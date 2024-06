PlayDoge ultrapassa US$ 2,5M em pré-venda – Preço deve aumentar em breve

A corrida de alta das meme coins que começou em março continua, com tokens temáticos de cachorro liderando. A capitalização de mercado da Dogecoin ($DOGE) ultrapassou US$ 23B, seguida por Shiba Inu ($SHIB) com US$ 15B e DogWifHat ($WIF) com US$ 3B.

Apesar do volume total de negociação das meme coins ter caído 17,2% nos últimos dias, as tendências de preço dos tokens de cachorro são encorajadoras. Por exemplo, $DOGE cresceu 2%, $FLOKI 28% e $DOG 21% na semana passada, enquanto $SHIB e $WIF tiveram pequenas quedas de 2%.

Além disso, as novas pré-vendas de tokens também estão indo bem. PlayDoge ($PLAY) arrecadou mais de US$ 2,5M na pré-venda em uma semana, faltando menos de três dias para o próximo aumento de preço. Dada a utilidade do token e o sentimento positivo da comunidade, analistas preveem que $PLAY aumentará 170x após a listagem.

Tamagotchi encontra cripto

PlayDoge ($PLAY) abraça a nostalgia dos anos 90, reinventando o clássico jogo Tamagotchi. Os jogadores devem alimentar e treinar seu pet; caso contrário, ele fugirá ou morrerá. Além do valor sentimental, PlayDoge também incentiva os jogadores com recompensas em tokens $PLAY.

Tokens como Axie Infinity ($AXS) e Decentraland ($MANA) trouxeram retornos de mais de 20.000% para seus primeiros apoiadores, mostrando o potencial de longo prazo dos projetos GameFi.

Em outras palavras, $PLAY tem o potencial de repetir esse sucesso. Porém, o preço dos tokens GameFi depende da adoção do jogo subjacente. É por isso que o roteiro do PlayDoge prioriza testes contínuos do produto, melhorias e esforços de marketing para crescer a comunidade.

Além disso, $PLAY visa garantir listagens em exchanges para aumentar sua credibilidade e acessibilidade. Com o lançamento bem-sucedido do jogo PlayDoge, o preço do token poderia subir para US$ 0,5 até o final de 2025, traduzindo-se em um ganho de 10.000% para os primeiros apoiadores.

Explorando a febre das moedas caninas

O ecossistema GameFi não é o único fator que pode levar $PLAY ao topo. O projeto combina duas tendências quentes: jogos Play-to-Earn e meme coins de cachorro.

O token meme original, $DOGE, mantém-se firme em seu pedestal com uma capitalização de mercado superior a US$ 23B. Apesar do mercado de baixa duradouro de 2022 e 2023, $DOGE subiu 143% no ano.

Da mesma forma, $SHIB explodiu 219% este ano. Embora o preço do token tenha caído 2,17% na semana passada, a tendência geral de preço é positiva.

Tokens mais novos como $WIF e $BONK trouxeram retornos enormes para seus primeiros apoiadores de 1.879% e 8.086%, respectivamente.

$FLOKI disparou 1.011% este ano e 27,34% na semana passada, graças ao seu ecossistema próspero. $DOG teve um aumento de 103% anual e 22,97% semanal após uma queda significativa em abril. Por fim, $BABYDOGE cresceu 6% na semana passada, trazendo seu aumento anual total para 14,62%.

Pré-venda do PlayDoge – FOMO e retornos passivos

A princípio, a pré-venda do token $PLAY gerou um FOMO significativo devido às altas recompensas de staking e ao baixo preço do token.

1 $PLAY agora custa US$ 0,00504, mas o preço está definido para aumentar em três dias.

Os investidores iniciais podem fazer staking de seus tokens imediatamente para ganhar até 118% de APY dinâmico, que diminuirá à medida que mais usuários entrarem na pool.

Isso significa que comprar US$ 500 em $PLAY agora renderá 57K tokens extras em seis meses. Dado o preço atual do token, isso se traduz em US$ 287. No entanto, o retorno real pode ser maior se as previsões dos analistas sobre $PLAY explodir 170x estiverem corretas.

Para comprar $PLAY, visite o site oficial da pré-venda, conecte sua carteira cripto, insira o número de tokens que deseja comprar e confirme a transação.

Considerações finais

Por fim, só o tempo dirá se $PLAY repetirá o sucesso de $AXS. No entanto, o sentimento positivo da comunidade é evidente, com mais de US$ 2,5M arrecadados até o momento. Jogando com a nostalgia dos anos 90, $PLAY tem um forte potencial para adoção mainstream e crescimento sustentado.

Enquanto isso, lembramos você de DYOR (faça sua própria pesquisa) e nunca invista mais do que está preparado para perder. Nenhum retorno é garantido no mundo cripto, então não caia no FOMO.