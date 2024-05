Porque o ETF do $XRP e a listagem na Robinhood podem ser ruins para os investidores

Os rumores sobre a listagem da Ripple ($XRP) na Robinhood no primeiro trimestre de 2024 circulam desde agosto de 2023, porém a plataforma tem mantido silêncio sobre o assunto.

De fato, a extrema volatilidade do $XRP e o processo judicial contra a SEC deram à Robinhood motivos para cautela, especialmente considerando sua abordagem cuidadosa e o delistamento, no ano passado, de várias criptomoedas importantes, incluindo $SOL e $MATIC, após uma avaliação de riscos da SEC.

No entanto, a recente vitória judicial da Ripple pode ter alterado o cenário para o $XRP. Com a incerteza legal finalmente dissipando-se, as preocupações regulatórias da Robinhood podem estar diminuindo.

Além disso, o atual aumento no preço do $XRP (14,01% desde o início do ano) pode ser interpretado como um sinal de renovada confiança por parte dos investidores, potencialmente incentivando a Robinhood a reconsiderar sua posição.

O CEO da Ripple, Brad Garlinghouse, também confirmou, em sua entrevista à Bloomberg em fevereiro de 2024, que a empresa receberia com satisfação o ETF do $XRP.

Caso isso se concretize, a listagem do $XRP na Robinhood e a introdução do ETF seriam benéficas para os investidores? À primeira vista, isso seria uma vitória para a comunidade cripto, mas levanta questões mais profundas sobre a propriedade de ativos no espaço da Web3.

O dilema do “Not Your Keys, Not Your Coins”

A filosofia central da blockchain é a descentralização e a independência de intermediários como bancos.

No entanto, a possível inclusão do $XRP na Robinhood apresenta um cenário que alguns consideram um avanço em direção à centralização.

O famoso ditado “Not Your Keys, Not Your Coins” (não suas chaves, não seus ativos) destaca a importância do controle das chaves privadas para verdadeiramente possuir suas criptomoedas.

As CEXs (corretoras centralizadas) e outras plataformas financeiras centralizadas facilitam a negociação e a detenção de criptomoedas. Porém, essa comodidade vem com o custo do controle dos ativos.

Essas plataformas, essencialmente, atuam como custodiantes, semelhante à forma como corretores de ações tradicionais mantêm ações em nome de seus clientes.

No mercado de ações dos EUA, muitos investidores, na verdade, possuem IOUs (documentos que reconhecem uma dívida) em vez das ações subjacentes que compraram.

Mecanismos como Falha em Entregar (FTDs) e a dificuldade em localizar ações ressaltam essa desconexão entre a propriedade e as práticas tradicionais de investimento.

Depender de um intermediário pode ser desastroso se a plataforma enfrentar problemas técnicos, violações de segurança ou obstáculos regulatórios.

No pior cenário, uma plataforma pode falir, deixando os investidores impossibilitados de acessar seus ativos.

Casos como o da Mt. Gox, em que hackers roubaram cerca de 850 mil $BTC, ou da FTX, quando a plataforma faliu, resultando em perdas bilionárias para os investidores, são apenas alguns exemplos dos riscos da centralização.

A dualidade dos ETFs de $XRP

A potencial introdução dos ETFs de $XRP poderia ser um passo importante para o desenvolvimento de produtos de risco alternativos (ARP) ligados ao token.

Os ARPs representam estratégias de investimento destinadas a capturar prêmios de risco específicos no mercado. No contexto do $XRP, um ETF de ARP poderia acompanhar uma cesta de ativos que se beneficiam dos movimentos de preço do $XRP, incluindo derivativos como contratos de opções ou índices de volatilidade.

Oferecer ARPs é atrativo para plataformas financeiras devido às taxas mais elevadas em comparação com os ETFs regulares. Entretanto, é importante ressaltar que os derivativos são complexos e envolvem riscos.

A crise financeira de 2008 é um exemplo claro desses riscos.

O aumento anterior dos títulos lastreados em hipotecas, que agrupavam hipotecas de diferentes mutuários em um único derivativo, permitiu que os investidores participassem indiretamente do mercado imobiliário.

Infelizmente, muitos investidores não compreendiam completamente o funcionamento desses instrumentos financeiros. Isso, somado à dificuldade em avaliar seu valor e risco, resultou em uma série de inadimplências hipotecárias. Em outras palavras, a desvalorização de uma hipoteca afetou todo o sistema.

Voltando ao $XRP, a introdução de um ETF poderia oferecer aos investidores tradicionais uma forma conveniente de acessar o mercado de criptomoedas sem a necessidade de adquirir e manter tokens diretamente. Contudo, isso também poderia acarretar implicações inesperadas para o sistema financeiro como um todo.

A ascensão dos ativos especulativos

À medida que as regulamentações se tornam mais rígidas e as stablecoins perdem sua paridade (como o $UST, desvinculado do $USD em maio de 2022, ou a incerteza sobre o lastro 1:1 do $USDT no $USD), muitos investidores buscam ativos mais voláteis.

Ativos especulativos, como meme coins e criptomoedas de pré-venda, podem não apresentar potencial de longo prazo, mas oferecem a oportunidade de retornos rápidos e a diversificação do portfólio de investimentos.

Pré-vendas como a Dogeverse ($DOGEVERSE) conseguem levantar milhões em questão de dias, enquanto os preços de criptomoedas consolidadas como o $BTC e o $ETH ficam abaixo das expectativas dos analistas ($BTC agora flutua abaixo de US$ 60 mil, apesar de previsões de alcançar US$ 70 mil após o halving).

Considerações finais

A possível inclusão do $XRP na Robinhood suscita questões sobre o futuro das criptomoedas. Será que a adoção mainstream por meio de plataformas centralizadas irá comprometer os princípios fundamentais da blockchain, como a descentralização?

Diante deste cenário, não é surpreendente o interesse dos investidores em tokens de alto risco e alto retorno. Em tempos de incerteza, é essencial realizar uma pesquisa completa e não concentrar todos os investimentos em uma única opção.