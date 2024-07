Potencial impacto da ‘Trump Trade’ no mercado cripto antes das eleições dos EUA

Por Que Confiar em Tech Report O Tech Report é um dos sites de análise de hardware, notícias e tecnologia mais antigos da Internet. Escrevemos guias de tecnologia úteis, fazemos análises imparciais de produtos e trazemos até si as últimas notícias sobre tecnologia e criptografia. Mantemos a independência editorial e não abdicamos da qualidade do conteúdo e da precisão factual.

À medida que se aproximam as eleições de 2024 nos EUA, a revitalização da ‘Trump Trade’ pode ter um impacto significativo no mercado de criptomoedas.

A defesa de criptomoedas de Trump provavelmente levou o $BTC a aumentar 6,67% desde o primeiro debate presidencial deste ano.

desde o primeiro debate presidencial deste ano. Vitalik Buterin (fundador do Ethereum) alerta contra a votação pró-cripto e destaca a necessidade de focar nos princípios fundamentais da descentralização.

Com a próxima eleição presidencial dos EUA em 5 de novembro, a ‘Trump Trade’ (investimentos e desinvestimentos capitalizando na potencial vitória de Trump) está de volta.

Por exemplo, desde a tentativa de assassinato fracassada de Donald Trump, instituições e investidores individuais compraram mais Bitcoin. Além disso, com a capitalização de mercado cripto aumentando 5,33% e o $BTC atingindo US$ 64K desde 13 de julho (+9,84%).

A seguir, vamos explorar o que a Trump Trade significa para os mercados financeiros (como cripto) na política dos EUA. E quem está lutando contra as políticas pró-cripto.

A influência da política presidencial nos setores financeiros

A Trump Trade destaca o impacto da política presidencial nos mercados financeiros e nas políticas. Além disso, a próxima eleição presidencial pode impactar as seguintes áreas-chave:

Moedas: Após Trump propor cortes de impostos, aplicar tarifas de 60% nas importações chinesas e 10% em todas as importações dos EUA durante o primeiro debate presidencial em junho, Jan Hatzius (economista-chefe do Goldman Sachs) alertou sobre a alta da inflação.

Tesouros dos EUA: Gerentes de dinheiro no mercado de tesouros (avaliado em US$ 27T) mudaram suas estratégias após a proposta de tarifas de Trump, se protegendo contra a inflação mais alta comprando notas de curto prazo e vendendo as de longo prazo.

Ações: Empresas de saúde, firmas de energia, bancos, operadores de prisões e fabricantes de armas provavelmente se beneficiarão das políticas de Trump devido à flexibilização das regulamentações nesses setores.

Cripto: A postura pró-cripto de Trump (contrastando com a atitude cautelosa de Biden) impulsionou o preço do Bitcoin além de US$ 63K, enquanto a capitalização de mercado cripto aumentou 5,33%.

$BTC aumenta 6,7% após primeiro debate presidencial de 2024

A autoproclamação de Trump como ‘presidente cripto‘ pode ter impulsionado o mercado de criptomoedas durante o primeiro debate presidencial de 2024.

Trump apoia a gestão e investimentos pessoais em cripto, e até aceitou doações em cripto durante sua campanha presidencial.

Desde o primeiro debate presidencial de 2024 em 28 de junho, o preço do $BTC aumentou 6,67%, de US$ 60K para US$ 64K.

O discurso agendado de Trump na Bitcoin Conference em 27 de julho pode ‘marcar um momento decisivo para o cripto’. Ou seja, potencialmente levando o Bitcoin além de seu ATH de US$ 73K.

Enquanto as posições opostas de Trump e Biden sobre cripto podem influenciar o resultado da próxima eleição presidencial, Vitalik Buterin argumenta contra o apoio apenas a políticos pró-cripto.

Vitalik Buterin adverte contra políticos pró-cripto

Buterin levanta preocupações sobre apoiar políticos com base em sua posição sobre cripto. Porque ‘tomar decisões dessa forma apresenta um alto risco de ir contra os valores que o trouxeram ao espaço cripto em primeiro lugar.’

Ele enfatiza que os usuários de cripto devem votar com base nos princípios fundamentais da descentralização, como liberdade tecnológica e proteção de dados.

A capacidade de emitir tokens pode ser um grande impulso para a capacidade das pessoas de criar organizações digitais que realmente tenham poder econômico coletivo e façam coisas. Mas um foco quase exclusivo em criptomoedas e blockchains é mais difícil de defender e, mais importante, não era a ideologia que originalmente criou o cripto.

– Vitalik Buterin

No entanto, a cautela de Buterin não veio sem reação, com um usuário do X chamando-o de ‘comentarista político inútil no cripto.’

O que isso significa para a economia dos EUA e o cripto?

A postura cripto de Trump pode atrair apoio significativo da comunidade cripto. Muitos veem esses ativos digitais como essenciais para as finanças pessoais e a inovação econômica, o que pode jogar a favor de Trump.

No entanto, a cautela de Vitalik Buterin contra a votação centrada em cripto destaca a complexidade da questão, ao mostrar que há fatores mais importantes a considerar.

O resultado da eleição pode ter consequências de longo alcance tanto na economia dos EUA quanto no mercado cripto mundial.