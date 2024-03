Portfólio de Altcoins para coletar ganhos de 10x neste mercado de alta (2024)

O mercado de criptomoedas está voltando ao centro das atenções. Com isso, os investidores estão lutando para identificar os próximos grandes vencedores para incluir em seu portfólio de altcoins e desbloquear ganhos de até 10x.

Mas com as inúmeras altcoins disputando atenção, fica difícil separar projetos com potencial genuíno de modismos exagerados. Porém, não tenha medo, identificamos algumas das altcoins mais promissoras durante esta corrida de touros.

Desde tokens estabelecidos como AGIX até novas memecoins disponíveis apenas na pré-venda, esses projetos têm o potencial de multiplicar seus investimentos.

Este não é um conselho financeiro. O mercado de criptomoedas é imprevisível e volátil, por isso, os projetos que aumentam de preço podem perder valor com a mesma rapidez. Portanto, é importante que você faça sua própria pesquisa antes de investir.

🚀 Buscando a próxima cripto 100x?

Veja as nossas sugestões de investimento em pré-vendas

Dogecoin20

Invista em #DOGE20! 🚀 2 marcos em 1 dia! 🎉 Alcançando mais de US$ 5 milhões arrecadados agora! 💰 Estamos em alta! 🌟 Uma grande mensagem para a melhor comunidade de todos os tempos! 🙌 US$ 6 milhões amanhã? – Definitivamente! 💪 —Dogecoin 20 (@DOGE_COIN20), 21 de março de 2024

Dogecoin 20 é uma nova memecoin que já arrecadou mais de US$ 5 milhões durante sua pré-venda. Ele lança o desafio ao seu antecessor, o Dogecoin.

Atualmente, o DOGE20 é negociado a US$ 0,000205, 47,14% acima de seu preço inicial de US$ 0,000140. A pré-venda ainda está forte, mas terminará quando o limite máximo de US$ 6,3 milhões for atingido.

Se o sentimento atual servir de indicação, isso pode acontecer mais cedo ou mais tarde. O objetivo do Dogecoin 20 é trazer recompensas passivas por meio de staking, com enormes 21 milhões de tokens reservados para esse fim.

Os usuários que adquirirem DOGE20 durante a pré-venda já podem fazer staking de seus tokens para ganhar bônus. Além do mais, é improvável que o DOGE20 tenha dificuldades com a liquidez, já que o projeto reservou 10% de seu fornecimento total de tokens de 140 bilhões para o pool na Uniswap.

>>> Visite Dogecoin20 <<<

Shiba Inu

O SHIB apresentou um desempenho extremamente volátil ao longo de 2021-2022. Mas em 2023 e no início de 2024 vimos uma fase de baixa duradoura. Recentemente, contudo, o SHIB começou a dar sinais de recuperação, com o preço subindo 176,2% e atingindo US$ 0,00004 em 5 de março.

A partir de agora, o SHIB está sendo negociado em torno de US$ 0,000028, mas a Changelly prevê que seu preço voltará até o final do mês. Embora a pressão dos vendedores sobre o SHIB seja forte, o lançamento da stablecoin SHI e da versão Metaverso dos colecionáveis ​​Shiba provavelmente ajudarão no desempenho de seu portfólio de altcoins.

Green Bitcoin

O imenso consumo de energia sempre foi a maior falha do Bitcoin, e o Green Bitcoin resolve isso adotando o mecanismo de consenso Proof of Stake. Para exemplificar, a mineração de BTC consome 1.173.000 Wh, enquanto a de GBTC consome apenas 34 Wh.

Em segundo lugar, introduz o conceito de Gamified Green Staking, onde os investidores podem ganhar recompensas exponenciais e bônus de até 100% por fazerem previsões de preços do Bitcoin. As recompensas podem ser reivindicadas após cada ciclo de 24 horas.

O GBTC está atualmente disponível em pré-venda por US$ 1,1062 e já arrecadou mais de US$ 7 milhões. Após a listagem, o preço deverá chegar a US$ 1,4. Os primeiros investidores podem fazer staking de seu GBTC imediatamente e ganhar até 700% de APY. Todavia, esse valor diminuirá à medida que mais tokens forem colocados em staking.

A oferta total de GBTC é de 21 milhões, com a seguinte alocação:

Pré-venda – 50%

Recompensas da comunidade – 10%

Recompensas de staking – 20%

Marketing – 12,5%

Liquidez – 7,5%

O foco no envolvimento da comunidade faz do Green Bitcoin um projeto que vale a pena monitorar.

>>> Visite Green Bitcoin <<<

Singularity.NET

AGIX é outra boa opção para seu portfólio de altcoins. A moeda nativa do mercado descentralizado de IA SingularityNET, teve um forte aumento de preço na semana passada, saltando de US$ 0,7012 para US$ 1,4404 ao longo de cinco dias.

Este é o preço mais alto registrado desde o máximo histórico de US$ 1,86 em 20 de janeiro de 2018. Atualmente, o AGIX é negociado, atualmente, a US$ 1,06, com um aumento de 51,81% em relação ao mês passado.

Além disso, o número de detentores de AGIX atingiu um novo recorde histórico de 89.013, isso de acordo com o Etherscan. A Binance prevê que o AGIX feche 2024 com um preço de US$ 1,15, e a DigitalCoinPrice chega a sugerir uma estimativa de preço de US$ 2,37.

Worldcoin

A queda de 14,34% esta semana não muda o fato de que o WLD atingiu seu novo máximo histórico de US$ 11,82 em 10 de março de 2024. Embora o preço do WLD tenha sido altamente volátil ao longo do ano passado, o aumento geral de mais de 370% mostra um tendência ascendente inegável.

O WLD é o token nativo do projeto de criptomoeda biométrica Worldcoin de Sam Altman. Seu aumento de preço é mais facilmente explicado pelo recente marco de 1 milhão de assinantes do World App. Isso, certamente, significa um avanço na adoção do projeto.

Floki

O FLOKI pode ser uma memecoin, mas mostra uma tendência ascendente impressionante junto com alguma utilidade real. O token nativo do ecossistema Floki Inu, FLOKI, é fundamental para governança, pagamentos e recompensas.

No início de março, a equipe Floki Inu queimou 2% dos quase 1 trilhão de tokens em circulação. Isso elevou ainda mais o valor do token, que já começou a ganhar força em fevereiro.

Atualmente, o FLOKI é cotado a US$ 0,00023, valor 566% acima do mês passado. Embora o FLOKI ainda esteja 33% abaixo de seu máximo histórico de US$ 0,00034 registrado em 4 de novembro de 2021, o aumento anual geral de 483,55% é um bom sinal.

Conclusão sobre portfólio de altcoins

O mercado de criptomoedas está finalmente se recuperando da fase de baixa duradoura, mas muitas altcoins ainda estão lutando para recuperar seus máximos históricos. Só o tempo mostrará quais tokens continuarão a crescer de preço e quais ficarão para trás.

Segundo a tendência atual, esses seis tokens representam oportunidades lucrativas. Todavia, é importante pesquisar para tomar decisões de investimento informadas.