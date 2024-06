Pré-Venda de meme coin Doge levanta US$ 5M apesar do mercado baixista – Cripto P2E seria o futuro?

O mercado cripto está passando por uma das piores correções em muito tempo. O valor total do mercado global caiu 3,74% só no último dia. O volume de 24 horas também diminuiu 18,88% nos últimos dois dias, de US$ 62,31B para US$ 50,54B.

Seguindo essa tendência, o valor de mercado dos meme coins também diminuiu 7,28% nos últimos dias.

Nestes tempos baixistas, um meme coin Play-to-Earn (P2E) está testemunhando um crescimento significativo, com mais de US$ 100K arrecadados nos últimos dias.

PlayDoge ($PLAY) recentemente superou a meta de US$ 5M e está a dois dias do próximo aumento de preço.

Este Doge coin traz utilidade através de seu jogo móvel estilo Tamagotchi que permite ganhar $PLAY passivamente ao cuidar de seu pet virtual.

A seguir, vamos ver por que o PlayDoge está ganhando popularidade enquanto o resto do mercado cripto está em baixa.

Memecoin P2E oferece utilidade sólida e incentivos de staking

A principal característica do PlayDoge é seu jogo móvel P2E. É um jogo 2D dos anos 90 que lembra os jogos retrô do Tamagotchi.

Você pode ganhar tokens $PLAY cuidando do seu pet Doge e jogando mini games (como Space Invaders).

Quanto melhor você cuidar do seu pet, mais recompensas você recebe. Recompensas de leaderboard adicionam um toque competitivo ao jogo, já que ganhar XP lhe traz bônus de tokens $PLAY.

O aplicativo PlayDoge será gratuito na Google Play Store e na Apple Play Store assim que a pré-venda terminar.

O projeto destina 611M tokens para recompensas da comunidade (incluindo recompensas P2E), o que significa que ganhar uma renda passiva através do jogo é uma solução de investimento atraente.

O valor de mercado do GameFi cripto aumentou US$ 400M no últimos dias

Apesar da queda geral, o segmento GameFi cripto continua popular entre os investidores, e seu valor de mercado aumentou 2,5% nas últimas 24 horas. Dois projetos GameFi que se destacam são $KOL (+33,3%) e $RBLS (+10,9%).

A utilidade GameFi está integrada ao PlayDoge, tornando o projeto um investimento mais promissor do que outros Doge coins.

Uma onda de nostalgia está varrendo o mercado de jogos, com jogos Tamagotchi se reinventando e aproveitando o carinho da comunidade por tudo que é retrô, o que o PlayDoge nutre plenamente em seu jogo P2E.

Uma pesquisa da ExpressVPN também mostra que 79% dos gamers jogam jogos retrô, fortalecendo ainda mais a posição do PlayDoge no mercado cripto.

A Statista estima que a receita do mercado global de videogames chegará a US$ 666,69B até 2029, um aumento de 46,43%. De fato, os jogos são uma das indústrias de entretenimento mais populares do mundo, com Tencent, Sony, Microsoft e Apple faturando mais de US$ 77B em receita combinada no quarto trimestre de 2023.

Pré-venda PlayDoge – Mais de US$ 5M arrecadados e um APY de staking de 134%

Atualmente, o PlayDoge vale US$ 0,00512, com dois dias restantes até o próximo aumento de preço. A pré-venda arrecadou mais de US$ 5M em menos de um mês, e investidores já fizeram staking de 243M tokens em $BNB e $ETH.

Ou seja, quanto mais cedo você investir, maiores serão as recompensas. POr exemplo, se atingir US$ 0,026 até o final do ano, você pode obter mais de 408% de lucro (se comprar ao preço atual).

Comprando 126.367 $PLAY por US$ 647 e fazendo staking com um APY de 134%, resultaria em 295.698 $PLAY em um ano, ou US$ 1.513.

Além disso, o APY de staking é dinâmico, então quanto mais pessoas fizerem staking de $PLAY, menor será o APY, o que significa recompensas menores para os últimos a entrarem.

Para comprar $PLAY, visite o site oficial, conecte sua carteira ao widget e insira quanto você quer gastar. Confirme a transação e espere a pré-venda terminar para coletar seus tokens $PLAY.

Nosso veredicto – PlayDoge é um projeto P2E promissor

A resiliência do PlayDoge durante a atual correção do mercado cripto é um bom sinal. O interesse dos investidores está mais forte do que nunca, e é apenas uma questão de tempo até que o projeto seja lançado nas exchanges.

Dada a recente ressurreição dos jogos Tamagotchi e o sucesso de projetos cripto GameFi (como Immutable e Axie Infinity), $PLAY oferece um investimento promissor a longo prazo.