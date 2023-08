Polygon (MATIC) cai novamente para a mínima de junho, existe alguma possibilidade de recuperação?

A nova cadeia Immutable zkEVM é especial por ser a primeira feita especialmente para jogos. É como uma via exclusiva para jogos, fácil de usar, acessível e capaz de suportar uma grande quantidade de jogadores. Além disso, essa cadeia combina as melhores características de duas tecnologias e opera em conjunto com o popular sistema Ethereum.

Os jogadores também podem aproveitar todas as funcionalidades empolgantes oferecidas pela Immutable. Ao mesmo tempo, com o Immutable zkEVM, é possível aumentar os ganhos com o seu jogo, manter os jogadores seguros e tornar a experiência de jogo mais fácil.

E agora que a versão de teste está disponível, começar a usá-la é simples. Você pode experimentar diferentes abordagens, como criar itens, testar como a economia do seu jogo funciona e aprimorar ainda mais a qualidade do seu jogo.

Dessa forma, a introdução do Immutable zkEVM na Polygon poderia impulsionar a moeda Polygon, atraindo mais usuários e desenvolvedores para a rede devido às suas características voltadas para jogos e sua escalabilidade.

Além disso, essa crescente adoção poderia resultar em uma maior demanda pelos serviços da Polygon, aumentando o valor da moeda e melhorando a atividade geral da rede.

Sonik Coin ($SONIK) viraliza e atinge mais de US$ 309 mil em pré-venda

Sonik Coin ($SONIK) é uma iniciativa cripto em ascensão que registrou uma marca surpreendente de US$ 150 mil em apenas dois dias após o lançamento da pré-venda. Isso indica que o token está ganhando visibilidade entre os investidores e pode ter um bom desempenho quando lançado em DEX e CEX.

O projeto foi inspirado em Sonic the Hedgehog, uma série de jogos de vídeo que gerou milhões de dólares.

De acordo com o site oficial do projeto, espera-se que o token alcance um limite de mercado de $100 milhões em um curto período na sessão de pré-venda. Isso fará do $SONIK o projeto de meme mais rápido a atingir tal marca.

Impressionante pré-venda do $SONIK

O projeto possui apenas uma etapa de pré-venda. Hoje, já arrecadou mais de $309.000, sendo que o preço do token é $0,000014. Dessa forma, temos aqui um valor de entrada lucrativo para investidores, e espera-se que o projeto seja lançado com um limite de mercado superior a US$ 4 milhões.

O Sonik Coin tem um suprimento total de mais de 299 trilhões de tokens, representando a velocidade da luz. Essa velocidade é o que os fundadores da Sonik acreditam que o token poderia utilizar para atingir o limite de mercado do projeto, que é de mais de US$ 2 milhões.

Além disso, a equipe do projeto adotou um esquema stake to earn, garantindo que o valor de mercado do $SONIK nas bolsas de criptomoedas permaneça estável.

As recompensas de staking, uma força vital para o Sonik Coin

Para aqueles que investirem no token, será possível dividir 40% do total de tokens alocados para recompensas de staking. Esses 40% serão distribuídos aos beneficiários em quatro anos. Apesar disso, eles ganharão um APY alto.

Dessa forma, o Sonik Coin se apresenta como um investimento de longo prazo no setor de meme de criptomoedas com potencial de aumentar o valor de mercado.

Além disso, os fundadores do projeto reservaram 10% dos tokens $SONIK para a liquidez em exchanges descentralizadas. Essa abordagem irá promover uma experiência de negociação contínua e tornar o token acessível, ao mesmo tempo em que melhora a estabilidade de preço.

A Crescente Comunidade do $SONIK

A comunidade da Sonik Coin está crescendo gradualmente, e sua conta no Twitter possui 819 seguidores, enquanto o grupo no Telegram conta com 828 membros. Isso impulsionará a popularidade do projeto, o que também terá um efeito positivo no preço de mercado do token no futuro.

Para se juntar aos investidores iniciais, visite o site do projeto, conecte-se a uma carteira de criptomoedas dApp e use ETH ou USDT para adquirir $SONIK. Os investidores podem resgatar seus tokens após a pré-venda.