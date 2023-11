Por que agora é um bom momento para comprar Bitcoin?

Depois de um 2022 de mercado em baixa, quem decidiu comprar Bitcoin neste ano acumula valorização, em dólar, de mais de 123%. Esse número, porém, oculta em si algumas complexidades.

O começo de 2023 chamou a atenção devido a uma fase de alta rápida da cotação da mais antiga das criptomoedas. Contudo, essa fase foi sucedida por uma mais morna, a qual parece encerrada.

O Bitcoin valorizou-se, nos últimos 30 dias, pouco mais de 38%. Só para ilustrar, podemos lembrar que isso equivale a quase toda a valorização dele nos últimos 6 meses. Essa situação dá uma nova importância à questão de se o momento é bom para comprar a criptomoeda.

Prever o futuro do Bitcoin não é uma tarefa fácil

O Bitcoin é um ativo cuja cotação valor é resultado produto da interação entre oferta e procura em um mercado que funciona ininterruptamente e no qual compradores e vendedores negociam livremente.

Assim sendo, podemos identificar fatores que poderão ter efeito sobre sua a cotação da criptomoeda a curto, médio e longo prazos, mas dificilmente poderemos saber quanto valerá o Bitcoin em determinado momento, ou mesmo ter certeza de que ele se valorizará ou não.

Afinal, são muitas as forças que influenciam sua cotação, algumas delas imprevisíveis. Embora reconheçamos as limitações de nossa capacidade preditiva, pode ser útil tentarmos entender as tendências que se apresentam diante de nós.

Um dos fatores que nos fazem supor que o Bitcoin vai continuar se valorizando por algum tempo e chegar a valer, no futuro próximo, substancialmente mais do que agora, é a aproximação do halving.

Com o intuito de prevenir o inflacionamento do Bitcoin, o seu suprimento tem um teto: 21 milhões de bitcoins. Esse teto deve ser alcançado em por volta de 2140. Além disso, taxa de produção de novos bitcoins cai pela metade a intervalos de aproximadamente 4 anos.

O evento a partir do qual essa redução é chamado halving do Bitcoin. O último halving aconteceu em maio de 2020, e o próximo deve acontecer por volta de abril de 2024.

Halvings geralmente têm grande impacto no preço do BTC

Os halvings passados foram precedidos de altas da cotação do Bitcoin e seguidos por aumentos ainda mais acentuados do valor da criptomoeda.

As razões pelas quais o halving pode causar valorização do Bitcoin incluem algumas que podem alterar a relação entre a oferta de bitcoins e a demanda por eles, como, por exemplo:

Devido à redução pela metade da razão em que eles surgem, deixando-os mais escassos e, portanto, mais caros.

Devido à expectativa entre os traders de que de que o Bitcoin se valorize pouco antes e pouco depois do halving, uma vez que isso aconteceu das vezes anteriores.

Devido à cobertura por parte mídia sobre o halving.

ETFs para comprar Bitcoin também estão no radar do mercado

Outro fator que pode aumentar a demanda pelo Bitcoin — e talvez seja parcialmente responsável pelas altas recentes de sua cotação — é a expectativa de lançamento no futuro próximo de fundos ETF de Bitcoin à vista nos Estados Unidos.

A operação desses fundos, que são negociados em bolsa e compram Bitcoin no mercado, em que a entrega do ativo é imediata e o pagamento à vista, no mercado americano, poderiam trazer vultosos fluxos de fundos ao Bitcoin, aumentando a demanda por ele.

Esses fundos seriam advindos, sobretudo, de grandes investidores, inclusive institucionais. Ademais, a autorização da SEC, órgão que regula o mercado de títulos nos Estados Unidos, para a abertura desses fundos aumentaria a credibilidade da criptomoeda.

É provável que isso aumente o interesse dos investidores de varejo. Além disso, uma das vantagens dos fundos ETF é sua acessibilidade, pois é possível negociá-los através de contas comuns em corretoras.

Em agosto deste ano, a firma de serviços financeiros Grayscale obteve uma vitória legal sobre a SEC na Corte de Recursos do Distrito de Colúmbia. A agência recusara à empresa autorização para lançar um fundo de Bitcoin à vista.

Após o término do prazo para que a SEC recorresse da sentença, o que a agência não fez, o tribunal ordenou que ela fizesse uma revisão de sua decisão.

BlackRock é uma das favoritas pra lançar ETF de Bitcoin

Enquanto isso, a gestora de ativos BlackRock é outra das empresas que pretendem lançar fundos de Bitcoin à vista no mercado americano. Ela aponta que a SEC permitiu a criação de fundos ETF de contratos de futuros de Bitcoin.

Segundo argumenta a BlackRock, não há motivo para fazer distinção entre ETFs de Bitcoin à vista e ETFs de contratos de futuros de Bitcoin, permitindo estes e proibindo aqueles.

A CEO da gestora de ativos ARK Investment Management, Cathie Woods, afirmou em agosto que acredita que a SEC autorizará simultaneamente a operação de vários ETFs de Bitcoin à vista.

Já James Seyffart e Eric Balchunas, que analisam ETFs para a empresa de notícias e análises sobre negócios Bloomberg, afirmaram que é provável que, até 10 de janeiro do ano que vem, a SEC autorize a operação do primeiro ETF de Bitcoin à vista no mercado americano.

