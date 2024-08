Por que o preço do $ETH caiu 26% desde o lançamento do ETF?

Por Que Confiar em Tech Report O Tech Report é um dos sites de análise de hardware, notícias e tecnologia mais antigos da Internet. Escrevemos guias de tecnologia úteis, fazemos análises imparciais de produtos e trazemos até si as últimas notícias sobre tecnologia e criptografia. Mantemos a independência editorial e não abdicamos da qualidade do conteúdo e da precisão factual.

O preço do $ETH caiu mais de 26% desde o lançamento dos ETFs de Ethereum nos EUA.

desde o lançamento dos ETFs de Ethereum nos EUA. A queda reflete mais o sentimento dos investidores e o apetite por risco do que qualquer saída dos próprios ETFs.

do que qualquer saída dos próprios ETFs. Ao contrário do caso do $BTC, o lançamento dos ETFs de $ETH não resultou em um aumento de preço para o Ethereum.

O lançamento dos ETFs de Ethereum deveria inaugurar uma nova era de adoção de cripto e aumentar a demanda pela segunda maior criptomoeda.

Então, por que o preço do $ETH caiu 26% desde o lançamento dos ETFs de $ETH no final de julho?

É hora de explorar a diferença entre as respostas do mercado aos ETFs de $BTC e $ETH, e o que isso diz sobre o sentimento dos investidores.

Queda no preço do $ETH e sentimento mais amplo dos investidores

A queda de mais de 26% no preço do $ETH, desde o lançamento dos ETFs spot de $ETH nos EUA, deve-se ao mau sentimento dos investidores e à falta de apetite por risco.

Os ETFs de $ETH registraram grandes volumes de negociação inicialmente. Mas esses volumes logo deram lugar a saídas líquidas dos nove ETFs de $ETH.

Por que a mudança repentina? Analistas apontam para fatores econômicos mais amplos, como os aumentos das taxas de juros pelo Banco do Japão e as vendas no mercado em geral (que também afetaram ações tradicionais).

Essas condições econômicas mais amplas contribuíram para uma queda nos ativos de risco, incluindo criptomoedas.

Problemas com a atualização do $ETH – O Dencun influenciou a queda do Ethereum?

O Ethereum continua com um programa de atualizações de protocolo de longa data. Mas desde a atualização mais recente, chamada ‘Dencun’, em março, o preço do $ETH tem lutado para ganhar impulso.

Na verdade, no dia em que Dencun foi lançado (13 de março), o $ETH alcançou as máximas de 2024, perto de US$ 4.000. Desde então, não passou desse valor, caindo para até US$ 2.336, e atualmente é negociado a US$ 2.664.

Lançamento dos ETFs – uma resposta mista entre $BTC e $ETH

O lançamento do ETF spot de Ether nos EUA contrasta com o lançamento do ETF de Bitcoin, que teve um impacto mais positivo no preço do Bitcoin.

Isso indica as diferentes dinâmicas de mercado entre as duas criptomoedas, especialmente sua reputação entre instituições financeiras, algo que ainda falta para o $ETH.

Outros fatores contribuíram para a jornada estagnada do $ETH após o lançamento dos ETFs:

Ao ser lançado no final de julho, os ETFs de $ETH chegaram ao mercado logo antes do aumento das taxas de juros pelo Banco do Japão, o que desencadeou uma venda global.

As saídas dos ETFs de $ETH levaram a uma forte pressão de venda.

Os ETFs de $ETH não conseguiram chamar a atenção da mesma forma que os ETFs de $BTC.

Dito isso, os ativos totais sob gestão (AUM) dos ETFs de $ETH permaneceram relativamente estáveis após uma queda inicial no lançamento.

Fundos individuais também estão vendo sucesso. A BlackRock, que recentemente superou a Grayscale em AUM combinados para seus ETFs de $BTC e $ETH, mostra crescimento constante em seu fundo $ETHA.

Para onde vai o $ETH?

Em resumo, se a recente queda de preço marca o fim do mercado de alta ou uma correção temporária, ainda é incerto. Além disso, mesmo os analistas estão divididos sobre qual cenário é mais provável.

Dada a volatilidade inerente das criptos, o futuro dos preços pode depender do Federal Reserve dos EUA cortar ou não as taxas de juros em setembro.

Por fim, dependendo de como a indústria cripto reagir, espere mais volatilidade – e possíveis oportunidades – no futuro.