para o processo de pré-venda.

O $PLAY vai manter a BNB como sua principal cadeia para suportar seu ecossistema Play-to-Earn (P2E), mas a alocação de tokenomics mudou para levar em conta o staking de ETH.

Visite o site oficial da pré-venda para saber mais sobre o recurso P2E do projeto e a implementação do staking de ETH.

47 milhões de tokens $PLAY staked no Ethereum

Os detentores de $PLAY fizeram o staking de mais de 47 milhões de tokens no Ethereum com 397% APY.

O sistema P2E da PlayDoge oferece oportunidades adicionais de renda passiva.

O sistema Play-to-Earn (P2E) da PlayDoge proporciona diversas oportunidades de renda passiva. Os usuários cuidam de seus Shibas Inus virtuais e competem para serem listados nos rankings. Com isso, ganham tokens $PLAY e pontos de experiência (XP), que convertem em tokens e vendem.

De acordo com o site da pré-venda, as recompensas serão distribuídas ao longo de três anos. O período de bloqueio do staking atualmente é desconhecido, mas geralmente varia de alguns meses a um ano.

Além disso, o APY atual irá diminuir à medida que mais tokens forem staked, então, se você quiser comprar $PLAY e aumentar seu portfólio a longo prazo, este pode ser um bom momento para fazer isso.

Resumo

A implementação do staking de ETH pela PlayDoge e a transição para um ecossistema multichain adicionam utilidade significativa ao projeto. Isso deve atrair mais investidores, ajudando a pré-venda a terminar mais rápido, assim como a listagem pública.

O APY de 397% no staking de ETH já gerou um interesse significativo de compradores, com mais de US$ 3,6 milhões arrecadados e o próximo aumento de preço já à vista.

Lembre-se de fazer sua própria pesquisa (DYOR) antes de investir em meme coins como a PlayDoge. O espaço cripto é volátil e incerto, então é melhor investir com responsabilidade.