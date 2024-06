Pré-Venda de memecoin impulsionada por IA ultrapassa US$ 6M – Poderia ser a próxima tendência cripto?

O interesse dos investidores em WienerAI (WAI) está em ascensão, ultrapassando recentemente US$ 6M durante a pré-venda. Esse aumento impulsionador acompanha o lançamento iminente de seu bot de negociação de IA, projetado para simplificar e democratizar o mundo das criptomoedas.

A inovação disruptiva da inteligência artificial (IA) da $WAI, combinada com seu adorável mascote de salsicha, a coloca em uma posição única para superar outras meme coins de IA, como a Turbo (TURBO), que teve um aumento impressionante de 26%.

Atualmente, o WienerAI está cotadoa US$ 0.00072, oferecendo aos primeiros apoiadores a oportunidade de ganhos substanciais antes da listagem nas principais CEXs, conforme detalhado na Etapa 3 de seu roteiro.

Com essa combinação de fatores, WienerAI se apresenta como uma oportunidade de investimento promissora no próspero mercado de meme coins.

Valor de mercado de criptos IA atinge US$ 29.97B

O setor de criptomoedas IA está em plena expansão, com indicadores otimistas apontando para um futuro promissor. Prova disso é a estimativa da Grand View Research, que prevê que a indústria de IA ultrapassará a marca de US$ 1,8 bilhão até 2030.

Contudo, de acordo com a CoinGecko, o valor de mercado das moedas IA aumentou 14,5% nas últimas 24 horas, alcançando US$ 29,97 bilhões.

Além disso, o Google Trends também destacou um aumento significativo nas buscas relacionadas à IA no último ano. Ou seja, isso sugere que a tecnologia de aprendizado de máquina se tornou mainstream.

Criptomoedas potenciadas por IA em ascensão

Primeiramente, apesar da queda no mercado cripto, a tecnologia de IA continua a ganhar popularidade e vários projetos de criptomoedas de IA estão mostrando resiliência notável.

Por exemplo, $TURBO subiu 21% nas últimas 24 horas (atualmente US$ 0.0053), com um valor de mercado de US$ 342M (aumento de 20%).

O total de transações no valor de US$ 114M nas últimas 24 horas, somado ao uso de IA no projeto, podem ter contribuído para esse crescimento.

O aumento no valor de mercado da SingularityNET (AGIX) é notável! Com um crescimento de 27%, para US$ 0.68 por moeda, e um valor de mercado total de US$ 869 milhões, a plataforma está ganhando destaque.

Além disso, o volume de negociação de 24 horas de US$ 217 milhões (um aumento de 152%) no último dia pode estar relacionado à facilidade que o $AGIX oferece para monetização, desenvolvimento e compartilhamento em grande escala de tecnologias de IA.

A seguir, outras criptomoedas de IA que tiveram alta nas últimas 24 horas incluem:

$LMWR (+19.71%)

$AGI (+19.32%)

$FET (+15.90%)

$OCEAN (+14.69%)

$DUEL (+12.81%)

Trading com IA – Recompensas e riscos

A IA tem o potencial de inovar estratégias de trading através da autenticidade, aprimoramento e automação.

A interseção de blockchain e inteligência artificial (IA) no cripto, também chamada convergência dessas tecnologias, traz novo valor para os negócios através de autenticidade, aprimoramento e automação.

– IBM

O apelo do trading com IA reside em sua capacidade de identificar padrões, analisar grandes quantidades de dados e executar negociações de forma mais eficiente e eficaz do que nós.

No entanto, bots de negociação de IA não são uma solução para tudo, particularmente para aqueles novos na negociação de criptomoedas e menos familiarizados com tecnologia.

Os investidores podem confiar demais nos sistemas de IA, negligenciando sua devida diligência ao tomar decisões de investimento. Isso pode levar a perdas financeiras.

Aqui está uma visão geral dos bots de negociação de IA:

Prós dos Trading Bots:

Executa negociações mais rápido que humanos

Remove o viés emocional

Identifica tendências complexas do mercado cripto

Analisa automaticamente dados históricos

Contras dos Trading Bots:

Mudanças durante atualizações podem impactar a precisão dos dados em tempo real

Preocupações éticas sobre seu impacto e uso

Risco de bugs e problemas de conectividade

Nem sempre fornecem respostas úteis

O WienerAI aborda algumas dessas questões utilizando o robusto Web3Toolkit, preparando o projeto para o futuro e aumentando a confiança dos investidores.

WienerAI enfrenta armadilhas da IA

A ferramenta de negociação melhorada por IA do WienerAI tem uma interface ‘instantânea, preditiva e amigável‘. Os desenvolvedores recentemente deram aos usuários uma prévia de seu ‘companheiro definitivo de negociação cripto’ no X.

A postagem nas redes sociais explicou como seu bot de negociação foi construído com ‘simplicidade em mente’ e ajuda a encontrar ‘negociações vencedoras com precisão incomparável’.

Além disso, os usuários podem facilmente rastrear suas posições e históricos de troca através da ‘interface de usuário fácil de usar’. Em outras palavras, isso permite que verifiquem seus registros de transações e construam uma estratégia de negociação ideal.

A pré-venda da WienerAI arrecadou mais de US$ 6M desde que foi ao ar em 24 de abril. Atualmente, o $WAI vale US$ 0.00072 – 82.35% maior que o preço inicial do token de US$ 0.0003.

Até o momento, 5,478,993,177 $WAI de um total de 69B de sua oferta total de tokens foram staked, com um APY de 189%.

A tokenômica do $WAI enfatiza o crescimento a longo prazo e os ganhos dos primeiros investidores através das alocações de 40% para staking e recompensas comunitárias.

Tokenomics Recursos Dados de tokenomics $WAI Fornecimento total 69B Pré-venda 30% (20,7B) Staking 20% (13,8B) Recompensas da comunidade 20% (13,8 bilhões) Liquidez DEX/CEX 10% (6,9B) Marketing 20% ​​(13,8 bilhões)

Lembre-se, investir US$ 100 por 138,888 $WAI no atual APY de 189% levaria a US$ 289 em um ano, o que é igual a 401,388.88 $WAI no preço atual de US$ 0.00072.

No entanto, de acordo com nossa previsão de preço, o $WAI pode atingir US$ 0.02 até o final de 2030 – um aumento de 2,677.78%, potencialmente transformando seus US$ 100 em US$ 2,777.78 em seis anos.

Em suma, para comprar $WAI, visite o site oficial da pré-venda, conecte sua carteira ao widget e selecione a quantidade que deseja adquirir.

Meme coins vieram para ficar, uma tendência de meme token e IA está se formando

Em resumo, o interesse dos investidores no $WAI provavelmente está aumentando devido ao bot de negociação de IA que está por vir e ao aumento de preço de amanhã. Portanto, investir agora pode levar a ganhos significativos para os primeiros investidores, especialmente considerando suas próximas listagens nas CEXs.

Embora os bots de negociação cripto com IA tenham suas falhas, a WienerAI busca abordar armadilhas comuns e se posicionar como líder de mercado.

Por fim, com o valor de mercado de criptomoedas de IA se aproximando de US$ 30B, há um forte interesse em tokens de IA como $WAI ($TURBO, $AGIX e $FET estão atualmente entre os maiores ganhadores).

No entanto, recomendamos que você faça sua própria pesquisa (DYOR) antes de investir em meme coins. Ou seja, o espaço cripto é volátil e o sucesso nunca é garantido a 100%.