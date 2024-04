Potencial de recuperação do Ethereum (ETH) após atingir alvo de baixa

O mercado de criptomoedas tem passado por uma correção significativa, e o Ethereum (ETH) não ficou imune. Após uma queda de 23%, o Ethereum caiu de sua alta de US$ 3.726 em 9 de abril e atingiu uma baixa de dois meses de US$ 2.850 em 13 de abril.

Em meio a essa queda, Tara, uma conhecida criptoanalista, recentemente previu que o Ethereum pode estar se preparando para uma recuperação após atingir uma baixa de US$ 2.960.

Continuação da pressão de baixa prevista

Apesar de uma pequena recuperação a partir da baixa de US$ 2.960, o Ethereum permanece em uma tendência geral de baixa. O ativo tem apresentado movimentos de preço imprevisíveis enquanto tenta recuperar o nível de US$ 3.000.

Em sua análise, Tara destacou as recentes ações de preço do Ethereum, indicando que a pressão de baixa pode persistir. Isso poderia levar a uma queda para o nível de preço de US$ 2.700, que está próximo de um ponto de retração crucial.

#Ethereum UPDATE! SO, I believe #ETH is actually done with it's correction now too. It did hit the 1:1 of W1 at 2960 and now that #BTC has already hit target, I believe this is all ETH is going to get. I explain more in my video update with Casi that will be posted later today!… https://t.co/dzcLevpsC4 pic.twitter.com/qWzieBmKAV — TARA (@PrecisionTrade3) April 18, 2024

Este movimento de baixa era esperado como parte da correção em curso do mercado de criptomoedas. No entanto, em sua análise mais recente, Tara indicou que essa correção pode ter chegado ao fim, considerando a mudança no sentimento geral do mercado.

Recentemente, o Bitcoin atingiu seu alvo de correção de US$ 59.700 e está experimentando um movimento de alta acima de US$ 64.000. O Ethereum está seguindo a mesma trajetória ascendente, registrando um aumento de 2% nos últimos dias.

Essa reversão otimista precedeu o reteste do Ethereum da baixa de US$ 2.960, que coincide com o recente reteste do Bitcoin do nível de preço de US$ 59.700.

A correlação entre Bitcoin e Ethereum não é incomum no mercado de criptomoedas. Frequentemente, o desempenho do Bitcoin influencia o desempenho de outras criptomoedas, incluindo o Ethereum.

Momento otimista do Ethereum e perspectivas futuras

Segundo Tara, o nível de US$ 2.960 representava um forte nível de retração. Essas zonas de suporte geralmente são usadas como uma plataforma de lançamento para a recuperação, e esse foi de fato o caso para o Ethereum.

Além disso, o Ethereum subiu 4,71% nos últimos dias desde o toque em US$ 2.960, ultrapassando novamente a marca de US$ 3.000. Agora, o objetivo é estabelecer um nível de suporte firme acima desse limiar psicológico.

No entanto, como destacado anteriormente por Tara, o Ethereum enfrenta uma resistência significativa no nível Fibonacci 0.382, situado em US$ 3.115. Se os ursos recuperarem o controle, o Ethereum vai precisar manter sua posição acima de US$ 2.996 para evitar quedas mais acentuadas para as mínimas recentes.

O RSI horário do Ethereum continuou a subir após a queda para US$ 2.960, indicando um momento otimista a curto prazo. No entanto, a criptomoeda precisaria romper a EMA de 50 dias em US$ 3.164 para confirmar essa alta de preço. Isso coincide com o nível Fib. 0.382 em US$ 3.115.

Dados da CryptoQuant mostram uma diminuição nos níveis de “Open Interest”, sugerindo que o Ethereum pode estar em uma reversão de tendência de baixa para alta.

Em outras palavras, a taxa de financiamento indica que o sentimento de longo prazo supera os shorts, refletindo o comportamento otimista dos investidores.

No momento da escrita deste artigo Ethereum está sendo negociado a US$ 3173, com um aumento de 2,64% nos últimos sete dias. Os próximos dias e semanas serão cruciais para o Ethereum enquanto ele navega por este período de volatilidade do mercado.

A capacidade da criptomoeda de manter seu momentum otimista e romper os principais níveis de resistência será fundamental para determinar sua trajetória de preço futura.