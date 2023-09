Potencial de alta de Shiba Inu – SHIB vai alcançar US$ 1?

O preço do SHIB, o token nativo do ecossistema Shiba Inu, tem oscilado em torno do nível de preço de $0,000007 nos últimos dias. No dia 25 de setembro, a moeda foi negociada a US$ 0,000007256, uma queda de 1,70% após um aumento acima de $0,000076 em 23 de setembro.

Embora em um ritmo lento, os detentores de Shiba Inu (SHIB) têm experimentado um aumento constante desde setembro, de acordo com dados do Etherscan. Parte desse crescimento pode ser atribuído à introdução do Shibarium, que agora possui mais de 1,25 milhão de endereços de carteira.

Uma maior utilização em meio a condições de mercado difíceis pode ser um bom sinal, pois pode impactar de forma positiva a trajetória de preço de Shiba Inu. O que nos leva a questão: quais fatores são necessários para que o SHIB alcance a desejada marca de US$1?

Aumento na adoção de Shiba Inu pode impulsionar sua valorização

A expectativa é de que o aumento na adoção da rede de camada dois do ecossistema Shiba Inu, chamada Shibarium, tenha um efeito positivo sobre o SHIB. Além disso, Shiba Inu tem ganhado mais atenção ultimamente.

A LaborX recentemente integrou por completo o Shiba Inu. Conforme o anúncio, a LaborX não apenas introduziu pagamentos com Shib, mas agora também permite que os usuários realizem transações com Bone ShibaSwap (BONE), o principal token do Shibarium.

Essa integração ocorreu após o lançamento da blockchain do Shibarium, provavelmente contribuindo para a adoção global do Shiba Inu. O Shibariumscan.io relatou 1,25 milhão de carteiras e cerca de 3,12 milhões de transações no Shibarium, com mais de 819 mil blocos gerados em um tempo médio de bloco de cinco segundos.

No entanto, apesar do aumento na adoção, o preço do Shiba Inu permaneceu alinhado com o mercado de criptomoedas em geral, com uma queda de 1% nos últimas dias. O SHIB caiu 2% nos últimos sete dias, de acordo com a CoinMarketCap.

Apesar das condições de mercado, uma maior atividade no ecossistema traz esperança de uma recuperação nos próximos dias. Além disso, a taxa de queima do SHIB tem se mantido alta, com mais de 410 trilhões de tokens queimados, de acordo com dados do Shibburn. Essa integração com a LaborX pode impactar positivamente o preço do SHIB, aumentando sua utilidade e demanda.

À medida que mais usuários e empresas começam a aceitar o SHIB como forma de pagamento por serviços ou produtos na plataforma LaborX, a demanda por tokens SHIB pode aumentar. Essa demanda crescente, se sustentada, pode exercer pressão positiva sobre o preço do SHIB.

Formação de velas verdes no gráfico do SHIB indica atividades de compra significativas – Mais ralis à frente!

O Shiba Inu (SHIB) está formando um candlestick (vela) vermelho abaixo da Média Móvel Simples de 50 dias e 200 dias (SMA). Isso indica que o preço da moeda está sendo afetado por uma crescente pressão de venda em meio à tendência geral de baixa do mercado.

O declínio do Índice de Força Relativa (RSI) para 41,29 sugere uma possível tendência de baixa no preço, devido ao aumento da pressão de venda. Portanto, o SHIB pode diminuir ainda mais à medida que as atividades de venda aumentam.

Por outro lado, a Convergência/Divergência da Média Móvel está ligeiramente acima da linha de sinal, sugerindo a presença de um pequeno ímpeto de alta no mercado. Isso indica que alguns compradores entraram no mercado.

O preço do Shiba Inu poderia aumentar se mais compradores entrarem em posições mais longas nos próximos dias. No entanto, os traders e investidores devem considerar esses fatores, bem como outras análises técnicas e fundamentais, para tomar boas decisões no mundo das criptomoedas.

SHIB encontra suporte em US$ 0,00000720 – Um ponto histórico de recuperação para o preço da moeda

O SHIB está em queda, com seu preço atual em US$ 0,00000730. No entanto, ele possui suporte em US$ 0,00000720 e resistência em US$ 0,00000752. É importante notar que a demanda pelo Shiba Inu é alta no nível de suporte de US$0,00000720 e pode atuar como proteção contra futuras quedas.

Essa alta demanda pode desencadear um impulso ascendente e elevar o preço até o nível de resistência de US$ 0,00000752. Mas se o momento de baixa romper esse limiar e empurrar o SHIB abaixo de US$ 0,00000720, o token poderá registrar mínimas ainda mais baixas.

Por outro lado, a resistência em US$ 0,00000752 é um nível onde há uma maior oferta da criptomoeda, com aumento do interesse de venda, o que representa uma barreira para movimentos mais ascendentes. Se o preço subir acima de US$ 0,00000752 e conseguir romper a resistência, isso poderá sinalizar uma tendência de alta, e o preço pode continuar a subir.

Atualmente, o preço está no meio dessa faixa, portanto, encontra-se em uma posição neutra. Os traders podem aguardar uma ruptura acima da resistência ou abaixo do suporte para tomar suas decisões de negociação.

