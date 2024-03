Pré-venda de Dogecoin20 ultrapassa US$ 10 milhões arrecadados

Após um período emocionante em que o Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Shiba Inu e muitas outras criptomoedas passaram por um aumento de preço, parece que este é um momento de calmaria antes da tempestade. A maioria das criptomoedas estão atualmente na zona vermelha. Porém, parece que não há nada com que se preocupar.

Além disso, uma das mais novas criptomoedas no mercado, Dogecoin 20, está causando um grande impacto. A meme coin já ultrapassou os US$ 10 milhões e segue a um passo acelerado. Sem mencionar que falta um pouco mais de dois dias para o fim da rodada atual, ou seja, pode ser que termine ainda hoje.

Pré-venda de Dogecoin 20: final da primeira rodada está próximo

A princípio, com uma oferta fixa em 140 bilhões de tokens, a Dogecoin 20 terá 25% dos seus tokens destinados para a pré-venda. Ou seja, 35 bilhões de DOGE20 estão à venda.

Essa fase ocorrerá por meio de rodadas que terão um prazo estipulado, sendo que a mais recente delas termina hoje (27/03).

Dogecoin20 já bateu recordes de captação

A pré-venda da DOGE20 começou com grande força, batendo recordes de captação desde o início desta rodada. Só nos primeiros quatro dias, foram vendidos mais de US$ 2 milhões em tokens, representando quase um quinto da meta inicial. Esse feito foi ainda mais impressionante considerando o momento de correção de preços no mercado.

Nos três dias seguintes, a DOGE20 continuou a impressionar, movimentando mais US$ 3 milhões em negociações. Em seguida, apenas cinco dias após o início da pré-venda, a meme coin já acumulava mais de US$ 5 milhões, ultrapassando a metade da meta estabelecida para esta rodada.

A demanda continuou crescendo nos dias seguintes, com investidores buscando adquirir DOGE20 antes do fim da rodada. Como resultado, foram captados mais US$ 3,8 milhões em um período de três dias, levando o total arrecadado para impressionantes US$ 8,8 milhões.

Planos futuros do Dogecoin20 em detalhes

O roadmap do Dogecoin20 está planejado para evoluir através de seis fases. A primeira está em andamento, e considerando que esta moeda foi lançada em 14 de março, vê-la atingir o marco de US$ 5 milhões em uma semana é um claro sinal de seu extraordinário potencial.

Uma parte dos recursos da pré-venda será alocada para o desenvolvimento de uma estratégia de marketing abrangente e profissional. Essa estratégia visa construir reconhecimento e aceitação generalizados, pavimentando o caminho para a próxima expansão do token.

Os primeiros apoiadores e compradores do DOGE20 da pré-venda receberão uma oportunidade exclusiva durante a segunda fase. Eles poderão apostar seus tokens diretamente no contrato inteligente antes da data oficial de listagem, concedendo-lhes uma vantagem significativa no rendimento anual percentual (APY) inicial. Assim, eles irão estabelecer as bases para o ecossistema de apostas do token.

Para garantir um lançamento justo, os compradores na pré-venda do DOGE20 terão a oportunidade de reivindicar seus tokens no mesmo momento em que a listagem no Uniswap entrar ao vivo.

Este lançamento sincronizado visa cultivar confiança e manter a integridade do projeto, garantindo que todos os participantes estejam em pé de igualdade na distribuição do token. Além disso, o Uniswap é uma das bolsas de criptomoedas mais respeitadas do mundo. Ou seja, é garantia de uma experiência de negociação tranquila para os usuários, fornecendo-lhes o ambiente ideal para comprar, vender e interagir com o DOGE20.

Por fim, uma vez que o Dogecoin20 solidifique sua posição no mercado de criptomoedas, a atenção se voltará para manter um valor duradouro e incentivos para seus detentores. O contrato de apostas DOGE20 será iniciado e inspirado no cronograma original de emissão do Dogecoin.

Essa funcionalidade capacita os detentores de tokens a participar de apostas estendidas, obtendo recompensas passivas baseadas em um modelo testado e confiável ao longo do tempo. O roadmap transparente e o início bem-sucedido levam a uma conclusão – o DOGE20 não será uma maravilha única.

Conclusão

De acordo com o site, o preço de um DOGE20 nesta pré-venda é de US$ 0,00022. Portanto, a cada US$ 1,00 que você investir, estará adquirindo 4.782 DOGE20, os quais têm potencial para se valorizar caso o projeto atenda às expectativas.

Porém, é bom se apressar porque esta é a última oportunidade para comprar o token no preço de pré-venda.