De fato, dizem, a aprovação talvez venha antes daquela data e inclua todas as 12 propostas de fundos do tipo que esperam decisão da SEC.

Projetos revolucionários podem se beneficiar do aumento de interesse em comprar Bitcoin

Seguindo a onda de valorização e popularidade recentemente conquistada pelo Bitcoin, alguns projetos aparecem como alternativas interessantes. Aqui vamos apresentar dois que têm alguma relação com o BTC e aparecem com excelente potencial de valorização, tanto a curto, quanto longo prazo.

$BTCMTX

Caso o Bitcoin continue a se valorizar, as cotações de criptomoedas de projetos com alguma ligação ao Bitcoin podem subir. Um projeto desse tipo é a plataforma Bitcoin Minetrix.

Segundo a sua equipe, ela é uma solução descentralizada com base em contratos inteligentes. Sua finalidade é democratizar o acesso à mineração em nuvem de bitcoins.

O modelo de mineração em nuvem dispensa quem tem interesse em minerar Bitcoin de fazer os elevados investimentos em equipamento e energia que a mineração da citada criptomoeda exige. Assim, reduz o investimento mínimo necessário para ter acesso às vantagens da mineração de Bitcoin.

A mineração em nuvem funciona através do aluguel de servidores de terceiros, o poder de processamento dos quais a pessoa de que seja minerar bitcoins utiliza.

Embora possua grandes vantagens, a mineração em nuvem apresenta como a alta incidência de fraudes. Todavia, o Bitcoin Minetrix usa o blockchain para resolver as questões de confiança.

Com o intuito de ter acesso ao poder de processamento necessário para minerar bitcoins, os usuários da plataforma podem comprar o token de utilidade dela, o $BTCMTX, que está em pré-venda.

Depositando em staking tokens de $BTCMTX, o detentor deles recebe créditos de mineração. Ao queimá-los, você recebe acesso ao poder de processamento com que minerar Bitcoin.

Enquanto a mineração de bitcoins ainda não estiver operacional, a recompensa pela realização de staking com tokens de $BTCMTX será ganhar mais tokens da criptomoeda.

O suprimento $BTCMTX será de 4 bilhões de tokens. Seus destinos serão:

42,5% para pagamento de despesas da mineração de Bitcoin.

35% para pagamento de despesas de marketing.

12,5% para pagamento de recompensas do staking até que a mineração em nuvem da plataforma começar a funcionar.

10% para incentivos à participação da comunidade.

Durante a elaboração deste artigo, a arrecadação da pré-venda do $BTCMTX chegou ao marco de US$ 3,9 milhões de dólares, e o preço de cada token da criptomoeda era de 1,16 centavos de dólar.

Bitcoin ETF Token (BTCETF)

Outra criptomoeda em pré-venda cuja cotação pode subir devido à valorização do Bitcoin, sobretudo se acontecer a liberação de ETF de Bitcoin à vista nos Estados Unidos, é o Bitcoin ETF Token. Ela faz parte de um projeto com temática ETF de Bitcoin, o qual oferece um feed de notícias sobre esse assunto.

Uma das vantagens de comprar Bitcoin ETF Token é o seu mecanismo de staking. Quando este texto estava em elaboração, a remuneração estimada do staking com tokens de BTCETF era de pouco mais de 520% (em BTCETF).

O staking de BTCETF é dinâmico, entre outras palavras, o seu rendimento depende de fatores variáveis. O rendimento do staking de BTCETF para um investidor vai variar segundo as quantidades de tokens que a comunidade e ele tiverem em staking.

BTCETF possui um mecanismo de queima que deverá eliminar um quarto (25%) de seu suprimento de seu suprimento total de 2,10 bilhões de dólares. Os outros destinos dos tokens de BTCETF serão:

40% para a pré-venda.

25% para pagamento de recompensas de staking.

10% para a preservação da liquidez da criptomoeda em exchanges descentralizadas.

Isso acontecerá ao longo de cinco eventos, cada um dos quais deverá queimar 5% do suprimento total da criptomoeda. Esses eventos ocorrerão depois de acontecimentos como a concessão pela SEC da primeira autorização para um ETF de Bitcoin à vista ou os recursos sob administração por ETFs de Bitcoin alcançarem US$ 1 bilhão de dólares.

No momento da conclusão deste artigo, o BTCETF estava à venda por 0,52 centavo de dólares e a pré-venda da criptomoeda já angariara cerca de US$ 500 mil dólares.

Conclusão

É provável (embora não garantido) que o Bitcoin continue a se valorizar e chegue a valer consideravelmente mais do que agora. Tal cenário favoreceria (mas não garantiria) a valorização de criptomoedas como $BTCMTX e BTCETF.

Contudo, devemos lembrar que criptomoedas são investimentos de renda variável cujas cotações são afetadas por forças de impacto imprevisível e apresentam elevada volatilidade.

Com isso, recomendamos que se você tiver interesse em qualquer dos ativos citados, informe-se sobre eles, procure entender seus prós e contras e avalie com cuidado quão bem cada um deles se enquadra em seus interesses e necessidades.