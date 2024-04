Players institucionais investiram US$ 86 bilhões em Bitcoin em 6 meses

O Bitcoin teve um aumento significativo nos números de investimento institucional, com US$ 86 bilhões injetados no mercado nos últimos seis meses.

De acordo com a declaração do CEO da CryptoQuant, Ki Young Ju, este aumento significativo indica uma tendência relevante em direção à adoção generalizada de criptomoedas.

This cycle is different. Institutional funds of $86B entered the #Bitcoin market in the past 6 months. pic.twitter.com/OkjjnZT5Co — Ki Young Ju (@ki_young_ju) March 27, 2024

Diferentemente dos ciclos de mercado anteriores, a atual onda de investimentos institucionais mostra um afastamento do passado e uma aceitação crescente das criptomoedas. Isso segundo o fundador da CryptoQuant.

Ressurgimento do Bitcoin: Preços em alta e aprovação de ETFs

O Bitcoin tem se mostrado extremamente promissor, produzindo um aumento de 151% em valor no ano passado. Ademais, a recuperação notável resultou num valor histórico de US$ 73.737 em 14 de março de 2024, o que representa uma significativa reversão em relação à queda registrada em 2022.

A aprovação de fundos negociados em corretoras (ETFs) baseados em Bitcoin nos Estados Unidos foi um fator crucial para o aumento significativo do valor do Bitcoin. Esses ETFs abriram as portas para investidores institucionais e instituições financeiras tradicionais terem acesso ao Bitcoin, aumentando a procura e, consequentemente, os preços.

Além da aprovação dos ETFs, o acúmulo significativo de investidores institucionais e baleias contribuiu para o potencial de longo prazo do Bitcoin, impulsionando ainda mais a tendência de alta do mercado. Ademais, o próximo evento de halving, programado para ocorrer em abril, pode ter um impacto relevante no preço do Bitcoin.

Apesar da alta, o Bitcoin sofreu uma pausa temporária na sua trajetória, entrando numa fase de consolidação. O Bitcoin caiu para US$ 60.770 antes de se recuperar para US$ 71.400, exibindo padrões que lembram ciclos de mercado anteriores.

Essa fase de consolidação é uma característica natural dos mercados financeiros. Dessa maneira, permite uma pausa temporária e uma possível correção de preços antes da próxima etapa da recuperação.

Os dados históricos indicam que esses períodos de consolidação são, frequentemente, seguidos de uma tendência de crescimento constante. Principalmente à medida que o mercado se estabiliza e se prepara para a próxima oportunidade de investimento.

Insights on-chain: níveis de resistência e realização de lucros

Os indicadores on-chain destacaram o aumento das atividades de realização de lucros à medida que o mercado do Bitcoin se aproximava dos níveis de resistência. De acordo com dados da Glassnodes, mais de US$ 2,1 bilhões em lucros realizados foram registrados em 27 de março.

Isso indica que alguns investidores optaram por sacar seus ganhos à medida que o Bitcoin se aproximava dos principais pontos de resistência.

Métricas como a relação entre valor de mercado e valor realizado (MVRV) e a relação entre valor ponderado por idade (AVIV) sinalizaram desvios de suas médias de longo prazo. Isto sugere potenciais pontos de resistência e realização de lucros por parte dos investidores.

No momento da redação deste texto, o preço do Bitcoin experimentou um aumento de 1,5% nas últimas 24 horas, fixando-se em US$ 70.961, representando uma queda de 3,8% em relação ao seu recente máximo histórico.

Contudo, esta consolidação temporária é vista por muitos analistas como uma correção saudável. Afinal, isso vai ajudar o mercado a crescer e atrair mais pessoas para ele.

À medida que os investidores institucionais continuam a investir bilhões no mercado do Bitcoin, o cenário está preparado para um maior crescimento e a adoção generalizada de criptomoedas.